2025 FRC 6328 Littleton Robotics Silent Auction - DO NOT EDIT

Red Sox Tickets
$120

Value $370. 2 tickets to a Red Sox game in the 2025 season. Tickets to be emailed to winner
Apple AirPods (3rd Generation) Wireless Ear Buds
$60

Value $150. Apple AirPods (3rd Generation) Wireless Ear Buds, Bluetooth Headphones, Personalized Spatial Audio, Sweat and Water Resistant, Lightning Charging Case Included, Up to 30 Hours of Battery Life What's in the box? AirPods Lightning Charging Case Lightning to USB-C Cable Pickup in Littleton
Oculus Quest VR headset
$200

Value $500, Lightly used headset (charger, controllers included) Pick up in Littleton
Holy Stone HS700D GPS Drone with 4K Camera
$80

Value $200. Lightly used GPS Drone with 4K Camera, controller, instructions, a battery and a charger, and spare parts included. Features include: live video transmission, simple controls, GPS follow me, auto return, custom flight path, and more. To be picked up in Littleton
Adler Tuck Photography Lesson
$40

Value $100, 1 hour interactive photography/camera lesson: Adler Tuck is a filmmaker/photographer with a decade of experience, and will teach you how to better use your camera, how to frame shots, convey meaning, and what makes a photo/video compelling. Lesson to take place at a designated scenic area in Bolton, MA. (adlertuck.com)
Girl Scout Cookies Basket
$29

Value $72. 12 boxes of your favorite Girl Scout cookies. You choose which cookies and we will deliver to your house (within a 30 mile radius of Littleton, MA). Support two great causes at once! (Must be ordered in February of 2025, while the Girl Scout cookie season is still open.)
Burton's Grill and Bar Gift Card
$40

Value $100 (burtonsgrill.com). Pickup in Littleton or mailed
LEGO set 7288 Mobile Police Unit
$20

Value $50. LEGO set 7288 Mobile Police Unit from 2010 (retired set). New in box, vintage set from the City Series. Pick up in Littleton MA, or delivery within 15 minute radius.
The Butterfly Place Gift Certificate
$14

Value $35 (butterflyplace-ma.com). The Butterfly Place, Westford, MA. To be picked up in Littleton or mailed
Guitars and Grooves Gift Certificate
$20

Value $50 (www.guitarsandgrooves.com). Guitars and Grooves, Hudson, MA Pickup in Littleton or mailed
The Rail Trail Flatbread Co. Gift Card
$8

Value $20 (www.railtrailflatbread.com). The Rail Trail Flatbread Co., Hudson, MA & Milford, MA Pickup in Littleton or mailed
Bodyline Pilates 2-Week Intro Gift Certificate
$20

Value $49. 2 week intro gift certificate (https://bodylinespilates.com/) Bodyline Pilates, Harvard, MA Gift certificates to be emailed to winner
16 Reusable "Paper" Towels
$12

Value $30. The convenience of a roll of paper towels without the waste! This is a set of 16 handmade 100% cotton flannel cloths packaged on a paper towel roll. Pickup in Littleton
American Heritage Museum Family Pack of 4 Tickets #1
$30

Value $75. 1 family packs of 4 tickets (www.americanheritagemuseum.org). American Heritage Museum, Hudson, MA To be picked up in Littleton or mailed
American Heritage Museum Family Pack of 4 Tickets #2
$30

Value $75. 1 family packs of 4 tickets (www.americanheritagemuseum.org). American Heritage Museum, Hudson, MA To be picked up in Littleton or mailed
Bolton Barber Shop Haircut
$14

Value $35. Free haircut scheduled Monday through Wednesday (theboltonbarbershop.booksy.com). Bolton Barber Shop, Bolton, MA Instructions to be emailed to winner
Basket of Curly Hair Sample/Travel Size Products
$12

Value $30. Love trying different products to care for your wavy/curly hair? This cute rope basket holds 18 samples and travel size items for you to try! To be picked up in Littleton
Bolton Bean Gift Card
$12

Value $30 (www.boltonbean.com). Bolton Bean, Bolton, MA Pickup in Littleton or mailed
Free Riding Lesson at Frosted Moon Farm
$32

Value $80. One 45 minute riding lesson at Frosted Moon Farm in Jefferson, MA (lorenzoeventing.com). Frosted Moon Farm, Jefferson, MA Emailed to winner
Harvard Lanes Gift Card
$20

Value $50 (harvardlanescandlepin.com). Gift card expires 12/31/25. Harvard Lanes, Harvard, MA To be picked up in Littleton or mailed
Boundless Adventures Zip Line Park
$55

Value $138. Two 3-hr general admission climbing passes. (boundlessadventures.net/ma-park). Passes expire 8/24/25 Boundless Adventures, Berlin, MA Passes will be emailed to winner.
Harvard Museum of Natural History- Set of 4 Tickets
$24

Value $60. 4 tickets to visit Harvard Museum of Natural History (www.hmnh.harvard.edu). Harvard Museum of Natural History, Cambridge, MA To be picked up in Littleton or mailed
Sewing Starter Gift Basket.
$38

Value $95. Gift Basket includes: Small sewing machine, 12 thread spools, 2 needles, scissors, ruler tape. All new. To be picked up in Littleton
Decorative Asian Vase
$60

Value $150. Authentic Jingdezhen porcelain vase, made in China (Dimensions: 11"x11"x22") To be picked up in Littleton
Babysitting
$40

Value $100. 5 hours of babysitting. Does not have to be consecutive hours. Cannot be overnight. Must live within a 15 mile radius of Bolton, Massachusetts.
Custom Painting
$40

Value $100. A custom 12"x9" landscape or seascape acrylic painting.
Custom Graphite Portrait
$20

Value $50. A custom graphite portrait of one person on 9"x11" paper
Through The Glass Ceiling to the Stars autographed book
$14

Value $35. Through The Glass Ceiling To The Stars: The Story of the First Woman to Command a Space Mission by Eileen Collins. New, autographed book. Pickup in Littleton
Swymfit Swim Lesson Session
$100

Value $250. Swim sessions are weekly for 7 or 8 weeks. The class time varies by age. (www.swymfit.com) Swymfit, Boxborough, MA To be picked up in Littleton or mailed
Amazon Gift Card
$60

Value $150. (www.amazon.com)
MIT Museum Tickets
$36

Value $90. 5 General Admission Adult Tickets. (https://mitmuseum.mit.edu/) MIT Museum, Cambridge, MA To be picked up in Littleton or mailed
New City Micro Creamery Gift Card
$10

Value $25. (https://newcitymicrocreamery.com/) New City MicroCreamery. Locations in: Hudson, Cambridge, Sudbury.
New England Botanical Garden Tickets
$32

Value $80. 4 passes to the New England Botanical Garden at Tower Hill. (nebg.org). New England Botanical Garden at Tower Hill, Boylston, MA To be picked up in Littleton or mailed
Old Sturbridge Village Family Pass
$36

Value $90. 1 Family admission pass - free one-time standard daytime admission for 2 adults and 2 youth (www.osv.org). Old Sturbridge Village, Sturbridge, MA To be picked up in Littleton or mailed
Roche Bros. Supermarkets Gift Card
$20

Value $50. (www.rochebros.com). Pickup in Littleton or mailed
The Trustees Family Membership
$32

Value $80. 1-year family membership. (thetrustees.org). Emailed to winner
Market Basket Gift Card
$20

Value $50. (www.shopmarketbasket.com). Pickup in Littleton or mailed
AMC Movie Ticket Bundle #1
$24

Value $60, 4 tickets (www.amctheatres.com). Pickup in Littleton or mailed
AMC Movie Ticket Bundle #2
$24

Value $60, 4 tickets (www.amctheatres.com). Pickup in Littleton or mailed
AMC Movie Ticket Bundle #3
$24

Value $60, 4 tickets (www.amctheatres.com). Pickup in Littleton or mailed
AMC Movie Ticket Bundle #4
$24

Value $60, 4 tickets (www.amctheatres.com). Pickup in Littleton or mailed
AMC Movie Ticket Bundle #5
$24

Value $60, 4 tickets (www.amctheatres.com). Pickup in Littleton or mailed
The Kraftsman Co. Giant 4-In-A-Row Game
$24

Value $60. Giant 4-In-A-Row by The Kraftsman Co. (Dimensions , 32"x28"). New in box. Pickup in Littleton
Piano/Saxophone Lessons (10 Hours)
$60

Value $150. 10 hours of piano or saxophone lessons. For in person lessons, must live within 25 minutes of Acton, otherwise lessons can be held virtually. Can be jazz or classical
90-Minute Interior Design Consultation
$60

Value $150. 90-minute consultation with interior designer and real estate agent, Kymberlee Albertelli. Looking to spruce up a room, repurpose a space, or staging to sell? Kym can help give any space a fresh new look and better fit your needs. (https://www.instagram.com/findyourvillagerealestate/?hl=en)
Magical Enchanted Vacations
$20

Value $50, Have Magical Enchanted Vacations plan your next getaway. Includes $50 gift card and plushie. Pickup in Littleton
Sunflower Themed Kitchen Basket
$60

Value $150. Beautiful basket includes utensils, tablecloth, towels, utensil holder, oil and vinegar container, etc... Pickup in Littleton
Keurig K-Supreme Plus
$40

Value $100. Keurig K-Supreme Plus (New in box) (www.keurig.com) Pickup in Littleton
"Dreaming of the Beach" Gift Basket
$40

Value $100. Cozy up with a beach themed gift basket. Includes: - 7-in-1 beach/sunset box of puzzles - Huntington Home "Wild Dunes" soy blend scented candle - Bath and Body Works "At the Beach" body cream - Bottle of Sea Glass Sauvignon Blanc - 2 Murano white crystal stemless wine glasses (handmade in Italy) Pickup in Littleton
Kimberly Clark Photography
$30

Value $75. "Fairy Spring" 11x14 Fine Art Photograph professionally printed on Fuji Crystal Archival Paper. The image floats on a white background. It is signed, titled and dated on the front. A Spring morning sunrise captured near the historic missions in San Antonio, TX (https://www.etsy.com/shop/kclarkphotography?) Shipping will be arranged by Kimberly Clark Photography
Kimberly Clark Photography
$30

Value $75. "Someways West of Marfa" 14x11 Fine Art Photograph professionally printed on Fuji Crystal Archival Paper. The image floats on a white background. It is signed, titled and dated on the front. (https://www.etsy.com/shop/kclarkphotography?) Shipping will be arranged by Kimberly Clark Photography
babysitting/tutoring services
$36

Value starts at $90. Tutoring (Pre-Calculus, English III, Chemistry, Biology, Life Sciences, European History, US History I and II, Spanish III, the flute or alto saxophone, theater, drawing/painting, and portfolio) 6 hours. Babysitting (between the ages 5 and 12) 10hr/1 kid, 8hr/2 kids, 6hr/3+ kids. Arrangements to be coordinated with winner
Daphne Olive Jewelry
$40

Value $98 Laurel Pendant and earrings lightweight stainless steel https://www.daphneolive.com/
Daphne Olive Jewelry
$22

Value: $55 Berry Branch Hoops lightweight stainless steel https://www.daphneolive.com/
$50 Gift card for O'Neil Cinemas #1
$20

$50 Gift card for O'Neil Cinemas (https://oneilcinemas.com/littleton-ma/) Item to be picked up in Littleton or mailed
$50 Gift card for O'Neil Cinemas #2
$20

$50 Gift card for O'Neil Cinemas (https://oneilcinemas.com/littleton-ma/) Item to be picked up in Littleton or mailed
$50 Gift card for O'Neil Cinemas #3
$20

$50 Gift card for O'Neil Cinemas (https://oneilcinemas.com/littleton-ma/) Item to be picked up in Littleton or mailed
MetroRock Littleton 2 day passes
$30

Value $76. 2 day passes w/ gear ($38 each) (https://littleton.metrorock.com/) MetroRock, Littleton, MA Passes can be picked up in Littleton or mailed
MetroRock Littleton 3 day passes
$45

Value $114. 3 day passes w/ gear ($38 each) (https://littleton.metrorock.com/) MetroRock, Littleton, MA Passes can be picked up in Littleton or mailed
MetroRock Littleton 4 day passes
$55

Value $152. 4 day passes w/ gear ($38 each) (https://littleton.metrorock.com/) MetroRock, Littleton, MA Passes can be picked up in Littleton or mailed
MetroRock Littleton 1 Month Membership
$55

Value $139. 1 single month membership ($139). (https://littleton.metrorock.com/) MetroRock, Littleton, MA To be picked up in Littleton or mailed
Custom painting or drawing
$20

Value $50, 9"x12" oil on canvas or drawing on paper size of your choice, any medium, content tbd by consumer Pick up in Littleton.
5 Gauche Nature Painting Prints
$60

Value $150, 5 Gauche Nature Painting Prints each be printed out 12x18 inch Pick up in Littleton.
Homemade Honey #1
$15

Value $38. One 16oz. jar. Consume before 2026. To be picked up in Littleton
Homemade Honey #2
$15

Value $38. One 16oz. jar. Consume before 2026. To be picked up in Littleton
Homemade Honey #3
$15

Value $38. One 16oz. jar. Consume before 2026. To be picked up in Littleton
Homemade Honey #4
$15

Value $38. One 16oz. jar. Consume before 2026. To be picked up in Littleton
Scratch-off Lottery Ticket Bouquet #1
$20

Value $50. Scratch-off Lottery Ticket Bouquet- scratch off tickets. Pick up in Littleton.
Scratch-off Lottery Ticket Bouquet #2
$20

Value $50. Scratch-off Lottery Ticket Bouquet $50 scratch off tickets. Pick up in Littleton.
Scratch-off Lottery Ticket Bouquet #3
$20

Value $50. Scratch-off Lottery Ticket Bouquet $50 scratch off tickets. Pick up in Littleton.
Hand Painted Box
$8

Value $20. Beautiful hand painted box to hole small treasures. 8" wide. Pick up in Littleton
Handmade Suncatcher
$6

Value $15. Handmade Suncatcher Pickup in Littleton
Stadium Chairs
$32

Value $80. 2 Blue Stadium Seats- Cushioned, handles and strap for carrying. pocket and drink holder. Perfect for sitting in the stands and cheering on your favorite team and not being sore and achy the next day. Pickup in Littleton.

