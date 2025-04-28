eventClosed

Free Horizon Montessori Spring Fling Silent Auction

15920 W 10th Ave, Golden, CO 80401, USA

Make a donation to FHM! item
Make a donation to FHM!
$25

Silent auction not your thing. Make a regular 'ol donation to Free Horizon Montessori!
Macy’s Thanksgiving Day Parade, Viewing and Brunch item
Macy’s Thanksgiving Day Parade, Viewing and Brunch
$3,200

THIS FANTASTIC FAMILY PACKAGE FOR FOUR INCLUDES: • Grand views of the parade • Private table where you can enjoy your unlimited multi-course prix fixe brunch • Open bar serving brunch cocktails • Flat screens showing fully televised parade coverage • Holiday festive event entertainment • Travel Advisor to assist in all your travel planning to get you to your destination
Disney World and Space Adventure Vacation Package item
Disney World and Space Adventure Vacation Package
$5,800

THIS FAMILY PACKAGE FOR 4 INCLUDES: • 4 nights accommodations at the Sheraton Vistana Resort in one guestroom • 2 nights accommodations at Either the Hilton Cocoa Beach Oceanfront or the Hilton Melbourne Beach Oceanfront in one guestroom • Complimentary parking at the Sheraton Vistana Resort • All room-related taxes • (1) $1,000 Disney Gift Card • Two-day admission ticket to the Kennedy Space Center Visitor Complex • Chat with an astronaut • Free concierge reservation service
Under the Tuscan Sun Vacation Package item
Under the Tuscan Sun Vacation Package
$2,500

THIS PACKAGE FOR FOUR INCLUDES: 6 nights for 4 people in a 2 bedroom/2 bathroom apartment in Cortona • Private wine tasting in the coolest wine bar in town • 3 hour private walking tour of Cortona • Travel Advisor to assist in all your travel planning to get you to your destination • Personal concierge to provide restaurant recommendations and arrange extra activities, tours, and transportation during your stay
Vacation Stay in Buena Vista, CO item
Vacation Stay in Buena Vista, CO
$500

Winner may choose 2-4 nights at our 3 bedroom, 1.5 bathroom home in Buena Vista. Guests may select any 2-4 nights in the months of October, November, December, January, February, April (excluding the weeks of Thanksgiving, Christmas, and New Years).
An evening of Curling and Reception item
An evening of Curling and Reception
$500

Enjoy an evening of game play and fun for a group of 8. Learn the basic skill of delivery, sweeping, and shot making with your friends, then relax after your time on the ice with beverages and a $100 bar credit. October 2025 to May 2026 (on a specific date)
Levi’s Custom Jean Jacket with Billie Eilish item
Levi’s Custom Jean Jacket with Billie Eilish
$75

Levi’s Custom Jean Jacket with Singer/Songwriter Bille Eilish on back. Size: Men’s Small
Yoga Gift Certificate - Private Session item
Yoga Gift Certificate - Private Session
$100

One Private yoga session in your home. This session includes an introduction to yoga and the many benefits of yoga practices. Invite your family members or friends.
Acupuncture gift certificate item
Acupuncture gift certificate
$50

Enjoy a healing acupuncture service or cupping service of your choice from Golden Root Acupuncture. Expires in one year.
One Pilates Revival Class item
One Pilates Revival Class
$15

One Pilates Revival class from a studio founded by a former FHM parent.
One Parent Coaching Session item
One Parent Coaching Session
$50

You are already a great parent, and you are an expert of your child. Have you had questions about the hardest job on earth, only to find that there are too many answers? Parenting is hard and we could all use some support from time to time. Meet with the parenting coach who is well-versed in children/teen development and multiple parenting modalities. Discuss your strengths and find answers to your parenting dilemmas that suit your family's needs. Expires 8/1/2025
Neurofeedback Brain Map item
Neurofeedback Brain Map
$200

Neurofeedback brain mapping is a non-invasive technique that measures and visualizes brainwave activity to identify patterns related to emotional regulation, focus, sleep, and overall brain function. This “brain map” serves as a guide for personalized neural feedback therapy, which helps the brain learn to self regulate and function more optimally. Expires 1 year from purchase.
Yeti Cycles Swag Bag item
Yeti Cycles Swag Bag
$25

For all you Colorado mountain bike lovers, you’ll wanna bid on this swag bag from yeti cycles. Perfect gift for a friend or family member. Includes: hat, canvas tote, koozie, coffee mug, two water bottles, and a pint glass. All items are Yeti Cycles products.
Golf Gift Basket #1 item
Golf Gift Basket #1
$100

Enjoy this amazing Golf Gift Basket that includes a $100 gift card to Genesee Park Golf Club, $100 gift card to Fossil Trace, and a box of golf balls.
Two Concert Tickets - Music from Jurassic Park with the CSO item
Two Concert Tickets - Music from Jurassic Park with the CSO
$100

Enjoy two tickets to the Colorado Symphony Orchestra as they perform the music of Jurassic Park. Date: Sunday, July 20, 2025 at 2:30pm Seats: Orchestra 1, Row G
Disguises Gift Card - $100 item
Disguises Gift Card - $100
$50

$100 gift card to shop at Disguises. Every kid and parent’s favorite place to shop for Halloween or other fun events.
Gift Certificate for Ornament Adornments item
Gift Certificate for Ornament Adornments
$60

Gift certificate for two custom hand-painted ornaments by local artist and FHM parent, Enrique Lazaro. Expires in one year.
Special Experience at Bonnie Brae Ice Cream item
Special Experience at Bonnie Brae Ice Cream
$25

Gift card for special experience at Bonnie Brae Ice Cream. Winner will be able to schedule a private tour of the ice cream kitchen and observe the ice cream chef in action. Following the tour, all members of the family will get a free ice cream/treat of their choice.
Personalized Yard Jenga item
Personalized Yard Jenga
$50

Personalized Yard Jenga, made lovingly by the students in the Frisco Classroom.
One Month of Martial Arts Class & Intro Class item
One Month of Martial Arts Class & Intro Class
$100

One month of martial arts classes and a free intro class at Personal Achievement Martial Arts. 4 years old & up. *Expires in 1 year
One month Kickboxing Fitness Classes item
One month Kickboxing Fitness Classes
$50

One month of unlimited kickboxing fitness classes at Personal Achievement Martial Arts. 4 years old & up. *Expires in 1 year
1/2 off Karate Birthday Party item
1/2 off Karate Birthday Party
$75

1/2 off karate birthday party at Personal Achievement Martial Arts. 4 years old & up. *Expires in 1 year
4 Vouchers for MainStage Miners Alley Playhouse item
4 Vouchers for MainStage Miners Alley Playhouse
$125

4 “anytime vouchers” for Main Stage Miners Alley Playhouse. 2025 season or 2026 season
4 Vouchers Miners Alley Children’s Theatre item
4 Vouchers Miners Alley Children’s Theatre
$40

4 “anytime vouchers” for Miners Alley Children’s Theatre. For ages 3 and up. 2025 season or 2026 season
Miners Alley Voucher for After School Program at FHM item
Miners Alley Voucher for After School Program at FHM
$100

Miners Alley Voucher, good for one registration for any 2025-2026 after-school theatre class at Free Horizon Montessori! One-time use only. Enrollment is dependent on space availability in the class. Registration for fall classes will open in August 2025. Valid from August 2025 until March 2026.
Private Latke Making Class item
Private Latke Making Class
$50

Private Latke Making class in my kitchen (located near FHM) or yours (if you’re located in the Denver Metro area west of I-25). My recipe is gluten-free but contains eggs. I will teach you how to make delicious Latkes to enjoy any time of the year. Must be used within 1 year from purchase and subject to my availability.
Photo Session item
Photo Session
$500

My documentary family sessions are designed to immerse you in the real, unposed moments of daily life, rather than orchestrating scenes or directing poses, I want you to interact and naturally with each other so I can authentically capturing your connections with the environment. These sessions are 90 minutes long or typically held at home. $975 value. Blackout dates: 9/1-11/1
Handmade Baby Lap Quilt item
Handmade Baby Lap Quilt
$20

51”x51” upcycled denim baby or lap quilt-flier-de lis motif Solid colored navy backing.
Vinyl Records - 5 albums bundle item
Vinyl Records - 5 albums bundle
$20

Excellent condition for collectors - 5 Albums Hot Tuna - First Pull Up, Then Pull Down The Alan Parsons Project - I Robot Linda Ronstadt Uriah Heep - The Magician’s Birthday Johnny Winter - Saints & Sinners
Golf Gift Basket #2 item
Golf Gift Basket #2
$50

Enjoy a $75 gift card to golf at Fossil Trace, a sleeve of golf balls, and a wine stave golf display.
Kids Summer Entertainment Busy Bin item
Kids Summer Entertainment Busy Bin
$50

Need to keep kids busy this summer? Headed on a trip where kid entertainment is a necessity? Take a look at this Kids Summer Entertainment Busy Bin. Geared towards kids ages 4-12 years old. Includes: pickle ball set, dodgeball, spray chalk, road trip game set, scratch art, sticker art, bug catcher tool kit, stick 'n toss set, and road trip bingo for three. Donated by Ms. Amy's Sunflower Classroom
Sticky Fingers Certificate for After School Program at FHM item
Sticky Fingers Certificate for After School Program at FHM
$100

Sticky Finders certificate, good for an in-person cooking session at FHM. Expires 5/4/2026
Custom Electric Guitar with Free Horizon Logo item
Custom Electric Guitar with Free Horizon Logo
$300

Electric guitar handmade by Marshwood Guitars, Golden. Features an inlay of the Free Horizon Fox! A guitar case and amp are also included. $1,100 value.
5 Pilates Classes with Goodie Basket item
5 Pilates Classes with Goodie Basket
$100

5 single Pilates classes through Club Pilates Sloans Lake and a goodie basket (valued at $215).
Wine Barrel Centerpiece with Glasses item
Wine Barrel Centerpiece with Glasses
$70

This elegant serving piece is as functional as it is beautiful. Crafted from reclaimed Napa Valley wine barrel staves, each tray carries the character and charm of the vineyard it came from. The gently curved wood cradles five removable 8¼ oz. glass bowls—perfect for serving dips, snacks, condiments, or even small floral arrangements for a striking centerpiece. Accented with original wine barrel metal bands and sealed with a protective lacquer finish, this tray brings rustic sophistication to any gathering. Measuring approximately 36" long by 3" wide and 3" tall, no two are exactly alike—each one tells its own story through the unique grain and patina of the wood. A memorable gift for food lovers, hosts, or anyone who appreciates the beauty of upcycled craftsmanship. Value $140
Wine Barrel Bike Chain Coat Rack item
Wine Barrel Bike Chain Coat Rack
$75

A truly unique addition to any room, this coat rack has been handcrafted from recycled Napa Valley wine barrels. The wine barrel coat rack securely anchors to the wall on both ends and gracefully arches away in the center. Features four handcrafted bike chain hooks and authentic wine barrel bands as accents. Approximately 37″ long by 3 1/2″ wide. Value $150
Wine Stave Guitar Rack item
Wine Stave Guitar Rack
$35

The world of music and the world of wine have long since been entwined. Make it a permanent thing with this exceptional Napa Valley Wine Barrel Guitar Rack. Hand-crafted from an upcycled Authentic Napa Valley wine barrel stave, this piece includes original metal bands and adjustable hanging hardware. It hangs easily from four screws to showcase your prized stringed instrument.
Stag's Leap Crate Lazy Susan item
Stag's Leap Crate Lazy Susan
$75

Elevate your entertaining with this exquisite handmade Stag’s Leap Wine Crate Lazy Susan, a true statement piece for any wine lover. Crafted from an authentic wine crate, it showcases a rich, rustic charm, while the offset stag image adds a touch of artistry and sophistication. This luxurious, functional piece effortlessly rotates for easy access to your favorite bottles, glasses, or decor. Perfect for upscale gatherings or as a standout addition to your home bar, it combines timeless elegance with practical design. A must-have for those who appreciate fine wine and finer details. 16″ in diameter. Value $175
Ukrainian Pysanky Easter Eggs - Set #1 item
Ukrainian Pysanky Easter Eggs - Set #1
$20

"A Celebration of Art, Culture, and Curiosity" This year, our 1st–3rd grade students in the Aspen classroom created beautiful Ukrainian pysanky eggs—vibrant symbols of hope, tradition, and resilience. Inspired by the rich cultural practice of decorating eggs with wax and dye, each child worked with patience, care, and wonder to bring these delicate treasures to life. In the process, they not only explored the intricate art form passed down for generations, but also discovered the science behind it—learning to blow out the yolk from each egg became a playful and practical lesson in air pressure and physics.
Ukrainian Pysanky Easter Eggs - Set #2 item
Ukrainian Pysanky Easter Eggs - Set #2
$20

"A Celebration of Art, Culture, and Curiosity" This year, our 1st–3rd grade students in the Aspen classroom created beautiful Ukrainian pysanky eggs—vibrant symbols of hope, tradition, and resilience. Inspired by the rich cultural practice of decorating eggs with wax and dye, each child worked with patience, care, and wonder to bring these delicate treasures to life. In the process, they not only explored the intricate art form passed down for generations, but also discovered the science behind it—learning to blow out the yolk from each egg became a playful and practical lesson in air pressure and physics.
Ukrainian Pysanky Easter Eggs - Set #3 item
Ukrainian Pysanky Easter Eggs - Set #3
$20

"A Celebration of Art, Culture, and Curiosity" This year, our 1st–3rd grade students in the Aspen classroom created beautiful Ukrainian pysanky eggs—vibrant symbols of hope, tradition, and resilience. Inspired by the rich cultural practice of decorating eggs with wax and dye, each child worked with patience, care, and wonder to bring these delicate treasures to life. In the process, they not only explored the intricate art form passed down for generations, but also discovered the science behind it—learning to blow out the yolk from each egg became a playful and practical lesson in air pressure and physics.
RULE THE SCHOOL! item
RULE THE SCHOOL!
$50

From Ms. Donnetta - On Friday, May 16, the winning bidder of this fun school based activity will get to join Ms. Donnetta and "Rule the School"  as Principal for 45 minutes - The New "Principal" can choose to play music over the Intercom, have a dance party in the gym, do a parade around the field, wear hats for the last part of the school day, have a pizza in the office with 3 friends or show a movie in your grade!  Take this exciting opportunity to have your child Rule the School.  The package comes with a FHM lunch tote and swag!
One Session for Rolfing Structural Integration item
One Session for Rolfing Structural Integration
$75

Enjoy one 90 minute session for Rolfing Structural Integrations at Rolfing Structural Integration in Golden, Colorado, Empowering a Return to Ease. A somatic practice and myofascial release technique to align the body with gravity. Natural balance, better posture, chronic pain relief, and lasting changes. $150 value. Expires 5/4/2026.
Club Pilates item
Club Pilates
$50

5 single Pilates classes through Club Pilates Wheat Ridge (valued at $200).
Fire & Water Paintings item
Fire & Water Paintings
$50

“Fire” & “Water” 12"x16" Watercolor on Watercolor Paper By Elese Moran Free Horizon Montessori School In Fire and Water, artist and educator Elese Moran explores the interplay between geometry, emotion, and elemental forces through the intuitive medium of watercolor. Created independently as part of her professional practice, these paintings reflect the same philosophical undercurrent she brings into her classroom—one where logic and feeling, structure and flow, coexist in harmony. Fire is an intricate meditation on symmetry and strength, using interlocking squares and luminous gradients to evoke warmth, pattern, and sacred order. Water offers a gentle counterbalance: pinwheeled circles radiate in layered spirals, expressing motion, breath, and emotional fluidity. Though not student-made, these works are rooted in the same values Elese imparts to her students throughout the year—that art and math are not separate disciplines, but deeply connected languages capable of expressing wonder, clarity, and human feeling.
2 Tickets to the Opera item
2 Tickets to the Opera
$200

Win two vouchers redeemable for price class I tickets to a performance of Opera Colorado's La Traviata on November 4th or 7th.

