Wisconsin Family Child Care Association

Hosted by

Wisconsin Family Child Care Association
Sales closed

Friday Silent Auction 2026

01 Tastefully Simple Products in Basket
$40

Winning Bid Number 44

02 Child Care Partnership Conference Pkg-Conf Reg
$30

Winning Bid Number 3

03 Happy Kids 14" Emotions Puppets-set of 8
$52

Winning Bid Number 17

05 Melissa and Doug Gingerbread Playset
$27

Winning Bid Number 7

07 Welcome Baby! Basket-blanket, bunny, and wood playset
$26

Winning Bid Number 47

10 A Hope Garden-10 pods Intelliplanter
$47

Winning Bid Number 47

11 Milwaukee Bucks Pete Nance Autographed Photo
$16

Winning Bid Number 24

12 Redleaf Press Books
$20

Winning Bid Number 3

13 Guidecraft Treasure Blocks
$52

Winning Bid Number 65

15 Portable Sandwich Maker
$15

Winning Bid Number 8

16 Flisat Table with Color inserts for play
$108

Winning Bid Number 52

17 Flisat Table Accessories-3 Dinosaur inserts
$47

Winning Bid Number 65

20 Hurley Pickleball raquet set
$7

Winning Bid Number 20

23 Purple and Lilac Romy Bag
$30

Winning Bid Number 64

24 Wood Alphabet Puzzle
$20

Winning Bid Number 53

26 Tupperware Collection
$26

Winning Bid Number 11

29 Cozy Care Basket-PJs, Blanket, cocktails, book, notebook/
$68

Winning Bid Number 77

33 Stevens Point Brewery Basket with umbrella, shirt, bevera
$40

Winning Bid Number 44

35 Reflexology --Jody Maureen of the Magical Woods
$50

Winning Bid Number 63

37 Timber Rattlers 4-Box Seat Ticket Package
$34

Winning Bid Number 20

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!