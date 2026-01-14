Friends of Monte Vista Montessori

Friends of Monte Vista Montessori

Friends of Monte Vista Montessori's Silent Auction 2026

606 W Cypress St, San Antonio, TX 78212, USA

Ms Yvonne's 2025 Class Project item
Ms Yvonne's 2025 Class Project
$50

Starting bid

Flowers drawn and colored by children in Ms. Yvonne's class Art is wood-burn outlined and sealed Children signatures on back Value: Priceless
Ms Kathi's 2025 Class Project item
Ms Kathi's 2025 Class Project
$50

Starting bid

Each flower on this mirror was stamped and decorated by a child in Ms Kathi's class Value: Priceless
Ms Hilari's 2025 Class Project item
Ms Hilari's 2025 Class Project
$50

Starting bid

Each child in Ms Hilari's class shared their creativity through the art of clay moulding. Each magnetized piece is special and individual like the children who made them. Artist signed Value: Priceless
New Zealand Big Game Hunting Trip for Four (4) Hunters item
New Zealand Big Game Hunting Trip for Four (4) Hunters item
New Zealand Big Game Hunting Trip for Four (4) Hunters
$1,295

Starting bid

Charity Safaris - New Zealand Big Game Hunting Trip for Four (4) Hunters ($12,000 Value) New Zealand Hunting Trip is for 2025, 2026, or 2027 Hunting Seasons Professional Hunter and staff - 2x1 PH to Hunter ratio 5-Days & 4-nights with 3 Full hunting days with a professional guide All transportation throughout the hunting area Hunting for Trophy Class animals Luxury lodging with WiFi Rifle Hire and Ammunition Chef services, including three meticulously prepared meals per day Maid services, including laundry daily Field preparation of trophies Round-trip transportation from the Christchurch airport to the hunting lodge Assistance with choosing a USDA Trophy Import Broker Help with selecting a USDA Taxidermist Help with having your trophies mounted in New Zealand Access to our Airline Consolidators for discounted pricing
Cancun Trip #1 item
Cancun Trip #1
$358

Starting bid

5 Days / 4 Nights Bid on a Cancun Trip valued at $895 Ocean Spa Hotel or Laguna Suites for 2 Adults and two children (12 and under) Value: $895
Cancun Trip #2 item
Cancun Trip #2
$358

Starting bid

5 Days / 4 Nights Bid on a Cancun Trip valued at $895 Ocean Spa Hotel or Laguna Suites for 2 Adults and two children (12 and under) Value: $895
Cancun Trip #3 item
Cancun Trip #3
$358

Starting bid

5 Days / 4 Nights Bid on a Cancun Trip valued at $895 Ocean Spa Hotel or Laguna Suites for 2 Adults and two children (12 and under) Value: $895
Rebecca Creek Gift Basket item
Rebecca Creek Gift Basket
$120

Starting bid

Basket includes: 750mL Enchanted Rock Vodka, 750mL Rebecca Creek Whiskey, 2 whiskey glasses, Distillery Tour, Seminar, and Tasting for 6 Guests Value: $300
Tito's Signature Basket item
Tito's Signature Basket item
Tito's Signature Basket
$90

Starting bid

Signature Box Contains: Two 750 mL and Two 50 mL Tito's Vodka Two Mule Mugs Two Shirts Baseball Cap Tito's Pin Two Koozies Two Tito's Sunglasses Value: $225
Refined Relaxation item
Refined Relaxation
$80

Starting bid

Blanton's Single Barrel Bourbon, Bourbon Glass, and Cigars (2) Value: $200
Quarry Golf - 4 Rounds item
Quarry Golf - 4 Rounds
$240

Starting bid

4 Rounds of golf to San Antonio's Quarry Golf Value: $600
Total Wine Private Wine Class for 20 item
Total Wine Private Wine Class for 20
$240

Starting bid

Private Wine Class for 20 People Value: $600
IM=X Pilates and Fitness - Pilates Package item
IM=X Pilates and Fitness - Pilates Package
$210

Starting bid

Bid for 1 Month of of Lessons and 3 Private Lessons. Energize your body and clear your mind with expert instruction and support Value: $524
10 Classes and Goodies to Pure Barre item
10 Classes and Goodies to Pure Barre
$70

Starting bid

First 10 pack - 10 classes, 1 pair socks, and 2 pkg teleties Value: $175
Yoga Package - House of RythOM item
Yoga Package - House of RythOM item
Yoga Package - House of RythOM
$95

Starting bid

Yoga Mat, Tumbler, $100 Gift Card, and stickers Value: $240
Scotch & Scissors Premium Package item
Scotch & Scissors Premium Package item
Scotch & Scissors Premium Package
$60

Starting bid

Scotch and Scissors Package 1: Value: $148
Scotch & Scissors Platinum Package item
Scotch & Scissors Platinum Package item
Scotch & Scissors Platinum Package
$73

Starting bid

Scotch and Scissors Package 2: Value: $182
Matador Men's Grooming Basket item
Matador Men's Grooming Basket
$85

Starting bid

Men's Grooming Basket and $50 gift card Value: $212
Sharkey's Hair Cut and Care Package item
Sharkey's Hair Cut and Care Package item
Sharkey's Hair Cut and Care Package
$32

Starting bid

2 - $28 Gift Certificates, Super Charge Shampoo, Water Bottle, My Little Pony Figure, Bounce Ball, and Bag Value: 80
1 hr session at Massage Heights item
1 hr session at Massage Heights
$56

Starting bid

1 hr session at Massage Heights Value: $140
Pamper Yourself - Waxing the City item
Pamper Yourself - Waxing the City item
Pamper Yourself - Waxing the City
$40

Starting bid

Product Gift Basket valued at $100
Jewelry Bundle item
Jewelry Bundle
$90

Starting bid

Elle Drop Earrings ($70 value) James Avery Two Hearts Glass Charm ($78) Edge 81 - $75 Gift Card Value: $223
Copper Jewelry Set Handcrafted by Chera Finkbiner item
Copper Jewelry Set Handcrafted by Chera Finkbiner
$20

Starting bid

Copper Earrings and Necklace Set Handcrafted Jewelry by Chera Finkbiner Value: $50
Guitar Tex Ukelele and Case item
Guitar Tex Ukelele and Case item
Guitar Tex Ukelele and Case
$120

Starting bid

Ukelele and Carrying Case Value: $300
Handcrafted Wood-burned Art item
Handcrafted Wood-burned Art
$120

Starting bid

This beautiful art of a buck is wood-burned and detailed by hand Value: $300
Handcrafted Pottery by Scott Beatty item
Handcrafted Pottery by Scott Beatty
$86

Starting bid

Blue porcelain mug with dot decoration - Value: $40 Porcelain vessel/vase in celadon glaze. Fired at cone 10 - Value: $175 TOTAL Value: $215
Handcrafted by Scott Beatty item
Handcrafted by Scott Beatty
$26

Starting bid

Brown/Black decorative pot Value: $65
Big Grass Pottery item
Big Grass Pottery item
Big Grass Pottery
$25

Starting bid

Three - Hand Crafted Pottery from Thailand Value: $60
Bundt Cakes for a Year item
Bundt Cakes for a Year
$130

Starting bid

Get 1 Bundt Cake every Month at Nothing Bundt Cakes Value: $325
Take A Trip to Flavor Town item
Take A Trip to Flavor Town
$62

Starting bid

$50: Best Quality Daughter, $30 Matamoros, $25: Cappy's, Mama's, La Fonda on Main Value: $155
Taste of Monte Vista item
Taste of Monte Vista
$85

Starting bid

Chris Madrids - (2) Dinner for 2 - $62 Demos - $50 Outlaw Kitchen - $50 Extra Fine - $50 Value: $212
Diners and Drive-Ins item
Diners and Drive-Ins
$58

Starting bid

$50: Shake Shack, $25: Bigz Burgers, Bill Millers, Sea Island, $20: Magnolia Pancake Haus Value: $145
Date Night item
Date Night
$81

Starting bid

$52: Seasons 52, $50 Paesanos, Pappas, Scuzzis Value: $202
J. Alexander's Gift Certificate item
J. Alexander's Gift Certificate
$40

Starting bid

$100 Gift Certificate
Sweet & Salty Package item
Sweet & Salty Package
$70

Starting bid

Suzie Cakes - 2 dz hand-made cupcakes ($130) Alamo City Popcorn ($25) Lily's Cookies ($20) Value: $175
Snooze Breakfast Basket item
Snooze Breakfast Basket item
Snooze Breakfast Basket
$36

Starting bid

Two Gift Cards ($25 and $50), two shirts, and two mugs Value: $90
Brunch for 6 at The General Public item
Brunch for 6 at The General Public
$36

Starting bid

The General Public Brunch for 6 Value: $90
Mod Pizza Gift Cards item
Mod Pizza Gift Cards
$80

Starting bid

20 - $10 Gift Cards Value: $200
Don Pedros item
Don Pedros item
Don Pedros
$40

Starting bid

10 - $10 Gift Certificates to Don Pedros Value: $100
Sanchos Restaurant Gift Cards item
Sanchos Restaurant Gift Cards
$40

Starting bid

10 - $10 Gift Cards Value: $100
Cheesemé Charcuterie Board Gift Card item
Cheesemé Charcuterie Board Gift Card
$16

Starting bid

$40 Gift Card Value: $40
Perot: Nature and Science Museum Annual Membership item
Perot: Nature and Science Museum Annual Membership
$65

Starting bid

Unlimited General Admission for up to 5 people! Experience a fun-filled year of discovery, plus benefits! Benefits: Free Admission to 11 permanent exhibit halls for 1 year Members-only early access 50% discount parking on Museum lot 10% savings at Cafe and Museum Shop 15% savings on gift memberships Exclusive preview days to traveling exhibitions Reciprocal Admission to hundreds of science institutions in the ASTC Passport Program Value: $165
Annual Membership to SA Botanical Gardens item
Annual Membership to SA Botanical Gardens
$60

Starting bid

Annual Membership for Three Adults, plus children under 18 yrs Value: $150
Four 1-Day Passes to San Antonio Museum of Art item
Four 1-Day Passes to San Antonio Museum of Art
$35

Starting bid

Four 1-Day Passes to the San Antonio Museum of Art Value: $88
Majik Theater Family Pack item
Majik Theater Family Pack item
Majik Theater Family Pack
$40

Starting bid

Family 4 Pack to Majik Theater to any of their 2024 - 2025 season productions Value: 100
The Pearl's Stable Hall item
The Pearl's Stable Hall
$60

Starting bid

One pair of tickets to ANY show and baseball cap Value: $150
Main Event Package item
Main Event Package
$120

Starting bid

4 pack 1hr Bowling 4 pack game Laser Tag 4 pack 1hr Game Play Value: $300
Sea World Passes (4) item
Sea World Passes (4)
$160

Starting bid

4 One-day passes Value: $396
Six Flags Day Passes (2) item
Six Flags Day Passes (2)
$72

Starting bid

2 - One Day Pass Value: $180
Jump Around - Altitude Trampoline Park item
Jump Around - Altitude Trampoline Park item
Jump Around - Altitude Trampoline Park
$75

Starting bid

6 pack of 120-minute passes 6 - Socks Value: $180
Class Axe & Great Room Escape item
Class Axe & Great Room Escape
$40

Starting bid

$50 Vouchers for both Class Axe and Great Room Escape Value: $100
Chicken N Pickle item
Chicken N Pickle
$35

Starting bid

1 Hr Court Time, 4 paddles/ball rental, 2 Appetizers Value: $85
Holey Moley Mini Golf item
Holey Moley Mini Golf
$22

Starting bid

9 Holes of Golf for 4 People Value: $56
$100 Off a Tipsy Tour item
$100 Off a Tipsy Tour
$40

Starting bid

Take a luxury car to Central Texas wineries, breweries and distilleries Value: $100
Board and Brush Activity Voucher item
Board and Brush Activity Voucher
$30

Starting bid

Voucher for a Day/Night of fun Value: $73
Mike's Dog Store Gift Basket item
Mike's Dog Store Gift Basket item
Mike's Dog Store Gift Basket
$60

Starting bid

Tote bag w/treats, toys and food, $50 Gift Card Value: $150
Gift Certificate to Wash Shake Wag item
Gift Certificate to Wash Shake Wag
$40

Starting bid

Wash Shake Wag Gift to $100 Gift Card
Pet Barn Gift Cards item
Pet Barn Gift Cards
$40

Starting bid

2 Gift cards - $50 each Value: $100
Pet Boarding and Spa Day item
Pet Boarding and Spa Day
$100

Starting bid

1-week boarding and 1 spa day Value: $250
Club Car Wash - VIP Membership item
Club Car Wash - VIP Membership item
Club Car Wash - VIP Membership
$50

Starting bid

3 month VIP membership Value: $120
The Wash Tub Package item
The Wash Tub Package
$84

Starting bid

2 - 3-pack "Ultimate Wash" Booklets Value: $210
Introduction to Clay Gift Certificate item
Introduction to Clay Gift Certificate
$30

Starting bid

One "Introduction to Clay" class on the wheel ($75 value), a two-hour class for those who have no experience with clay and would like to try throwing on the potter's wheel. Oblate Clay offers to trim and glaze the pieces that are made in this class. Certificate includes 10% discount when registering for an eight-week Beginning Wheel class ($350)
Artworks Art Studio Private Party Certificate item
Artworks Art Studio Private Party Certificate
$100

Starting bid

Art Studio for Children of ALL ages Host your Child's Party with a Party Certificate (2-Hr Private Party, w/15 guests) Value: $250
Hopscotch Immersive Art Gift Cards item
Hopscotch Immersive Art Gift Cards
$38

Starting bid

4 Adult Gift Certificates - An Immersive Art Experience Value: $96
Passes to The Doseum item
Passes to The Doseum
$29

Starting bid

4 Passes to The Doseum Value: $72
Kids' Fun Times at Maui Maui item
Kids' Fun Times at Maui Maui
$22

Starting bid

Four General Admission Tickets Value: $56
$50 Gift Card to Clay Casa item
$50 Gift Card to Clay Casa
$20

Starting bid

$50 Gift Card Value: $50
Kids Empire Package 1 - 5 Passes item
Kids Empire Package 1 - 5 Passes
$46

Starting bid

5 All - Day Access with re-entry for Child 1 - 17 yr. 2 Free Adult entries per child Value: $115
Kids Empire Package 2 - 5 passes and plushie item
Kids Empire Package 2 - 5 passes and plushie
$50

Starting bid

5 All - Day Access with re-entry for Child 1 - 17 yr. 2 Free Adult entries per child Value: $125
Rollercade Family Fun Pack item
Rollercade Family Fun Pack
$26

Starting bid

Family Fun Pack: 4 admissions, 1 12" pizza, 4 skate rentals, 1 pitcher soda ($66 value)
Wings of Fire Books item
Wings of Fire Books
$22

Starting bid

Wings of Fire, Graphic Novels 5, 6, and 7 Wings of Fire, Dragonslayer Book Value: $55
Harry Potter Book Basket item
Harry Potter Book Basket item
Harry Potter Book Basket
$80

Starting bid

Order of The Phoenix - Hard Back Official Harry Potter Baking Book Harry Potter Coloring Book Value: 200
Family Game Night item
Family Game Night
$20

Starting bid

500 pc puzzle, Games: Pictionary, Tower Jumble, Same But Different, Beat The Parents, and basket Value: $50
Youth Code Jam - Kid Games & Activities item
Youth Code Jam - Kid Games & Activities
$28

Starting bid

Making Computer Science and Coding Fun for Kids 2 board games from Youth Code Jam: Berryables & The Boolean Express Value: $70
Arts and Crafts Basket item
Arts and Crafts Basket
$38

Starting bid

Inspire creativity with this Arts and Crafts Basket and Oriental Trading Gift Card ($25) Basket includes: Buildable Flower pots (3), Glass jar of craft beads (2), Roll-Up Checkers Set, Markers, Crayons, fuzzy craft wires, play clay, and tote Value: $95
Bubble Fun Basket item
Bubble Fun Basket
$20

Starting bid

Large (3) and Small (2) Water Shooters, Pack of Water Balloons, Three-pack of bubbles (2), Whale Bubble Machine, Four pair of groovy socks (Cheetos, Reeses Pieces, Ring Pop, and Cookie Monster) Value: $50
Trader Joes Gift Basket item
Trader Joes Gift Basket
$25

Starting bid

Trader Joes Gift Basket Value: $65
Artist's Dream Big Basket item
Artist's Dream Big Basket
$20

Starting bid

Let your creativity come out with this Artist's Dream Big Basket: Canvas Pack, Sketch Pad, Journal, Markers, Sketch Pencils, Paints, Brushes, Stencil, and basket Value: $50
Me Time Comfy Basket item
Me Time Comfy Basket
$24

Starting bid

Relax into "Me Time" with two Plush Blankets, candle, journal, sunglasses, and Basket Value: $60
Gardening Basket item
Gardening Basket
$16

Starting bid

Large Stackable Trio Pots (3), small stackable trio pots (2), water pitcher, gardening gloves and tools, "Touch Some Grass" Book, kneeling pad, and planter pot Value: $40
When Life Gives You Lemons Basket item
When Life Gives You Lemons Basket
$20

Starting bid

Heart Picture Frame, Bee Salt and Pepper Shakers, Spoon Holder, "Lemons are a Girl's Best Friend" Recipe Book, Sunglasses and Basket Value: $50
Looking Sassy item
Looking Sassy
$26

Starting bid

Tote and sunglasses Value: $65
iHome Vanity Speaker item
iHome Vanity Speaker
$52

Starting bid

Hollywood Vanity Speaker and Phone Charger Value: $130
Taper Candles Handcrafted by Rustic Enchantment item
Taper Candles Handcrafted by Rustic Enchantment item
Taper Candles Handcrafted by Rustic Enchantment
$50

Starting bid

5 sets of Tall Tapers These candles are handmade, organic, unscented beeswax (approximately 8 hours burn time) Value: $125
Peace Candles Handcrafted by Rustic Enchantment item
Peace Candles Handcrafted by Rustic Enchantment item
Peace Candles Handcrafted by Rustic Enchantment
$64

Starting bid

3 sizes of jar candles and 4 sets of votives These candles are handmade, organic, unscented beeswax (approximately 60 hours burn time for jars and 4 hours for tea lights) Value: $160
Jar Candles Handcrafted by Rustic Enchantment item
Jar Candles Handcrafted by Rustic Enchantment item
Jar Candles Handcrafted by Rustic Enchantment
$92

Starting bid

3 sets of jar candles These candles are handmade, organic, unscented beeswax (approximately 60 hours burn time) Value: $230
Cooking Basket with Handcrafted Items item
Cooking Basket with Handcrafted Items
$50

Starting bid

Basket contains: Wooden Utensils, small cutting board, oven mitt, hand-sewn towel and mitt set, and crocheted hat Value: $125
Copper Rose Wine Bar Gift Basket item
Copper Rose Wine Bar Gift Basket item
Copper Rose Wine Bar Gift Basket
$50

Starting bid

Gift Basket: Bottle of Wine, Noodle Packages (2), Pasta Sauce, Jam, Chocolate, Two Handmade Organic, Unscented Beeswax Candles, Glass of Wine Card at Copper Rose (3) Value: $128
1-Hr Tarot Session item
1-Hr Tarot Session
$42

Starting bid

1-Hr Tarot Session Value: $105
1-Hr Tarot Reading item
1-Hr Tarot Reading
$38

Starting bid

1-Hr Tarot Reading Value: $95
Joyeux Home Decor Gift Card item
Joyeux Home Decor Gift Card
$40

Starting bid

$100 Gift Card
Lee Boutique Gift Card item
Lee Boutique Gift Card
$40

Starting bid

$100 Gift Card
Adelante Gift Card item
Adelante Gift Card
$20

Starting bid

$50 Gift Card
Amazon Gift Cards Pkg #1 item
Amazon Gift Cards Pkg #1
$40

Starting bid

2 $50 Amazon Gift Cards donated by Aguilar & Sons Masonry Value: $100
Amazon Gift Cards Pkg #2 item
Amazon Gift Cards Pkg #2
$40

Starting bid

2 $50 Amazon Gift Cards donated by Aguilar & Sons Masonry Value: $100
$100 Gift Card item
$100 Gift Card
$40

Starting bid

$100 Target Gift Card

