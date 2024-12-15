eventClosed

BIDDING IS CLOSED, PLEASE BID IN PERSON NO LONGER ONLINE!

auction.pickupLocation

750 NW 18th St, Corvallis, OR 97330

Premium Ceramic Film item
Premium Ceramic Film
$100

4 Door Car Premium Ceramic Film, estimated value $550
Case of Wine- Hewitt Cellars item
Case of Wine- Hewitt Cellars
$100

Case of High Quality "type of wine". Valued at $600
20 x 20 Concrete Pad item
20 x 20 Concrete Pad
$250

20 x 20 Concrete Pad, Labor only. Valued at $1,500
3 Day Weekend at Bend Townhouse item
3 Day Weekend at Bend Townhouse
$500

DESCRIPTION: Perched above the Deschutes River in Mount Bachelor Village, the Wild Rapids Townhouse offers a fun getaway any time of year! Close to downtown Bend, the Old Mill District, Mt. Bachelor, and mountain biking trail networks, you can enjoy all that Central Oregon has to offer. 3 Bedrooms that Sleeps 8! Starting Bid at $500.
25 Units of Botox- Core Vitality Clinic item
25 Units of Botox- Core Vitality Clinic
$50

Valued at $350
HVAC Service- Best Heating & Cooling item
HVAC Service- Best Heating & Cooling
$1

Option for a Service or Maintenance Work on your Heating and Cooling System!
Gift Card & Basket to First Alternative Co-Op item
Gift Card & Basket to First Alternative Co-Op
$1

$30 Gift Card & Basket from Local First Alternative Co-Op!
Gift card to Shonnards Nusery item
Gift card to Shonnards Nusery
$1

$20 Gift Card to Local Nursery, Shonnard's Nursery!
Art Experience for 8 People item
Art Experience for 8 People
$10

Art experience for up to eight people! Donated by Anais Alexander
Gift Card & Cup item
Gift Card & Cup
$1

$10 Gift Card, Insulated Cup and Candy from Local Shop, Oregon Coffee and Tea.
Bike Tune Ups item
Bike Tune Ups
$10

3 Services for a bike tune up!
Reptile Handling Experience item
Reptile Handling Experience
$10

30 min hands-on experience with reptiles! Handling is conducted by an OSU vet. Donated by Robyn Loper
Gift Card for Darkside Cinema item
Gift Card for Darkside Cinema
$1

$25 Gift Card to the Darkside Cinema in Corvallis. Donated by Darkside Cinema
Wildlife Safari Tickets item
Wildlife Safari Tickets
$10

Entry Tickets for 2 to the Wildlife Safari in Winston, OR
2-$50 Gift Card to 4 Spirits Distillery item
2-$50 Gift Card to 4 Spirits Distillery
$1

TWO $50 gift card to 4 Spirits Distillery
Wine Tasting item
Wine Tasting
$25

Wine tasting at Lumos Winery in Philomath for 4 people
Quilt | Hot Lips item
Quilt | Hot Lips
$10

Homemade quilt, 71” x 63” - black, white, red lips. Donated by Derrith Bartling
Quilt | Playing with Value item
Quilt | Playing with Value
$10

Homemade quilt, 61” x 61” - red, white, blue, traditional blocks. Donated by Derrith Bartling
Quilt | Cruising in Pink item
Quilt | Cruising in Pink
$10

Homemade quilt, 60” x 73” - green, pink, wavy lines. Donated by Derrith Bartling
Quilt | Goin With The Flow item
Quilt | Goin With The Flow
$10

Homemade quilt, 58” x 59” - black, yellow, grey. Donated by Derrith Bartling
Quilt | Pretty in Green item
Quilt | Pretty in Green
$10

Homemade quilt, 63” x 58” green, prints, Half square triangles. Donated Derrith Bartling
Quilt | Cotton Candy item
Quilt | Cotton Candy
$10

Homemade quilt, 61” x 72” - green with oval printed fabric. Donated by Derrith Bartling
Quilt | Stars item
Quilt | Stars
$10

Homemade quilt , 67” x 85” - yellow, blue sampler. Donated by Derrith Bartling
Gift Card to Burgerville item
Gift Card to Burgerville
$1

$20 Gift Card to Local Oregon Chain, Burgerville!
Pet Gift Basket item
Pet Gift Basket
$1

Gift Basket from Local Store, Animal Crackers, containing chew toys, dog food, dog treats, collar charm and branded merchandise!
Carbon Fiber Whistle with Book & Lesson item
Carbon Fiber Whistle with Book & Lesson
$50

Win a Carbon Fiber Whistle with a Book and One on One Lesson! Valued at $400.
One Year Membership for Triple AAA item
One Year Membership for Triple AAA
$10

One Year Membership for Two People for Triple A Insurance!
Gift Card to the Dragon's Whistle item
Gift Card to the Dragon's Whistle
$1

$20 Gift Cards to Local Corvallis Store, The Dragon's Whistle.
Box of Greeting Cards item
Box of Greeting Cards
$1

This box of greeting cards in acrylic art and printed locally. Made by local artist, Olivia Rivers Art.
Violin Lesson item
Violin Lesson
$10

Private Thirty Minute Violin Lesson with a Master Teacher! Anonymous Donor
Cello Lesson item
Cello Lesson
$10

Private Cello Lesson with a Master Teacher! Anonymous Donor
Two Tickets for the Delgani String Quartet item
Two Tickets for the Delgani String Quartet
$10

Oregon's String Quartet, 4 Option Dates.
Family Photo Session item
Family Photo Session
$25

60 Minute Family Photography Session with a Fully Edited Photography Gallery!
Fishing Trip on the McKenzie River item
Fishing Trip on the McKenzie River
$100

1/2 Day Guided Trout Fishing Trip on the McKenzie River!
60 Minute Massage item
60 Minute Massage
$10

Enjoy 60 minutes of relaxation with a massage from Jena Botte, LMT!
Tacovino Gift Card item
Tacovino Gift Card
$1

$50 Taco Vino Gift Card
Willamette Pass Chalet- 2 Night Stay item
Willamette Pass Chalet- 2 Night Stay
$300

Willamette Pass Chalet, Summer Weekend *June - October* | 2 Nights
Small Group Basketball Training item
Small Group Basketball Training
$50

Two week access to small group basketball training, starting January 6th (Middle school *Mon/Wed8* or elementary school *Tues/Thurs*) Valued at $200
Matt's Cavalcade of Comics, Cards, and Collectibles item
Matt's Cavalcade of Comics, Cards, and Collectibles
$1

Valued at $35
Stargazer Premier Florist Gift Certificate & Plant item
Stargazer Premier Florist Gift Certificate & Plant
$1

Stargazer Premier Florist Gift Certificate & Plant

