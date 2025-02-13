Friends of 124 Basket Bingo 2025

9215 Old Harford Rd

Parkville, MD 21234, USA

General admission
$25
Single seat purchase
Table of 8
$200
groupTicketCaption
Reserved table for 8 players
Table of 10
$250
groupTicketCaption
Reserved table for 10- includes one free grand prize bingo card per player at the table
Specials
$7
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing