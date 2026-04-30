Friday Silent Auction 2026

Hosted by
Winning Bid Number 44
Winning Bid Number 3
Winning Bid Number 17
Winning Bid Number 7
Winning Bid Number 47
Winning Bid Number 47
Winning Bid Number 24
Winning Bid Number 3
Winning Bid Number 65
Winning Bid Number 8
Winning Bid Number 52
Winning Bid Number 65
Winning Bid Number 20
Winning Bid Number 64
Winning Bid Number 53
Winning Bid Number 11
Winning Bid Number 77
Winning Bid Number 44
Winning Bid Number 63
Winning Bid Number 20
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!