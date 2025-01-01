Frassati's To the Heights Spring Auction

Frassati Catholic Academy

Item 101: Golf Lessons at Oneka item
Item 101: Golf Lessons at Oneka
$80

Starting bid

Enjoy 2 Private Golf Lessons with Assistant Golf Professional Alexa Arndt at Oneka Ridge Golf Course. Indoor simulator or outdoor driving range options available. Donated by: Alexa Arndt Est. Fair Market Value: $175 Restrictions: Must be redeemed by December 30, 2025
Item 102: Boating with Blomgren item
Item 102: Boating with Blomgren
$100

Starting bid

Enjoy a day of boating with Mr. Blomgren. Swimming, tubing, fishing, or just cruising on White Bear Lake. Room for 7 people. Time will be 8:30a-12:30p on a date agreed upon Monday-Thursday in August. Donated by: Blomgren Family Est. Fair Market Value: $300
Item 103: Ice Cream or Popsicle Party for the Class item
Item 103: Ice Cream or Popsicle Party for the Class
$25

Starting bid

Treat your child's entire class to a special treat! Ice cream or popsicles will be decided upon with you and in consideration of any class dietary needs. Date will be chosen with teacher. Good for one class up to 25 students/teacher. Donated by: Sienko Family Est. Fair Market Value: $50
Item 104: Gel Nail Party with Mrs. Waldhauser item
Item 104: Gel Nail Party with Mrs. Waldhauser
$80

Starting bid

Your girl can gather up to 5 of her besties for a party with Mrs. Waldhauser! You may have seen her nail art, it's amazing. Party will take place right after school, in her room, April 14th until about 3:30p. Donated by: Mrs. Waldhauser Est. Fair Market Value: $180 Restrictions: Up to 6 girls. Approve design with Mrs. W ahead of time if possible.
Item 105: Marriott Lincolnshire Theatre Package item
Item 105: Marriott Lincolnshire Theatre Package
$375

Starting bid

Dinner and Theatre at the Marriott Theatre in Lincolnshire, IL including an overnight stay for two with buffet breakfast at Three Embers, dinner at Wright's Brew and Bistro, and two tickets to a current theatre production. Valid through December 31, 2026 (subject to availability). Option of mainstage or children's theatre! Est. Fair Market Value: $750
Item 106: Myth Suite Experience for Yachtley Crew item
Item 106: Myth Suite Experience for Yachtley Crew
$500

Starting bid

On Saturday, May 3rd experience the luxury of Myth Nightclub's VIP Suites with 5 of your closest friends. The suite experience includes access to private bar, private restrooms, luxury upper-level viewing and express entry! Yachtley Crew is a high energy group of guys covering hits from the 70's and 80's like Hall and Oates, Elton John, Styx, Christopher Cross, and many more. This is an all ages show. Donated by: Ogren Family Est. Fair Market Value: $1,200 Restrictions: 6 Suite Tickets
Item 107: Photo Session with Ms. O'Neill item
Item 107: Photo Session with Ms. O'Neill
$150

Starting bid

A family photo session or $350 credit toward a larger purchase with professional photographer/1st grade teacher extraordinaire! Use yourself or gift to someone needing to capture memories. Donated by: Ms. O'Neill Est. Fair Market Value: $350
Item 108: Round for 4 at Indian Hills item
Item 108: Round for 4 at Indian Hills
$220

Starting bid

Get out for golf in Stillwater! Enjoy 18 holes with 3 of your friends at picturesque Indian Hills Golf Club. Two carts included. Use before October 2025. Donated by: Indian Hills Golf Club Est. Fair Market Value: $440
Item 109: Reserved Front-Row at FCA Spring Concert item
Item 109: Reserved Front-Row at FCA Spring Concert
$100

Starting bid

Our school concerts fill up quick! This is the only way to guarantee some great seats! Up to 10 seats front row for the Spring 2025 Concert.
Item 110: Reserved Front-Row at FCA Christmas Concert item
Item 110: Reserved Front-Row at FCA Christmas Concert
$100

Starting bid

Our school concerts fill up quick! This is the only way to guarantee some great seats! Up to 10 seats front row for the 2025 Christmas Concert.
Item 201: Premium Firewood item
Item 201: Premium Firewood
$25

Starting bid

Get your hands on 10 budles of premium firewood cut by Frassati's 2nd grader Jake! Donated by: Jake's Firewood Est. Fair Market Value: $50 Restrictions: Pick-up or drop-off details will be provided to winner. Delivery will be provided to address within 30 minutes of school.
Item 202: Handcrafted Black Walnut Salad Bowl item
Item 202: Handcrafted Black Walnut Salad Bowl
$80

Starting bid

Hand crafted turned bowl made of locally sourced black walnut. This 13.5 inch salad bowl is made with 100% food safe finish. Donated by: Dan Larson Est. Fair Market Value: $160 Restrictions: Hand wash only and dry immediately, do not soak in water.
Item 203: Sourdough Starter Kit item
Item 203: Sourdough Starter Kit
$40

Starting bid

Begin a new delicious hobby with this bundle! Included you will find baking utensils, a cookbook, and the sourdough starter. Donated by: Rasmussen Family Est. Fair Market Value: $80
Item 204: Book Lovers Basket item
Item 204: Book Lovers Basket
$45

Starting bid

Calling all bookworms! Get your hands on this book, magnetic bookmarks, book light, book journal, pens, and a cute glass. Don't forget the cute wire basket. Donated by: Rasmussen Family Est. Fair Market Value: $90
Item 205: Family Photo Session with Prall Photography item
Item 205: Family Photo Session with Prall Photography
$125

Starting bid

Update those family photos with this gift card with Prall Photography. Donated by: Melissa Prall Est. Fair Market Value: $250
Item 206: Sierra Nevada Brewing Co. Neon Sign item
Item 206: Sierra Nevada Brewing Co. Neon Sign
$75

Starting bid

A unique find, perfect edition for your bar! Works great. Approximately 41"x9" Donated by: Bald Eagle Liquor Est. Fair Market Value: $200
Item 207: Favorite Things Collection item
Item 207: Favorite Things Collection
$65

Starting bid

Enjoy these handmade ceramic His/Hers mugs in blues & copper and entertain with the medium sized blue bowl. You can also relax with the Tea Forte set and hand poured candle. Donated by: Pine Tree Pottery & Gifts Est. Fair Market Value: $135 Restrictions: All items dishwasher & microwave safe.
Item 208: Mats Zuccarello Hockey Stick item
Item 208: Mats Zuccarello Hockey Stick
$100

Starting bid

Straight from the Minnesota Wild bench! Get your hands on this SIGNED, GAME USED stick. Mats Zuccarello is the Wild's Norwegian right winger. This stick is sure to be a hit with your hockey lover. Donated by: Minnesota Wild Est. Fair Market Value: $300
Item 209: Jared Spurgeon Hockey Stick item
Item 209: Jared Spurgeon Hockey Stick
$80

Starting bid

Straight from the Minnesota Wild bench! Get your hands on this SIGNED, GAME USED stick. Jared Spurgeon is the Wild's Canadian defenseman and team captain. This stick is sure to be a hit with your hockey lover. Donated by: Minnesota Wild Est. Fair Market Value: $300
Item 210: Brock Faber Hockey Stick item
Item 210: Brock Faber Hockey Stick
$200

Starting bid

Straight from the Minnesota Wild bench! Get your hands on this SIGNED, GAME USED stick. Brock Faber is the Wild's hometown defenseman and former Minnesota Gopher. Bid quick and check back often, this is a major find! Donated by: Minnesota Wild Est. Fair Market Value: $400
Item 211: Dr. Seuss & Target item
Item 211: Dr. Seuss & Target
$60

Starting bid

If you have an emerging reader, this one is for you! Included you will find a blanket, 2 cups, crayons, Cat in the Hat, coloring book, stickers, erasers, Dr. Seuss books, and a $50 Target gift card! Donated by: Buzicky Family Est. Fair Market Value: $120
Item 212: Summer Grilling item
Item 212: Summer Grilling item
Item 212: Summer Grilling
$40

Starting bid

It's almost time for grilling! Get your hands on this 14" Kingsford portable grill sure to make grilling a breeze. To be sure you've got the best meat, head over to Hy-vee in Spring Lake Park to pick up a Meat Bundle #1 (a $50 value on its own)! Donated by: Keating Family & Hy-vee Est. Fair Market Value: $80
Item 213: Mead Variety item
Item 213: Mead Variety
$75

Starting bid

Enjoy 7 bottles of Mead from some of the top meaderies in the country! This fermented honey drink contains many potential health benefits derived from honey's antioxidants and probiotics. Donated by: Retz Family Est. Fair Market Value: $175
Item 214: Harry Potter Basket item
Item 214: Harry Potter Basket
$75

Starting bid

Perfect for your Harry Potter fan! This basket includes the complete hardcover book set, HP Jazz pen set, HP crochet kit, and a Loungefly HP print zip around wallet. Donated by: Keating Family Est. Fair Market Value: $163
Item 215: Locally Crocheted Blanket item
Item 215: Locally Crocheted Blanket
$80

Starting bid

Snuggle up with this soft and cozy, hand crocheted chunky blanket. This blanket features a muted teal diamond patter with cream accents and border. A gold wire basket is included for storing in style! Donated by: K.O. Knits Est. Fair Market Value: $200
Item 216: Why not Whiskey? item
Item 216: Why not Whiskey?
$40

Starting bid

You'll love this Knob Creek whiskey (750ml) and set of 2 Riedel glasses. Donated by: Heskett Family Est. Fair Market Value: $80
Item 217: ELEVATED Meats item
Item 217: ELEVATED Meats
$90

Starting bid

We've combined donations from two amazing local companies to create this coveted basket. Get your barbecue going with 3 delicious Kowalski's meat rubs. While that's cooking, enjoy a whiskey from Elevated Beer, Wine, & Spirits; or, you can utilize the $50 gift card to their store. Tom also donated an Elevated t-shirt and a unique cooler bag. Donated by: Kowalski's & Elevated Beer, Wine & Spirits Est. Fair Market Value: $205
Item 218: Oribe & Aveda Basket item
Item 218: Oribe & Aveda Basket
$200

Starting bid

Enjoy these posh Aveda and Oribe items! Included: Aveda Botanical Repair shampoo & conditioner, texture tonic, and pure abundance. Oribe Invisible Defense, Serene Scalp, and Nourishing Hand Creme. Donated by: Matteson Family Est. Fair Market Value: $500
Item 219: Wine with Style item
Item 219: Wine with Style
$35

Starting bid

Enjoy a bottle of chardonnay and sauvignon blanc in a pair of Riedel stemless wine glasses. Donated by: Heskett Family Est. Fair Market Value: $70
Item 220: Club Pilates item
Item 220: Club Pilates
$80

Starting bid

Drawstring CP bag, CP Water Bottle and a pair of grip socks will have you ready for your 4 free classes! Donated by: Club Pilates Est. Fair Market Value: $160 Restrictions: Classes valid only at WBL studio.
Item 221: A Cozy Night In item
Item 221: A Cozy Night In
$60

Starting bid

Sometimes, you just need a night in! Enjoy 3 Kirsten Hannah books, a cozy blanket, socks, candle, wine and chocolate. Donated by: Buzicky Family Est. Fair Market Value: $130
Item 222: Cute Campers item
Item 222: Cute Campers
$50

Starting bid

Enjoy a fleece campfire blanket, $25 Cabela's gift card, supplies for s'mores, coffee mug, puzzle, granola bars, notebook, and National Park book. Donated by: Buzicky Family Est. Fair Market Value: $100
Item 223: High Noon Sun Sips item
Item 223: High Noon Sun Sips
$25

Starting bid

Enjoy some refreshing High Noons this summer and keep them nice and cool with a pair of can koozies in the perfect size for the slim cans. Donated by: Gonzalez Family Est. Fair Market Value: $50
Item 224: Summer Beach & Pool Must Haves item
Item 224: Summer Beach & Pool Must Haves
$60

Starting bid

You need this haul for the summer! Inside the handy beach bag you will find Bunch-o-Balloons, kids Speedo goggles, Sun Bum spray sunscreen, silly string, magnetic balloons, party pack of dive toys, two beach towels, and an Owala water bottle. Donated by: 5th grade families Est. Fair Market Value: $120
Item 225: I love IPA item
Item 225: I love IPA
$25

Starting bid

Enjoy your favorite IPAs in the perfect glassware. You can also try a few new IPAs to add to the mix! Est. Fair Market Value: $55 Restrictions: Must be 21.
Item 226: Local Wooden Gifts item
Item 226: Local Wooden Gifts
$35

Starting bid

Headed into wedding season, this cutting board and 8 coasters would make perfect gifts. Donated by: Farmhouse Style Furniture Est. Fair Market Value: $90
Item 227: Live-edge Table item
Item 227: Live-edge Table
$150

Starting bid

This gorgeous console table would be perfect in your home. Approximate measurements are 2'10"x15.5"x2'4" Donated by: Farmhouse Style Furniture Est. Fair Market Value: $350
Item 228: La Vie Med Spa Haul item
Item 228: La Vie Med Spa Haul
$150

Starting bid

This haul contains a Glo Lip Revival, Glo Hydra-Bright AHA Cleanser, Glo Bio-Renew EGF Repair Duo, Glo Phyto-Calm Flower Mist, Lemon Lavender Freezable Face Roller, and a gift card for a Diamond Glow Hydrofacial ($170 value alone!). Donated by: La Vie Med Spa Est. Fair Market Value: $320
Item 229: Chuck & Don's Dog Day item
Item 229: Chuck & Don's Dog Day
$15

Starting bid

Spoil your pup(s) with this great basket of Kong goodies! Donated by: Chuck & Don's Shoreview Est. Fair Market Value: $30
Item 230: Portillo's Basket item
Item 230: Portillo's Basket
$25

Starting bid

Eat there & rep the brand with all of this swag and a $25 gift card! Donated by: Portillo's Est. Fair Market Value: $50
Item 231: Raising Cane's Basket item
Item 231: Raising Cane's Basket
$25

Starting bid

Perfect for the Cane's lover in your life! Lots of free food and swag. Donated by: Raising Cane's Est. Fair Market Value: $50
Item 232: Tastefully Dinner item
Item 232: Tastefully Dinner
$40

Starting bid

Direct from Tastefully Simple, enjoy some spices and marinades to upgrade your dinner. Donated by: Shannon Rodriguez Est. Fair Market Value: $109
Item 233: Tasteful All Day item
Item 233: Tasteful All Day
$60

Starting bid

Start with coffee, end with a perfect dinner. Enjoy all that Tastefully Simple has to offer. Donated by: Shannon Rodriguez Est. Fair Market Value: $151
Item 234: The Movement MN item
Item 234: The Movement MN
$125

Starting bid

For the dance enthusiast or someone looking to try dance! Get all you see PLUS 5 dance classes ($125) and 1 private lesson with any instructor ($35)! Donated by: The Movement MN Est. Fair Market Value: $305
Item 235: BBQ with Lunds and Old Southern item
Item 235: BBQ with Lunds and Old Southern
$40

Starting bid

Get your summer started with $25 to Lunds & Byerlys and a legendary gift box from Old Southern BBQ! Donated by: Old Southern BBQ; Lunds & Byerlys Est. Fair Market Value: $85
Item 236: Home Movie Night item
Item 236: Home Movie Night
$100

Starting bid

Snuggle up with your new blanket, in front of your new TV, and enjoy some great snacks! Donated by: Lyttle Family Est. Fair Market Value: $250
Item 237: Trader Joe's Haul item
Item 237: Trader Joe's Haul
$25

Starting bid

Enjoy some of Trader Joe's signature snacks and groceries! Donated by: Trader Joe's Est. Fair Market Value: $50
Item 238: Craft All Day item
Item 238: Craft All Day
$60

Starting bid

For your favorite little crafter! Loads of art tools, paper, canvases, and more! Donated by: Lyttle Family Est. Fair Market Value: $125
Item 239: Ultimate Outdoor Basket item
Item 239: Ultimate Outdoor Basket
$60

Starting bid

Get ready to get outside and enjoy some time with some friends. Donated by: 5th Grade Families Est. Fair Market Value: $120
Item 240: Lego Basket item
Item 240: Lego Basket
$70

Starting bid

For any Lego lover! Donated by: Lyttle Family Est. Fair Market Value: $150
Item 241: Pretty Cocktails item
Item 241: Pretty Cocktails
$20

Starting bid

Get ready for a cocktail hour with the ladies! Donated by: Lyttle Family Est. Fair Market Value: $40
Item 242: Coffee & tea for Two item
Item 242: Coffee & tea for Two
$25

Starting bid

Whether you're a morning person or not, you'll love these AM treats. Donated by: Lyttle Family Est. Fair Market Value: $50
Item 243: FCA Swag item
Item 243: FCA Swag
$50

Starting bid

Represent your favorite school! Lightweight shell jacket is women's cut size large, all other items are OSFA. Donated by: Altstatt Family Est. Fair Market Value: $100
Item 244: Pool Time Fun item
Item 244: Pool Time Fun
$80

Starting bid

Get ready to enjoy a warm day with your family and friends. This Bogg Bag is perfect to carry all of these great items right to Bunker Beach with your $40 gift card. Donated by: Blood Family Est. Fair Market Value: $160
Item 245: Blue Instant Camera item
Item 245: Blue Instant Camera
$20

Starting bid

The perfect starter camera. This digital camera prints black & white pictures instantly. Three rolls of paper included. Donated by: Keating Family Est. Fair Market Value: $50
Item 246: Game Bundle item
Item 246: Game Bundle
$30

Starting bid

Have some fun as a family with 4 new board games including Guess Who?, Shut the Box, Magnetic Ball Chess, and Sling Puck. Donated by: Keating Family Est. Fair Market Value: $90
Item 247: Magically Fun item
Item 247: Magically Fun
$20

Starting bid

Everything to keep your little one occupied! Donated by: Keating Family Est. Fair Market Value: $40
Item 248: Gear Up Early for Winter item
Item 248: Gear Up Early for Winter
$20

Starting bid

High quality Gymboree and Children's Place gear, NWT! From Children's Place: black polar fleece zip-up size 10/12, cheetah polar fleece zip-up size 5T. From Gymboree: Santa hooded zip-up size 7, reindeer sweater size 8. Donated by: Keating Family Est. Fair Market Value: $160
Item 249: Wines Around the World item
Item 249: Wines Around the World
$35

Starting bid

A crowd favorite White Bear Liquor has donated bottles from Germany, Argentina, New Zealand, and Spain! Donated by: White Bear Liquor Est. Fair Market Value: $85
Item 250: 2019 DuBrul Cabernet Sauvignon Vintage item
Item 250: 2019 DuBrul Cabernet Sauvignon Vintage
$25

Starting bid

The 2019 DuBrul Vineyard Cabernet Sauvignon demands attention with it brooding dark fruits like blackberry and plumb, as well as an energetic array of baking spices. This wine is rich, dense, and boasts a satisfying mid-palate weight. Donated by: Darouni Family Est. Fair Market Value: $50
Item 251: 2021 Stag's Leap: Artemis Cab 1.5L item
Item 251: 2021 Stag's Leap: Artemis Cab 1.5L
$50

Starting bid

The 2021 ARTEMIS Cabernet Sauvignon offers inviting aromas of boysenberry, plum, currant, chocolate and baking spice. The wine is full-bodied with rich fruit flavors and integrated tannins that are persistent and plush. Pairs great with grilled tri-tip or braised short ribs. Donated by: Darouni Family Est. Fair Market Value: $160
Item 252: Handmade Blessing Box item
Item 252: Handmade Blessing Box
$20

Starting bid

This beautiful collection includes 2 cross keychains, a heart bracelet, a rosary bracelet, and a house blessing door handle hanger. Donated by: Peggy Gora Est. Fair Market Value: $40
Item 253: Italian Culinary Experience item
Item 253: Italian Culinary Experience
$25

Starting bid

The perfect compliment to our Italian themed gala. Bring a taste of Frassati's nation home. Donated by: Rosemary Matzl Est. Fair Market Value: $50
Item 254: Balloons, Blasters, & Basketball item
Item 254: Balloons, Blasters, & Basketball
$60

Starting bid

Summer is bound to be a blast and a ball with this haul! Donated by: 5th Grade Families Est. Fair Market Value: 130
Item 255: Outdoor Games for 2 item
Item 255: Outdoor Games for 2
$60

Starting bid

Get outside with your favorite partner for hours of fun or take a ride on your new scooter. Donated by: 5th Grade Families Est. Fair Market Value: $120
Item 256: Snuggle Bundle from the 3rd Floor item
Item 256: Snuggle Bundle from the 3rd Floor
$70

Starting bid

Our amazing 3rd-5th grade teachers have come together to curate a basket perfect for a family movie night! Popcorn, candy, some cushy items, and an Amazon gift card to rent or purchase a movie. Donated by: 3rd-5th Grade Teachers Est. Fair Market Value: $150
Item 257: Savoy's Here or There item
Item 257: Savoy's Here or There
$40

Starting bid

Enjoy some 'Sota-Style pizza made by you or the restaurant! Here you'll get 3 jars of Savoy's Sauce and 4 free large pizzas redeemable at the Blaine Savoy's. Donated by: Red's Savoy Pizza Blaine Est. Fair Market Value: $100
Item 258: Jared Spurgeon Stick item
Item 258: Jared Spurgeon Stick
$75

Starting bid

Straight from the Minnesota Wild bench! Get your hands on this SIGNED, GAME USED stick. Jared Spurgeon is the Wild's Canadian defenseman and team captain. This stick is sure to be a hit with your hockey lover. Donated by: Ryan Carter Est. Fair Market Value: $300
Item 259: Signed & Game-used Boldy Stick item
Item 259: Signed & Game-used Boldy Stick
$150

Starting bid

Straight from the Minnesota Wild bench! Get your hands on this SIGNED, GAME USED stick. Matt Boldy is the Wild's young American right winger. This stick is sure to be a hit with your hockey lover. Donated by: Ryan Carter Est. Fair Market Value: $300
Item 260: Skin Clique with Kate item
Item 260: Skin Clique with Kate
$125

Starting bid

Get ready for a comprehensive skin care consult with Nurse Practitioner and Frassati mom Kate Johnson! In this basket, you will receive a $150 gift card to be used toward future skin care products, treatments, or services provided by Kate. All services are provided in the comfort of your own home. BONUS: You will also receive a ZO Exfoliating Polish & headband/wristband set! Donated by: Kate Johnson DNP, APRN, FNP-C Est. Fair Market Value: $300
Item 261: Books & GoodThings item
Item 261: Books & GoodThings
$25

Starting bid

Hangout in downtown WBL with a good book! Enjoy $10 to Lake Country Booksellers and $25 to GoodThings. Donated by: Lake Country Booksellers, GoodThings, Kampfer Family Est. Fair Market Value: $55
Item 262: No Boundaries Gymanstics item
Item 262: No Boundaries Gymanstics
$50

Starting bid

No Boundaries is a fantastic gym located in Lino Lakes! This basket includes an adorable pop-it, tumbler with straw, fanny pack, and $50 gift card. Donated by: No Boundaries Gymnastics Est. Fair Market Value: $100
Item 263: The Women Collective item
Item 263: The Women Collective
$30

Starting bid

The Women Collective is a store with only goods made by women or procured from women-owned businesses! In this basket, you find The Goodery Ritual Bath Salts, Poppy & Pout Lip Balm, Rose & Hibiscus Tea, The Goodery Cocktail Infusion Kit, Spring Kitchen Tea Towel, and a $25 gift card to the collective! Donated by: Amelia Reigstad Est. Fair Market Value: $75
Item 264: Hand Stitched Yellow Leather Purse item
Item 264: Hand Stitched Yellow Leather Purse
$80

Starting bid

This one-of-a-kind item will NOT last long. Hand made by our very own First Lady of WBL, you will get loads of compliments with this bag. Not only gorgeous but functional with a magnetic clasp and interior phone pocket. Measures 12"x10"x5" Donated by: Molly Louismet Est. Fair Market Value: $200
Item 265: Chocolate Brown Hand Made Purse item
Item 265: Chocolate Brown Hand Made Purse
$80

Starting bid

The First Lady of WBL has done it again! Any boutique would sell this at 4x this price. Breathtaking and somehow neutral with its chocolate brown body and striped adjustable strap. Magnetic clasp and side pocket make it convenient enough to be your everyday bag. Donated by: Molly Louismet Est. Fair Market Value: $200
Item 266: Carlos Correa Signed Photo item
Item 266: Carlos Correa Signed Photo
$45

Starting bid

This first pick in the 2012 MLB Draft is now the Minnesota Twins' short stop. Start the MLB season with this signed photo! Donated by: Minnesota Twins Est. Fair Market Value: $100
Item 267: Mikko Koivu 1,000th Game Framed Photo item
Item 267: Mikko Koivu 1,000th Game Framed Photo
$18

Starting bid

In 2019, Minnesota Wild Captain Mikko Koivu reached the coveted milestone of his 1,000th game! Not only that, in this game he scored the deciding goal in a shootout to defeat the Dallas Stars. Donated by: Dr. Schmidtbauer Est. Fair Market Value: $40
Item 268: Monopoly Arcade Pac-Man Game item
Item 268: Monopoly Arcade Pac-Man Game
$15

Starting bid

A fun twist on two classic games! You're going to love this mash-up. Suggested for ages 8 and up; 2 to 4 players. Donated by: Dr. Schmidtbauer Est. Fair Market Value: $30
Item 269: European Wax Center item
Item 269: European Wax Center
$50

Starting bid

If you're a new customer, you can take advantage of a FREE wax! Inside the bundle you'll also receive a cute travel bag, fragrance free body wash, ingrown hair patches, and $75 gift card. Donated by: European Wax Center - Vadnais Heights Est. Fair Market Value: $115
Item 270: 2024 USA Olympic Framed Collage item
$125

Starting bid

Framed collage featuring images of U.S. Olympic athletes, including the Men's and Women's basketball teams, Katie Ledecky, Scottie Scheffler, Simone Biles, Steph Curry, Coco Gauff, Trinity Rodman, and others. Est. Fair Market Value: $275
Item 271: T. Swift Eras Collage item
Item 271: T. Swift Eras Collage
$125

Starting bid

Framed collage on blue suede featuring confetti from The ERAS Tour final U.S. show at Lucas Oil Stadium in Indianapolis (Nov 1-3, 2024). Est. Fair Market Value: $300
Item 272: Caitlin Clark Collage item
Item 272: Caitlin Clark Collage
$170

Starting bid

Framed collage featuring "CAITLIN" cut white suede mat, Indiana Fever and University of Iowa action photos, laser signature, and a piece of Wilson WNBA official game ball. Est. Fair Market Value: $325
Item 273: Rainy Day Fun item
Item 273: Rainy Day Fun
$30

Starting bid

If the family is stuck inside, you're going to need this basket! Games, a giant puzzle, and candy are just some of the items included. Donated by: Lara Wood Est. Fair Market Valule: $75
Item 274: Handmade Checker Board item
Item 274: Handmade Checker Board
$40

Starting bid

This wooden checker board was hand crafted locally. The walnut and maple top is complimented by an easy to use drawer to keep the black and red checker pieces. Rubber feet ensure no scratches to your furniture. Donated by: Mrs. Hoffman Est. Fair Market Value: $100
Item 275: Nostalgia Basket item
Item 275: Nostalgia Basket
$40

Starting bid

Celebrate the greatest decade... arguably... the '80s! Be sure you look closely with the cheaters because there's a sweet Atari game! Donated by: Mrs. O'Brien Est. Fair Market Value: $75
Item 276: Wine Bundle 1
$50

Starting bid

Item 277: Wine Bundle 2 item
$50

Starting bid

Item 301: 5 Nautical Bowls item
Item 301: 5 Nautical Bowls
$25

Starting bid

Each card is redeemable for 1 free signature dinghy bowl OR 1 build your own dinghy bowl with up to 3 toppings! Donated by: Bryant Bohlig & Matt Meyer of WBL Nautical Bowls Est. Fair Market Value: $55 Restrictions: Redeemable only at the WBL location 4717 Highway 61 N.
Item 302: 5 Nautical Bowls item
Item 302: 5 Nautical Bowls
$25

Starting bid

Each card is redeemable for 1 free signature dinghy bowl OR 1 build your own dinghy bowl with up to 3 toppings! Donated by: Bryant Bohlig & Matt Meyer of WBL Nautical Bowls Est. Fair Market Value: $55 Restrictions: Redeemable only at the WBL location 4717 Highway 61 N.
Item 303: $25 Manitou Bar & Kitchen item
Item 303: $25 Manitou Bar & Kitchen
$15

Starting bid

Get your hands on a gift card for this downtown WBL staple! Don't forget, kids eat free Wednesdays 4-8p! Donated by: Manitou Bar & Kitchen Est. Fair Market Value: $25
Item 304: $25 Manitou Bar & Kitchen item
Item 304: $25 Manitou Bar & Kitchen
$15

Starting bid

Get your hands on a gift card for this downtown WBL staple! Don't forget, kids eat free Wednesdays 4-8p! Donated by: Manitou Bar & Kitchen Est. Fair Market Value: $25
Item 305: WBL Dinner & a Movie item
Item 305: WBL Dinner & a Movie
$27

Starting bid

Enjoy a local date night with 2 passes to Emagine Theatre and a $30 gift card to Punch Pizza--just a 7 minute drive between! Donated by: Emagine & Punch Pizza Est. Fair Market Value: $50 Restrictions: Movie tickets good through 6/30/25 and may be subject to an upcharge for premium large format and 3D showings.
Item 306: 2 Tickets to the MN State Fair item
Item 306: 2 Tickets to the MN State Fair
$20

Starting bid

Enjoy the Great Minnesota Get-Together this 2025 August! Donated by: MN State Fair Est. Fair Market Value: $40
Item 307: gorjana Gift Card item
Item 307: gorjana Gift Card
$50

Starting bid

Get your hands on some of Laguna Beach's gorgeous jewelry styles with this $150 gift card. Shop online or in-store at our very own Mall of America. Donated by: gorjana Est. Fair Market Value: $150 Restrictions: Expires 9 months from 3/27/25.
Item 308: Dinner & a Stay on Hwy 61 item
Item 308: Dinner & a Stay on Hwy 61
$75

Starting bid

Enjoy an overnight stay at the White Bear Country Inn and dinner at Rudy's Redeye Grill! Item includes one overnight stay for 2 and a $20 gift card to RRG. Donated by: Bill Foussard Est. Fair Market Value: $150 Restrictions: Stay not valid on Saturdays, New Year's Eve or other special events. Call ahead.
Item 309: Get to Your Steakburger item
Item 309: Get to Your Steakburger
$30

Starting bid

If you haven't tried Freddy's, now is the time! Fill up at Kwik Trip with a $25 gift card and head to one of Minnesota's 6 Freddy's locations with your $50 gift card. Donated by: Freddy's & Kwik Trip Est. Fair Market Value: $75
Item 310: Cup & Cone item
Item 310: Cup & Cone
$15

Starting bid

Get your hands on a coveted SKIP THE LINE token along with 5 small cone tokens and 5 medium cone tokens! Donated by: Rick Johnstone Est. Fair Market Value: $45
Item 311: Fine Art Portrait Session item
Item 311: Fine Art Portrait Session
$100

Starting bid

If its been a while, its time to get some new photos of your kids! Katie Thomas Photography, based in Stillwater, will have a fine art portrait session for the children in 1 family--up to 4. Donated by: Katie Thomas Photography Est. Fair Market Value: $236
Item 312: Revive Spa Day item
Item 312: Revive Spa Day
$60

Starting bid

Visit White Bear's own Revive Salon & Medspa with a $75 facial card and $50 gift card toward service or product of your choice. Donated by: Revive Salon & Medspa Est. Fair Market Value: $125
Item 313: $40 to The Minnesotan item
Item 313: $40 to The Minnesotan
$20

Starting bid

The logo every White Bear Laker knows! Shop around at The Minnesotan with this gift card! Donated by: The Minnesotan Est. Fair Market Value: $40
Item 314: ABC: Animals, Burritos, and Chips! item
Item 314: ABC: Animals, Burritos, and Chips!
$60

Starting bid

Head out to Apple Valley for the day! Start at the Minnesota Zoo with 4 passes then head just 8 minutes away to Pancheros with 2 free burritos and chips & queso. Donated by: Pancheros & MN Zoo Foundation Est. Fair Market Value: $125
Item 315: Dining out in Blaine item
Item 315: Dining out in Blaine
$35

Starting bid

Get set-up for some prep-free dinners in Blaine with $25 to The Tipsy Steer, $30 Hajime, 2 bowls to Noodles & Co. Donated by: The Tipsy Steer, Hajime, Noodles & Co. Est. Fair Market Value: $75
Item 316: Gem Lake Golf Date & Dinner item
Item 316: Gem Lake Golf Date & Dinner
$45

Starting bid

Enjoy an afternoon golfing 9-holes with your date at Gem Lake Hills followed by lunch or dinner at Ingredients Cafe with a $50 gift card. Donated by: Gem Lake Hills & Ingredients Cafe Est. Fair Market Value: 90
Item 317: Desserts and Dinosaurs item
Item 317: Desserts and Dinosaurs
$50

Starting bid

Hop out to St. Paul with 4 admission passes to the Bell Museum and a $50 gift card to Cafe Latte! Donated by: Bell Museum & Cafe Latte Est. Fair Market Value: $110
Item 318: Flowers & Dinner item
Item 318: Flowers & Dinner
$30

Starting bid

Treat your special someone to some beautiful flowers with $40 to White Bear Floral and head to dinner with $25 to Washington Square. Donated by: Washington Square & White Bear Floral Shop Est. Fair Market Value: $65
Item 319: Dinner and Dessert in Shoreview item
Item 319: Dinner and Dessert in Shoreview
$35

Starting bid

Enjoy a night out in Shoreview with $50 to Green Mill and a certificate for an 8" ice cream cake to Dairy Queen Shoreview! Donated by: Green Mill & DQ Est. Fair Market Value: $70
Item 320: $25 to Tipsy Steer item
Item 320: $25 to Tipsy Steer
$13

Starting bid

Get out to Blaine to try the Tipsy Steer! Donated by: Tipsy Steer Est. Fair Market Value: $25
Item 321: Dinner for 2 at Texas Roadhouse item
Item 321: Dinner for 2 at Texas Roadhouse
$15

Starting bid

Head into Woodbury for a day of shopping or entertainment and visit the Texas Roadhouse. Enjoy two entrees up to a $30 total value. Donated by: Texas Roadhouse Est. Fair Market Value: $30
Item 322: $50 in Art Supplies item
Item 322: $50 in Art Supplies
$25

Starting bid

Grab all the art supplies you need for your next project. $50 certificate to Blick Art Materials expires 3/20/26 Donated by: Blick Art Supplies Est. Fair Market Value: $50

