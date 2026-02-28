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Zumba & Line Dancing Raffle Feb 28, 2026

2 chances of winning ($2.50 per TIX)
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5 chances to win - Bundle ($2 per TIX)
$10
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15 chances to win - Bundle ($1.33 per TIX)
$20
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15 chances to bid on your favorite raffle gift(s)

40 chances to win - Bundle ($1 per TIX)
$40
This includes 40 tickets

40 chances to bid on your favorite raffle gift(s)

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