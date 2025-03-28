eventClosed

Freedom4U's Vintage Bag Auction

#5 Beetle Louis Vuitton Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Porte Monnaie Tresor Bi-fold Wallet Purse. Customized with beetle pendant.
This classic Louis Vuitton Tresor wallet is a compact sophisticated design with a central zipped pocket with two interior compartments. This model is out of production.
5.5" x 3.5" (length x height).
Made in Spain, 1988 (CA0938).
Buy It Now: $700
#6 Vintage Louis Vuitton Bi-Fold Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Porte Monnaie Tresor Bi-Fold.
This classic Louis Vuitton Tresor wallet is a compact sophisticated design with a central zipped pocket with two interior compartments. This model is out of production.
5.5" x 3.5" (length x height).
Made in France, 1996 (MI0916).
Buy It Now: $700
#7 Chain Louis Vuitton Wallet Purse
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Porte Monnaie Tresor Bi-Fold Wallet Purse. Customized with d-ring screws and chain.
This classic Louis Vuitton Tresor wallet is a compact sophisticated design with a central zipped pocket with two interior compartments. This model is out of production.
5.5" x 3.5" (length x height).
Made in France, 1999 (MI0999).
Buy It Now: $700
#13 Louis Vuitton Bi-Fold Wallet
$100

Louis Vuitton Monogram Porte Monnaie Tresor Bi-Fold Wallet.
This classic Louis Vuitton Tresor Wallet is a compact sophisticated design with a central zipped pocket with two interior compartments. This model is out of production.
5.5" x 3.5" (length x height).
Made in Spain, 2009 (CA1019).
Buy It Now: $700
#14 Louis Vuitton French Purse Wallet
$100

Vintage Louis Vuitton Monogram French Purse Wallet.
The classic LV French purse wallet has a functional compact design, with a kiss lock compartment, snap closure and four card slots. This model is out of production.
5.25" x 3.5" (length x height).
Made in France, 2005 (MI1015).
Buy It Now: $1000
#16 Beetle Louis Vuitton Purse Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram French purse wallet. Customized with beetle pendant, d-ring screws, and chain.
The classic LV French purse wallet has a functional compact design, with a kiss lock compartment, snap closure and four card slots. This model is out of production.
5.25" x 3.5" (length x height).
Made in Spain, 2004 (CA0024).
Buy It Now: $1000
#19 Louis Vuitton Sarah Wallet Purse
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Sarah Long Wallet Purse. Customized with d-ring screws and chain.
LV's classic Sarah wallet has an elegant envelope-style design with a spacious interior with three large compartments.
7.5" x 3.9" (length x height).
Made in France, 1999 (TH1929).
Buy It Now: $785
#20 Louis Vuitton Long Wallet Purse
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram International Porte Tresor Wallet. Customized with d-ring screws and chain.
Louis Vuitton's timeless International wallet design features a snap closure with two internal pockets, coin pouch, and multiple card slots.
7.5" x 3.9" (length x height).
Made in France, 2004 (TH0054).
Buy It Now: $700
#25 Sun Louis Vuitton Sarah Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Sarah Long Wallet. Customized with d-ring screws and chain.
LV's classic Sarah wallet has an elegant envelope-style design with a spacious interior with two large compartments, a central zipped coin pocket, and multiple card slots.
7.5" x 3.9" (length x height).
Made in France, 2001 (TH1021).
Buy It Now: $785
#31 Fur Louis Vuitton Elise Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Elise Compact Wallet. Customized with fur trim, d-rings screws, and chain.
This stylish compact Louis Vuitton Elise wallet features a snap closure, card slots, a bill compartment, and a coin pocket. This model is out of production.
4.25" x 4" (length x height).
Made in France, 1999 (SP0999).
Buy It Now: $700
#33 Louis Vuitton Elise Wallet
$100

Louis Vuitton Monogram Elise Compact Wallet.
This stylish compact Louis Vuitton Elise wallet features a snap closure, card slots, a bill compartment, and a coin pocket. This model is out of production.
4.25" x 4" (length x height).
Made in France, 2007 (TH0027).
Buy It Now: $700
#36 Vintage Louis Vuitton Long Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram International Porte Tresor Wallet.
Louis Vuitton's timeless International wallet design features a snap closure with two internal pockets, coin pouch, and multiple card slots.
7.5" x 3.9" (length x height).
Made in France, 1999 (TH0939).
Buy It Now: $700
#38 Bee Louis Vuitton Elise Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Elise Compact Wallet. Customized with bee pendant, d-rings screws, and chain.
The stylish compact Louis Vuitton Elise wallet features a snap closure, card slots, a bill compartment, and a coin pocket. This model is out of production.
4.25" x 4" (length x height).
Made in France, 2000 (CT1000).
Buy It Now: $660
#40 Vintage Louis Vuitton Bi-Fold Mens Wallet
$100

Vintage Louis Vuitton Monogram Portefeuille Marco Bi-Fold Mens Wallet.
The classic LV Mens wallet is a compact and functional design, with two bill compartments, three card slots, a slip pocket, and a snap coin pocket. This model is out of production.
4" x 4" (length x height).
Made in France, 2002 (MI 874).
Buy It Now: $680
#45 Vintage Louis Vuitton Men's Bi-Fold Wallet
$100

Vintage Louis Vuitton Monogram Porte Bier Monet Bi-Fold Mens Wallet.
The classic LV Mens wallet is a compact and functional design, with two bill compartments and a snap coin pocket. This model is out of production.
4.2" x 3.75" (length x height).
Made in France, 1987 (871RA).
Buy It Now: $550
#46 Vintage Louis Vuitton Multiple Wallet
$100

Vintage Louis Vuitton Monogram Multiple Bi-Fold Mens Wallet.
Named after its multiple pockets and slots, Louis Vuitton's Multiple wallet provides a sleek and stylish organization solution that fits neatly in your pocket. This model is out of production.
4.75" x 3.75" (length x height).
Made in France, 1998 (RA0958).
Buy It Now: $680
#51 Vintage Louis Vuitton Business Card Holder
$100

Vintage Louis Vuitton Monogram Business Card Holder.
Carry your essential cards in LV's practical card holder that opens to one large interior and two discreet pockets. This model is out of production.
3.9" x 3.1" (length x height).
Made in Spain, 2003 (CA0073).
Buy It Now: $680
#52 Vintage Louis Vuitton Coin Pouch
$100

True Vintage Louis Vuitton Monogram Coin Pouch. Manufactured before use of date codes.
This LV coin pouch is a practical compact accessory that can carry coins, cards, folded bills, or other small items. This model is out of production.
4.5" x 2.5" (length x height).
True vintage, made before 1982.
Buy It Now: $390
#55 Vintage Louis Vuitton Zip Pouch
$100

Vintage Louis Vuitton Monogram Bucket GM Accessory Pouch. Customized with d-rings and chain, and belt loops. Note: inner lining is removed.
This Louis Vuitton zip pouch is a sleek accessory with a spacious interior for small essentials. This model is out of production.
7.8" x 4.1" (length x height).
Buy It Now: $610
#61 Louis Vuitton Vernis Elise Wallet
$200

Louis Vuitton Monogram Blue Vernis Leather Elise Compact Wallet.
This stylish compact Louis Vuitton Elise wallet features a snap closure, card slots, a bill compartment, and a coin pocket. This model is out of production.
4.25" x 4" (length x height).
Made in France, 2002 (TH1022).
Buy It Now: $680
#62 Louis Vuitton Vernis French Purse
$200

Louis Vuitton Monogram Black Vernis Leather French Purse Wallet.
The Vernis LV French purse wallet has a functional compact design, with a kiss lock compartment, snap closure and four card slots. This model is out of production.
5.25" x 3.5" (length x height).
Buy It Now: $680
#63 Louis Vuitton Vernis Koala Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Black Vernis Leather Koala Wallet.
Louis Vuitton's Koala wallet has a chic practical design, with a brass press lock that opens to a windowed card pocket, multiple card slots, and a bill compartment. This model is out of production.
5.25" x 4.25" (length x height).
Made in France, 2006 (SR1026).
Buy It Now: $680
#64 Louis Vuitton Vernis Cosmetic Pouch
$200

Louis Vuitton Monogram Vernis Amarante Leather Trousse Cosmetics Pouch.
This roomy Louis Vuitton Trousse provides easy access to all of your essentials, as an addition to your handbag, suitcase, or even as a clutch purse. This model is out of production.
7" x 3.5" (length x height).
Made in France, 2008 (SN1048).
Buy It Now: $680
#65 Louis Vuitton Long Wallet Purse
$200

Vintage Louis Vuitton Black Epi Leather International Porte Tresor Wallet Purse. Customized with LV padlock, d-ring screws, and chain.
Louis Vuitton's timeless International wallet design features a snap closure with two internal pockets, coin pouch, and multiple card slots.
7.5" x 4.3" (length x height).
Made in Spain, 1995 (CA0925).
Buy It Now: $870
#74 Louis Vuitton Organizer Wallet Purse
$200

Vintage Louis Vuitton Black Epi Leather Porte Valeurs Checkbook Long Wallet Pu. Customized with skull pendant, magnet closure, d-ring screws, and chain.
Louis Vuitton's checkbook wallet is a simple bi-fold organizer wallet that opens to six card slots and two flat pockets, perfect for a checkbook or pocket notebook.
7" x 4" (length x height).
Made in France, 2004 (SR0074).
Buy It Now: $870
#82 Vintage Louis Vuitton Checkbook Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Checkbook Holder Wallet. Manufactured before use of date codes.
This LV checkbook wallet has a sophisticated design, featuring a long slip pocket, perfect for a checkbook, and six card slots. This model is out of production.
4" x 7" (length x height).
Made in France, 1999 (CT1919).
Buy It Now: $870
#83 Bee Louis Vuitton Damier Ebene Elise Wallet
$200

Vintage Louis Vuitton Damier Ebene Elise Compact Wallet.
This stylish compact Louis Vuitton Elise wallet features a snap closure, card slots, a bill compartment, and a coin pocket. This model is out of production.
4.25" x 4" (length x height).
Made in France, 2001 (SP0061).
Buy It Now: $680
#100 Vintage Louis Vuitton Trocadero 30
$200

Vintage Louis Vuitton Monogram Trocadero 30 Handbag. Added braided leather handles.
The Trocadero bag by Louis Vuitton has vintage leather details and a large main compartment with a zip closure. This model is out of production.
11.8" x 7.9" x 3.1" (length x height x width).
Made in France, 1996 (NO0926).
Buy It Now: $1580
#119 Vintage Chanel Coco Button Wallet Purse
$200

Vintage White Chanel Coco Button Long Bi-Fold Wallet. Customized with d-ring screws and chain.
This Chanel Coco Button wallet opens to a long bill compartment, slip pockets, a zipped coin pocket, and multiple card slots. This model is out of production.
7.25" x 4" (length x height).
Made in 2004-2005 (9657741).
Buy It Now: $680
#120 Vintage Chanel French Continental CC Flap Wallet
$200

Vintage Tiffany Blue Chanel French Continental CC Flap Long Bi-Fold Wallet. Customized with d-ring screws and chain. This model is out of production.
This Chanel French Continental wallet has snap closures, flap pocket, bill compartment, slip pockets, and multiple card slots.
7.5" x 4" (length x height).
Made in 2003-2004 (8455701).
Buy It Now: $1000
#121 Vintage Chanel Cambon Line Wallet
$200

Vintage Black Chanel Cambon Line Folded Leather Wallet. Customized with d-ring screws and chain.
This compact Chanel Cambon Line wallet has a snap closure that opens to a chic hot pink inner lining with three card slots and a zipped coin pouch. This model is out of production.
5.7" x 3.9" (length x height).
Made in 2005-2006 (10456205).
Buy It Now: $980
#122 Vintage Chanel Cambon Line Zip Around Wallet
$450

Vintage Black Chanel Cambon Line Zip Around Long Leather Wallet.
This zipped Chanel Cambon Line wallet opens to a chic hot pink inner lining with bill compartments, multiple card slots, and zipped coin pouch. This model is out of production.
5.7" x 3.9" (length x height).
Made in 2014 (16226532).
Buy It Now: $1100
#123 Vintage Chanel Karl Lagerfeld Travel Bag
$200

Vintage Khaki Chanel Karl Lagerfeld Travel Line Tote Bag. Customized with new handles.
Chanel's Travel Line bag has an iconic square quilt design with an open top and spacious interior containing two zipped inner pockets. This model is out of production.
13" x 10" x 5.5" (length x height x width).
Made in 2003-2004 (8238448).
Buy It Now: $780
#126 Chanel Caviar Coin Purse
$200

Black Chanel Caviar Leather Coin Purse Wallet.
This small Chanel coin purse makes a great addition to your purse to hold coins and other small accessories. This model is out of production.
3.7" x 3.2" (length x height).
Buy It Now: $700
#128 Chanel Black Camellia Compact Wallet
$200

Rare Black Chanel Camellia Floral Leather Compact Bi-Fold Wallet.
This stylish compact Chanel wallet features a snap closure, card slots, a bill compartment, and a snap coin pocket. This model is out of production.
4.25" x 4" (length x height).
Made in 2009-2010 (13204881).
Buy It Now: $540
#129 Vintage Chanel French Purse Wallet
$200

Vintage Beige Chanel Caviar Leather French Purse Long Wallet.
Chanel's French Purse wallet has a functional design with a strap closure, kiss lock coin compartment, and card slots. This model is out of production.
7" x 4" (length x height).
Made in 2005-2006 (10411135).
Buy It Now: $540
#130 Chanel Camellia Long Wallet
$200

Rare Black Chanel Camellia CC Leather Long Bi-Fold Wallet. Customized with d-rings and chain.
This Chanel Camellia long wallet features slip pockets, a zipped coin pouch, and multiple card slots. This model is out of production.
7.28' x 4.13" (length x height).
Made in 2009-2010 (13315678).
Buy It Now: $400
#131 Vintage Chanel Cambon Line Compact Wallet
$200

Vintage Black Chanel Cambon Line Leather Compact Bi-Fold Wallet.
This compact Chanel wallet has a functional design with a strap closure that opens to a bill compartment and card slots, with a kiss lock coin compartment. This model is out of production.
4" x 4" (length x height).
Made in 2002-2004 (7191225).
Buy It Now: $390
#139 Vintage Gucci Sherry Line Shoulder Bag
$200

True Vintage Gucci Sherry Line GG Canvas Shoulder Bag with Brass Ophidia Boots Mark.
This vintage Gucci shoulder bag is classic, with leather panels and brass hardware, its strap closure opens to a roomy interior with zipped inner pocket. This model is out of production.
11.5" x 9" 2.5" (length x height x width).
True vintage, made in 1970s.
Buy It Now: $825
#143 Vintage Gucci Plus Sherry Line Tote Bag
$200

True Vintage Gucci Plus Sherry Line GG Canvas Tote Bag. Note: top zipper is removed.
This vintage Gucci Plus tote bag has an open top, spacious interior with a small inner pocket. This model is out of production.
16" x 13.5" x 3.5" (length x height x width).
True vintage, made in 1970s/80s.
Buy It Now: $600
#144 Vintage Gucci Supreme Crossbody Bag
$200

Vintage Gucci GG Supreme Canvas Crossbody Shoulder Bag.
This chic bag from Gucci has a timeless design, with a zipped opening and a zipped inner pocket. This model is out of production.
9.5" x 6.5" x 2.5" (length x height x width).
Vintage serial number (007.0014.63).
Buy It Now: $715
#145 Vintage Gucci Plus Shoulder Bag
$200

Vintage Gucci Plus GG Canvas Shoulder Bag. Note: inner lining is removed.
This vintage Gucci Plus shoulder bag is compact and functional, with a main zipped compartment, inner zipped pocket, and an outer pocket for easy organization. This model is out of production.
8" x 6" x 2" (length x height x width).
True vintage, made in 1970s/80s.
Buy It Now: $715
#147 Vintage Gucci Boston Bag
$200

Vintage Gucci GG Canvas Boston Bag. Note: inner lining is removed.
This vintage Boston Bag by Gucci is spacious and stylish, featuring rolled leather handles and large zipped main compartment. This model is out of production.
13" x 8" x 6" (length x height x width).
True vintage, made in 1970s/80s.
Buy It Now: $715
#153 Vintage Gucci Patent Leather Tote Bag
$200

Vintage Gucci Patent Leather Tote Bag with Small Accessory Pouch. Original leather straps replaced with adjustable canvas shoulder strap.
This sleek Gucci tote bag is timeless and holds all your essentials in its roomy open-top main compartment with matching pouch. This model is out of production.
11" x 9.5" x 5.7" (length x height x width).
True vintage, made in 1970s/80s.
Buy It Now: $375
#162 Gucci Guccissima Zip-Around Long Wallet
$200

Gucci Black Guccissima Margaux Leather Zip-Around Long Wallet.
Gucci's Guccissima long wallet has a zip-around closure opens to two large compartments, a central zipped coin pocket, and multiple card slots. This model is out of production.
7.5" x 4" (length x height).
Buy It Now: $800
#168 Gucci Guccissima Compact Wallet
$200

Gucci Red Guccissima Margaux Leather Compact Snap Wallet.
This stylish compact Gucci wallet features a snap closure, card slots, a bill compartment, and a coin pocket. This model is out of production.
4.7" x 4.3" (length x height).
Buy It Now: $610
#173 Gucci Sherry Line Clutch
$200

Vintage Black Gucci Sherry Line GG Canvas Clutch Wallet Purse. Customized with d-ring screws and chain.
This chic Gucci clutch has a snap closure that opens to a red interior with a zip pocket and 2 slip pockets. This model is out of production.
7" x 4.7" (length x height).
Buy It Now: $810
#186 Prada Nylon Messenger Bag
$200

Black Prada Tessuto Nylon Shoulder Messenger Bag.
Prada's functional messenger bag model has silver-tone hardware and leather detail, with two open pockets and a zipper pocket on the interior. This model is out of production.
12.2" x 9.1" x 3.1" (length x height x width).
Buy It Now: $860
#191 Prada Nylon Leather Shoulder Bag item
#191 Prada Nylon Leather Shoulder Bag
$200

Brown Prada Tessuto Nylon Leather Shoulder Bag.
This Prada bag features a nylon body with leather details, a front flap with a metal lock closure, and an interior zip pocket. This model is out of production.
9.5" x 5.9" x 3.9" (length x height x width).
Buy It Now: $715
#199 Prada Nylon Shoulder Bag
$200

Black Prada Tessuto Nylon Flat Shoulder Crossbody Bag.
This simple Prada shoulder bag is simple yet stylish, with a zip closure to a roomy interior. This model is out of production.
11.8" x 10.6" (length x height).
Buy It Now: $860
#201 Prada Large Leather Wallet Purse
$200

Black Prada Large Leather Wallet. Customized with pendant, d-ring screw, and chain.
This large Prada wallet is a sophisticated design with a central zipped pocket and two interior compartments with multiple card slots. This model is out of production.
7.5" x 3.5" (length x height).
Buy It Now: $700
#202 Prada Large Saffiano Leather Wallet
$200

Black Prada Large Saffiano Leather Wallet.
This large Prada wallet is a sophisticated design with a pink interior with central zipped pocket and two interior compartments. This colorway is out of production.
7.5" x 3.5" (length x height).
Buy It Now: $700
#204 Bottega Veneta Intrecciato Zip Wallet
$200

Black Bottega Veneta Intrecciato Piccolo Leather Zip Around Wallet. Customized with d-ring screws and chain.
Bottega Veneta's Zip Around wallet has a zip-around closure that opens to two large compartments, a central zipped coin pocket, and multiple card slots.
7.5" x 3.9" (length x height).
Buy It Now: $865
#208 Bottega Veneta Intrecciato Continental Wallet
$200

Gold Bottega Veneta Intrecciato Piccolo Leather Continental Wallet. Customized with d-ring screws and chain.
Bottega Veneta's Continental wallet has a snap closure that opens to two large compartments and multiple card slots. This model is out of production.
7.5" x 3.9" (length x height).
Buy It Now: $820
#212 Bottega Veneta Intrecciato Flap Wallet
$200

Black Bottega Veneta Intrecciato Piccolo Leather Large Flap Wallet. Customized with d-ring screws and chain.
Bottega Veneta's Large Flap wallet has a flap closure that opens to two large compartments and multiple card slots.
7.5" x 3.9" (length x height).
Buy It Now: $820

