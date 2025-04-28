Friends Of Henderson County Public Library Inc.
Friends Of Henderson County Public Library Memberships 2025
Student/Senior Membership
$10
For current students or seniors (65+)
For current students or seniors (65+)
Patron Membership
$25
For regular single members
For regular single members
Sponsor Membership
$50
For family memberships
For family memberships
Benefactor Membership
$100
For members who would like to offer enhanced support for library programs
For members who would like to offer enhanced support for library programs
