Freedom Warriors

Hosted by

Freedom Warriors

About this event

Freedom Warriors Topgolf Scottsdale Fundraiser

9500 E Talking Stick Wy

Scottsdale, AZ 85256, USA

"Not a golfer!" Spectator/Social Ticket
$45

"Not a golfer!" No clubs needed, just heart! Support the cause.

Early Bird Single Topgolf Ticket
$65
Available until Dec 31

In the spirit of giving, treat yourself (or someone else!) to an Early Bird Topgolf Ticket at a discounted rate by 12.31.25!

Single Topgolf Ticket
$80

Your ticket includes 3 hours of golf, food, and non-alcoholic drinks.

Friends of Freedom Warriors
$300

• Name listed in the event program
• Name mentioned on our website, Instagram, and partner social media outlets
• Option to provide branded materials or promotional items for distribution at the event

Topgolf Bay
$500
This is a group ticket, it includes 6 tickets

This includes 3 hours of golf for 6, food, and non-alcoholic drinks.

Freedom Warriors "Hope" Sponsor
$750
This is a group ticket, it includes 2 tickets

• 2 event tickets with reserved seating and 4 drink tickets
• Name/logo displayed on shared sponsor signage
• Name/logo mentioned on our website, Instagram, and partner social media outlets
• Option to provide branded materials or promotional items for distribution at the event

Freedom Warriors "Joy" Sponsor
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

• 4 event tickets with reserved seating and 4 drink tickets
• 4 Branded water bottles
• Sponsor recognition during event announcements
• Name/logo featured on our website, Instagram, and partner social media outlets
• Option to provide branded materials or promotional items for distribution at the event

Freedom Warriors "Love" Sponsor
$3,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

• 6 event tickets with reserved seating and 6 drink tickets
• Golf caps for your guests
• Sponsor recognition during event announcements
• Name/logo featured on our website, Instagram, and partner social media outlets
• Name/logo displayed on event signage
• Option to provide branded materials or promotional items for distribution at the event

Freedom Warriors "Heart" Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 12 tickets

• 12 event tickets with premium reserved seating and 12 drink tickets
• Premium branded gifts (golf caps, branded merchandise) for your guests
• Prominent sponsor recognition during event announcements
• Name/logo featured on our website, Instagram, and partner social media outlets
• Name/logo prominently displayed on event signage
• Opportunity for a sponsor spotlight at the event
• Option to provide branded materials or promotional items for distribution at the event

Add a donation for Freedom Warriors

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!