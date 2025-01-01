Friends of Preschool Family's 2025 Auction

Sales closed

PSF reserved parking: Mon/Weds (semester 1) item
PSF reserved parking: Mon/Weds (semester 1)
$75

Starting bid

Value: priceless!
PSF reserved parking: Mon/Weds (semester 2) item
PSF reserved parking: Mon/Weds (semester 2)
$75

Starting bid

Value; priceless!
PSF reserved parking: Tues/Thurs (semester 1) item
PSF reserved parking: Tues/Thurs (semester 1)
$75

Starting bid

Value: priceless!
PSF reserved parking: Tues/Thurs (semester 2) item
PSF reserved parking: Tues/Thurs (semester 2)
$75

Starting bid

Value: priceless
PSF reserved parking: Fri (semester 1) item
PSF reserved parking: Fri (semester 1)
$50

Starting bid

Value: priceless!
PSF reserved parking: Fri (semester 2) item
PSF reserved parking: Fri (semester 2)
$50

Starting bid

Value: priceless!
2 tickets: Elephant and Piggie with Teachers Jenn and Marjan item
2 tickets: Elephant and Piggie with Teachers Jenn and Marjan
$45

Starting bid

Elephant and Piggie’s We’re in a Play! Sunday May 4, 2pm. Children invited to pack a lunch for picnic at Rinconada Park with the teachers before the show. Value: priceless!
Family photography package and Black and White print
$375

Starting bid

Joshua Ets Hokin Studios https://www.etshokin.com/ Value: $2000
Schumacher photography
$350

Starting bid

Family photo session from Schumacher photography https://schumacherphotography.com/contact/contact-eric/ Value: $1675
Family studio session at Classic Kids item
Family studio session at Classic Kids item
Family studio session at Classic Kids
$250

Starting bid

One in-studio family session for up to four subjects + a $160 fine art print credit. Value: $655
Pet session at Classic Kids
$125

Starting bid

One in-studio pet session for one furry friend + a $160 fine art print credit.
Camp Sunshine by Kayla Pierson
$100

Starting bid

June 9-12 Session One: 9:30 - 12:15 Session Two: 1:00 - 2:45 Different theme each day. Campers may attend both sessions. 5:1 camper:counselor ratio with adult supervision provided by Teacher Jenn Value: $375
1 Free Week at Mountain Camp Marin item
1 Free Week at Mountain Camp Marin
$150

Starting bid

Mountain Camp Marin is designed to promote social-emotional skills in a tech-free environment. https://mountaincampmarin.com/ Value: $845
Mountain Camp Woodside voucher
$50

Starting bid

$500 off day camp Value: $500
Mountain Camp Woodside voucher
$50

Starting bid

$500 off day camp Value: $500
Jefunira Camp - $500 discount item
Jefunira Camp - $500 discount
$50

Starting bid

$500 enrollment discount at Jefunira Camp Palo Alto / Menlo Park. https://jefuniracamp.com/site/
Studio 650 - 1 week summer camp item
Studio 650 - 1 week summer camp
$200

Starting bid

1-week summer camp at Studio 650 in Menlo Park and Palo Alto. www.studio650.com Value: $700
Camp Imagineerz ($100 off week of camp) item
Camp Imagineerz ($100 off week of camp)
$25

Starting bid

$100 off a week of camp https://imagineerz-learning.com/
Coach Ken Soccer Summer Camp item
Coach Ken Soccer Summer Camp
$100

Starting bid

Summer camp voucher 5 days of 9am-1pm soccer Valid for 1 player (4-12yo) Summer 2025 Value: $350
Granlibakken (Tahoe) - 2 nights with breakfast item
Granlibakken (Tahoe) - 2 nights with breakfast
$150

Starting bid

Stay and play just outside Tahoe City in family friendly resort- small ski hill perfect for Lear ing and sledding on site. Ropes course and plentiful hiking in the summer. www.granlibakken.com value: $450+
Granlibakken (Tahoe) - 4 sledding tix and 4 hot chocoloate item
Granlibakken (Tahoe) - 4 sledding tix and 4 hot chocoloate
$50

Starting bid

4 sledding tix and 4 hot chocolate thru 2025-2026 season. Not valid on Saturdays. www.granlibakken.com Value: $185
Yellowstone Getaway at Twisted Twig Loft item
Yellowstone Getaway at Twisted Twig Loft
$500

Starting bid

4 nt stay in 2nd story loft/studio cabin. 2 trundle futons, full kitchen, bath w shower, walk in closet for sleeping/fort. 1 mile from NE YNP entrance. Walking distance to Bridal Falls and town of Silver Gate. End of May-early Oct. excl $200 cleaning fee. https://t.vrbo.io/KdNaXS7SESb Est Value: $ 1800
Meadowood Napa Brunch for 4 (Napa) item
Meadowood Napa Brunch for 4 (Napa)
$200

Starting bid

Meadowood Napa Valley Brunch for 4. Seasonally inspired menus highlight local ingredients, including the freshest of produce from Meadowood Farm https://meadowood.com/dining/ Value: $580
Tuscan Dinner Party for 4 Package + 5 nts (2BR/2BD) item
Tuscan Dinner Party for 4 Package + 5 nts (2BR/2BD)
$2,500

Starting bid

Package includes 5 nt stay in enchanting Tuscan town of Cortona, in beautiful 2 BR/2BD apt for 4. Additional Details: https://www.sojournventurestravel.com/tuscan-dinner-party-for-4-np Value: $4900
Escape for 2 for 7 nts (Italy)
$2,000

Starting bid

7 nt stay in Cortona, Italy for 2 guests, Tuscan wine tasting at family-run cellar, personalized concierge and more. Details: https://www.sojournventurestravel.com/escape-for-two-np Value: $3700
Escape for 2 for 7 nts (Bali)
$2,000

Starting bid

7 nt stay in Bali for 2, airport transport to/from Golden Buddha Resort, daily breakfast, 2 massages and more. Details: https://www.sojournventurestravel.com/escape-for-two-np Value: $3700
Westin Palo Alto (1 nt stay deluxe room) item
Westin Palo Alto (1 nt stay deluxe room)
$80

Starting bid

A wellness hotel in downtown Palo Alto, with newly renovated deluxe rooms (and pool). Value: $230
Vichy Springs Resort: Buy 1 nt, get 2nd nt free item
Vichy Springs Resort: Buy 1 nt, get 2nd nt free
$50

Starting bid

Vichy Springs Resort, est. 1854, historic hot springs resort. only two hours north of downtown San Francisco. https://vichysprings.com/ Value: $339
Two nights free camping in a standard tent or standard RV item
Two nights free camping in a standard tent or standard RV
$75

Starting bid

https://casiniranch.com/ Value: $200+
4 tix to Warriors/Rockets 4/28 7pm (Round 1, Game 4) item
4 tix to Warriors/Rockets 4/28 7pm (Round 1, Game 4)
$250

Starting bid

(4) Warriors Playoffs Round 1 tix vs. Houston Rockets. Section 214, Row 6. Face Value: $500+ (secondary: $1k+). Winner will receive tix from [email protected] after the auction, before the game.
4 tix to Valkyries/Spark Preseason Opener 5/6 7pm item
4 tix to Valkyries/Spark Preseason Opener 5/6 7pm
$100

Starting bid

(4) Valkyries tix to preseason opener vs. LA Sparks. Section 219, Row 12. Face Value: $240+ (secondary: $300+). 1st WNBA game ever to be played at Chase Center. Winner will receive tix from [email protected] after the auction.
McKahn Wines - Private Tasting for 6 (Napa) item
McKahn Wines - Private Tasting for 6 (Napa)
$100

Starting bid

McKahn Wines - Private Tasting for 6. Downtown Napa Tasting Room. https://mckahnwines.com/ Value: $330
Luxe Tasting for 4 (Napa) item
Luxe Tasting for 4 (Napa)
$80

Starting bid

Vintner’s Collective® is a luxury tasting room for 18 of Napa's most exceptional, family-owned wineries. https://www.vintnerscollective.com/taste Value: $250
Wellington Cellars 2 x VIP Tasting for 4 (Sonoma) lot 1 item
Wellington Cellars 2 x VIP Tasting for 4 (Sonoma) lot 1
$100

Starting bid

2 x 4 VIP tastings for 4 (tasting for 8 total). Family owned and operated, limited and estate French-Bordeaux wines. https://wellingtoncellars.com/experience/ Value: $320
Wellington Cellars 2 x VIP Tasting for 4 (Sonoma) lot 2 item
Wellington Cellars 2 x VIP Tasting for 4 (Sonoma) lot 2
$100

Starting bid

2 x 4 VIP tastings for 4 (tasting for 8 total). Family owned and operated, limited and estate French-Bordeaux wines. https://wellingtoncellars.com/experience/ Value: $320
2 x Tasting for 4 @ VJB Vineyards (Kenwood) lot 1 item
2 x Tasting for 4 @ VJB Vineyards (Kenwood) lot 1
$100

Starting bid

2 x Tastings for 4 (8 total). Savor wines blending Old World tradition with New World innovation. “...this place is about as warm-hearted and welcoming as it gets.”– Robert Parker Wine Journal. www.vjbcellars.com Value: $320
2 x Tasting for 4 @ VJB Vineyards (Kenwood) lot 2 item
2 x Tasting for 4 @ VJB Vineyards (Kenwood) lot 2
$100

Starting bid

2 x Tastings for 4 (8 total). Savor wines blending Old World tradition with New World innovation. “...this place is about as warm-hearted and welcoming as it gets.”– Robert Parker Wine Journal. www.vjbcellars.com Value: $320
Winery Tour + Tasting for 10 @ Byington Winery (Santa Cruz) item
Winery Tour + Tasting for 10 @ Byington Winery (Santa Cruz)
$100

Starting bid

A Contemporary Tasting Room with a High Tech Feel by Byington Vineyard & Winery (Los Gatos / Los Altos). Offering an Authentic Tasting Room Experience. https://losaltostastingroom.com/ Value: $350
Dashe Cellars item
Dashe Cellars item
Dashe Cellars
$35

Starting bid

1 Magnum of Award Winning Dashe Cellars Single Vineyards Series, Lily Hill Vineyard, Dry Creek Valley, 2017 Zinfandel Value: $114. https://www.dashecellars.com/
Hafner Vineyard item
Hafner Vineyard
$30

Starting bid

2016 Next Red Magnum. Value: $90 https://www.hafnervineyard.com/
Seated Wine Tasting for 2 (Sonoma) item
Seated Wine Tasting for 2 (Sonoma)
$25

Starting bid

https://buenavistawinery.com/ Value: $70
Seated wine tasting for 2 (Calistoga) item
Seated wine tasting for 2 (Calistoga)
$40

Starting bid

https://castellodiamorosa.com/ Value: $120
Tour and Tasting for 2 (St Helena) item
Tour and Tasting for 2 (St Helena)
$50

Starting bid

https://www.corison.com/ Value: $150
4 VIP Tastings + Cheese Plate (Sonoma) item
4 VIP Tastings + Cheese Plate (Sonoma)
$80

Starting bid

The bearer and 3 guests are entitled to a VIP Tasting at Cline Cellars, a complimentary cheese plate, and a 15% discount on all wine purchases. https://clinecellars.com/ Value: $250
Wushu Central Martial Arts Academy (Palo Alto) item
Wushu Central Martial Arts Academy (Palo Alto)
$200

Starting bid

2 gift cards for 1 month of classes. https://wushucentral.com/ Value: $598
28 Day Bronze Membership item
28 Day Bronze Membership
$75

Starting bid

ObstaCourse Fitness (Redwood City). https://www.obstacourse.com/ Value: $236
Gold Star Gymnastics (SVL) Gift Certificate + T-shirt item
Gold Star Gymnastics (SVL) Gift Certificate + T-shirt
$50

Starting bid

Family operated business creating fun and safe learning environment for students. $150 certificate + tshirt and markers. https://goldstargym.com/ Value: $150
The Little Gym 1-month item
The Little Gym 1-month
$50

Starting bid

1-month to the Little Gym where children (ages 4-12) learn and grow through movement-based learning and imaginative play. https://www.thelittlegym.com/about/ Value: $150
1-month tutoring item
1-month tutoring
$50

Starting bid

Certified teachers help children overcome feelings of failure by delivering live, online lessons tailored to child's specific needs. https://www.beyondthechalkboardtutoring.com/ Value: $152
$75 gift certificate (limit of 1 per family) item
$75 gift certificate (limit of 1 per family)
$25

Starting bid

Moses Language Classes, incl. in-person, group, private classes and Summer 2025 enrollments. https://www.spanishclassroom.net/janel.html Value: $75
1 month of class (Los Altos) item
1 month of class (Los Altos)
$50

Starting bid

Drawn2Art’s philosophy is “creativity follows mastery,” and that a strong foundation of artistic skills will enable students to eventually follow any artistic path they choose. Drawn2ArtStudios.com. Value: $148
Bike Tune-up at Walt's Cycle (SVL) item
Bike Tune-up at Walt's Cycle (SVL)
$50

Starting bid

Bike tune-up at Walt's Cycle, family owned and run bike shop in Sunnyvale. www.waltscycle.com Value: $146
2 person surf lesson (HMB) item
2 person surf lesson (HMB)
$65

Starting bid

Pillar Point Surf Lesson for 2 at Premier Surf School in HMB. https://pillarpointsurfschool.com/ Value: $200
Sea Goddess Whale Watch for 2 (Monterey) item
Sea Goddess Whale Watch for 2 (Monterey)
$50

Starting bid

Sea Goddess Whale Watching promises you a once-in-a-lifetime experience. Our whale watching tours depart from Moss Landing, at the mouth of the Monterey Bay Canyon, one of the largest underwater canyons in the world! https://seagoddesswhalewatch.com/ Value: $140
Short Paddle / Kayak for 2 (Morro Bay / Pismo Beach) item
Short Paddle / Kayak for 2 (Morro Bay / Pismo Beach)
$50

Starting bid

Short Paddle / Kayak for 2 (Morro Bay / Pismo Beach). https://www.centralcoastoutdoors.com/contact/ Value $140
Lake Shasta Caverns National Natural Landmark (1 Family Pass item
Lake Shasta Caverns National Natural Landmark (1 Family Pass
$50

Starting bid

One Family Pass to Lake Shasta Caverns. http://lakeshastacaverns.com/contact/4176841 Value: $138
1 lane (1-hour) at Presidio Bowl (SF) item
1 lane (1-hour) at Presidio Bowl (SF)
$40

Starting bid

A beautiful 12 lane bowling center featuring an outstanding bar and grill located in the heart of the Presidio National Park. https://www.presidiobowl.com/ Value: $129
Spinnaker Sailing - 2 tickets for evening cruise (RWC) item
Spinnaker Sailing - 2 tickets for evening cruise (RWC)
$40

Starting bid

Spinnaker Sailing - 2 tickets for evening cruise. https://www.spinnakersailing.com/contact/ Value $120
1 Pasta Stringing Kit (PSF-favorite from Teacher Marjan) item
1 Pasta Stringing Kit (PSF-favorite from Teacher Marjan)
$10

Starting bid

Pasta Stringing Kit, includes string and wire. Prepared by Teacher Marjan. Value: priceless!
PSF Glass Donation from John Wilkes item
PSF Glass Donation from John Wilkes
$60

Starting bid

PSF Glass Donations from John Wilkes. Height 11in, width 7in. Est. Value : $200
2 gold tickets to SMUIN Contemporary Ballet (SF) item
2 gold tickets to SMUIN Contemporary Ballet (SF)
$50

Starting bid

SMUIN Contemporary Ballet (Amy Seiwert Artistic Director) - 2 Gold Tickets. https://www.smuinballet.org/ Value: $146
Berkeley Symphony - 2 tickets item
Berkeley Symphony - 2 tickets
$40

Starting bid

2 tickets to Berkeley Symphony. Value: $120. www.berkeleysymphony.org
Palo Alto Players - 2 tickets item
Palo Alto Players - 2 tickets
$45

Starting bid

2 tickets to Palo Alto Players. Value: $120. https://paplayers.org/
Taste Bud Kitchen item
Taste Bud Kitchen
$45

Starting bid

2 seats for caregiver and me cooking class. Value: $120. https://tastebudskitchen.com/palo-alto/
Palo Alto Swim & Sport Swim Lessons item
Palo Alto Swim & Sport Swim Lessons
$40

Starting bid

Swim Lessons at Palo Alto Swim (Rinconada Pool). https://paloaltoswim.com/contact/ Value: $128
Waterworks Aquatics item
Waterworks Aquatics
$35

Starting bid

Package of 4 semi-private swim lessons. Value: $116. https://www.waterworksswim.com/
West Valley Dance Company item
West Valley Dance Company
$35

Starting bid

1 month Tuition. Value: $114. https://www.westvalleydanceco.com/
Hidden Villa
$30

Starting bid

Year pass. Value: $100. https://www.hiddenvilla.org/
Hiller Aviation Museum item
Hiller Aviation Museum
$25

Starting bid

4 Guest passes. Value: $84. https://www.hiller.org
Children's Musical Theatre item
Children's Musical Theatre
$25

Starting bid

2 tickets. Value: $82. https://www.cmtsj.org/
Fine Arts Museums of SF (de Young and Legion of Honor) item
Fine Arts Museums of SF (de Young and Legion of Honor)
$25

Starting bid

4 passes. Value: $80. https://www.famsf.org
The Asian Art Museum item
The Asian Art Museum
$25

Starting bid

4 adults and unlimited children. Value: $80. https://asianart.org/
Crocker Art Museum item
Crocker Art Museum
$10

Starting bid

Guest passes. Value: $30. https://www.crockerart.org/
Kid Zone Museum item
Kid Zone Museum
$25

Starting bid

2 family day passes. Value: $80. https://kidzonemuseum.org/
Safari Run (San Mateo) item
Safari Run (San Mateo)
$20

Starting bid

10 admission open play punch card. Value: $75. https://www.safarirun.com/
Aerospace Museum item
Aerospace Museum
$20

Starting bid

4 admission. Value: $72. https://aerospaceca.org/
USS Hornet Museum item
USS Hornet Museum
$20

Starting bid

Family boarding pass. Value: $70 https://uss-hornet.org/
USS Iowa Museum - 2 GA tix item
USS Iowa Museum - 2 GA tix
$20

Starting bid

https://pacificbattleship.com/ Value: $60
Yosemite Sugar Pine Railroad, Yosemite item
Yosemite Sugar Pine Railroad, Yosemite
$35

Starting bid

2 adults, 2 children. Value: $110. https://ymsprr.com/
4-tickets to Niles Canyon Railway (Fremont) item
4-tickets to Niles Canyon Railway (Fremont)
$50

Starting bid

Railway Museum where exhibits come to life! https://www.ncry.org/contact/ Value: $140
Ca State Railroad Museum item
Ca State Railroad Museum
$15

Starting bid

4 excursion train rides. Value: $56. https://www.californiarailroad.museum/
Sonoma Train Town, Sonoma item
Sonoma Train Town, Sonoma
$10

Starting bid

4 Tickets RT Train Ride. Value: $39 https://www.traintown.com/
Train Book + Vintage HO scale Train item
Train Book + Vintage HO scale Train
$35

Starting bid

Book from Kepler's "The Smithsonian - Definitive Visual History of Trains" plus Vintage HO Train, total value $140
In-N-Out Burger item
In-N-Out Burger
$30

Starting bid

“Online Pack A” includes: (1) Air Freshener, (1) Clear Cup, (1) Neon Beach Towel, (1)3D Logo Lanyard, (1) CA Dreamin' Magnet, (1) License Plate Frame, (1) Grey hat, (1) T-shirt,and (1) Post Card Set. Value: $109.50. http://www.in-n-out.com/community/donate.aspx
Amici's East Coast Pizzeria item
Amici's East Coast Pizzeria
$15

Starting bid

Any family size pasta. Value: $45. https://www.amicis.com/mountain-view
Sibby's Cupcakery item
Sibby's Cupcakery
$10

Starting bid

1 dozen minis. Value: $43 https://sibbyscupcakery.com/
Sibby's Cupcakery item
Sibby's Cupcakery
$10

Starting bid

1 dozen regular cupcakes. Value: $42. https://sibbyscupcakery.com/
One Cute Cookie Bakery item
One Cute Cookie Bakery
$5

Starting bid

$25 gift certificate to be applied towards an order. http://mycustombakes.com/onecutecookiebakery
The Penny Ice Creamery item
The Penny Ice Creamery
$10

Starting bid

$35 gift card. https://www.thepennyicecreamery.com/
All Spice Restaurant item
All Spice Restaurant
$85

Starting bid

Enjoy $250 in dining at All Spice an eclectic, contemporary eatery from Chef/Owner Sachin Chopra
Hobees Palo Alto Gift Card item
Hobees Palo Alto Gift Card
$10

Starting bid

https://hobees.com/locations/palo-alto/ Value: $25
1 $20 and 2 $5 gift certificates item
1 $20 and 2 $5 gift certificates
$10

Starting bid

https://www.pizzamyheart.com/contact/
$40 gift certificate item
$40 gift certificate
$15

Starting bid

https://www.dishdash.com/
2x$25 gift cards item
2x$25 gift cards
$15

Starting bid

https://www.themelt.com/
Sundance the Steakhouse Palo Alto ($100) item
Sundance the Steakhouse Palo Alto ($100)
$50

Starting bid

Enjoy an amazing dining experience at Sundance The Steakhouse! https://www.sundancethesteakhouse.com/ Value: $100
Shake Shack $25 gift certificate item
Shake Shack $25 gift certificate
$10

Starting bid

https://shakeshack.com/
Fairytale Town, Sacramento item
Fairytale Town, Sacramento
$10

Starting bid

family pass for 4. Value: $40. https://www.fairytaletown.org/
Cheeky Monkey Toys item
Cheeky Monkey Toys
$10

Starting bid

40 gift certificate. Value: $40. https://www.cheekymonkeytoys.com/
Toys from Wooden Horse (ages 3-6+) item
Toys from Wooden Horse (ages 3-6+)
$35

Starting bid

Zingo 1-2-3 number game, Tiara, Kinetic bath toy set, 2 sand digging toys, Mermaid stuffy, Dragon stuffy, NeeDoh squishy cats, 2 Calico Critters toys, Small sheep figurine (value $110)
Webb Ranch item
Webb Ranch
$10

Starting bid

U-pick berries for 4 people! Includes entry and 3 pints of blackberries per person Value: 35. https://www.webbranchinc.com/u-pick-berries.html
$100 Certificate item
$100 Certificate
$30

Starting bid

Mountain View's Premier Swim School. State-of-the-art indoor pool is heated to 88°F year-round, providing perfect learning environment for swimmers of all ages/skill levels. https://flyingfishswim.com/ Value: $100 1 certificate per family
$100 Certificate item
$100 Certificate
$30

Starting bid

Mountain View's Premier Swim School. State-of-the-art indoor pool is heated to 88°F year-round, providing perfect learning environment for swimmers of all ages/skill levels. https://flyingfishswim.com/ Value: $100 1 certificate per family
$100 Certificate item
$100 Certificate
$30

Starting bid

Mountain View's Premier Swim School. State-of-the-art indoor pool is heated to 88°F year-round, providing perfect learning environment for swimmers of all ages/skill levels. https://flyingfishswim.com/ Value: $100 1 certificate per family
La Petite Baleen Swim Schools item
La Petite Baleen Swim Schools
$30

Starting bid

$100 toward swim lessons at La Petite Baleen Swim Schools
$75 certificates for Hair International (Palo Alto) item
$75 certificates for Hair International (Palo Alto)
$25

Starting bid

$75 certificates to help you look and feel your best (Stanford Shopping Center). https://hairintl.com/services/ Value: $75
Monica Foster Salon item
Monica Foster Salon
$55

Starting bid

1 haircut with Monica Foster at Monica Foster Salon https://www.monicafostersalon.com/about-margot value: $168
Academy of Fencing Intro Class (Sunnyvale, Campbell) item
Academy of Fencing Intro Class (Sunnyvale, Campbell)
$30

Starting bid

Free Youth (7-13yo) Introduction to Fencing at Academy of Fencing Masters. https://academyoffencingmasters.com/ Value: $95
Boxing Bundle item
Boxing Bundle
$500

Starting bid

3 Months Membership (unlimited classes) + 3 private training sessions at NitoBoxing in Palo Alto + your own free-standing heavy bag (everlast), including stand and pre-filled stand weights* so you can train at home,too! *like new Check out NitoBoxing at www.nitoboxing.com (total value is $1800)
Almaden Country Club Golf for 4 item
Almaden Country Club Golf for 4
$225

Starting bid

Enjoy a round of Championship golf for 4, including carts and lunch at the turn, at Almaden Country Club, one of Northern California's premier private golf venues. (Value = $670)
Almaden Country Club Golf for 4
$225

Starting bid

Enjoy a round of Championship golf for 4, including carts and lunch at the turn, at Almaden Country Club, one of Northern California's premier private golf venues. (Value = $670)
1x$50 off + 3x$15 off coupons for TopGolf item
1x$50 off + 3x$15 off coupons for TopGolf
$30

Starting bid

https://topgolf.com/us/
2 1-day adult ski lift tickets item
2 1-day adult ski lift tickets
$70

Starting bid

https://www.skipark.com/ Value: $220
Aquarium of the Pacific (Long Beach, CA) item
Aquarium of the Pacific (Long Beach, CA)
$10

Starting bid

TWO tickets http://www.aquariumofpacific.org
Family 4 pack item
Family 4 pack
$25

Starting bid

https://www.cdm.org/ Value: $52
Family Guest Pass item
Family Guest Pass
$30

Starting bid

https://lawrencehallofscience.org/visitors/plan-your-visit/ Value: $60
Children's Creativity Museum (Family pass for 4) item
Children's Creativity Museum (Family pass for 4)
$20

Starting bid

Once free family admission for up to 4 people. https://creativity.org/ Value: $48
2 FUN passes (equivalent to 4 daily admissions) item
2 FUN passes (equivalent to 4 daily admissions)
$20

Starting bid

2 FUN passes (equivalent to 4 daily admissions). https://www.cmosc.org/ Value: $72
Family Cargo Bike (Christiania Bikes of America) item
Family Cargo Bike (Christiania Bikes of America)
$50

Starting bid

$500 towards the purchase of any Christiania of America bike in stock + Free assembly and shipping ($150), total value is $650 --> www.ChristianaBikesofAmerica.com
Jewelry from Blacy's Vault of Los Gatos
$100

Starting bid

$500 credit towards custom jewelry design or towards any in-store merchandise above $2500 -OR- 25% off any single item in stock of up to $10,000
More Time for You item
More Time for You
$85

Starting bid

30 Minute Home Audit and 2 hours of organizing with Professional Organizer and Productivity Specialist Lori Krolik Value: $250
The Time Butler Productivity and Organizing item
The Time Butler Productivity and Organizing
$100

Starting bid

Productivity and Organizing Experts give you the opportunity to choose from 3 different packages: Productivity Process, Paper Pizzazz, or Brain Pick Action Plan Value: $350
$100 gift certificate item
$100 gift certificate
$50

Starting bid

https://www.lakeshorelearning.com/
high tea for 2 item
high tea for 2
$15

Starting bid

https://www.lovejoystearoom.com/ Value: $54
2x12oz bags of Verve Kayon Mountain Whole Bean Coffee item
2x12oz bags of Verve Kayon Mountain Whole Bean Coffee
$15

Starting bid

https://www.vervecoffee.com/
$250 gift card to a beautiful home design store item
$250 gift card to a beautiful home design store
$85

Starting bid

https://anthemsf.online
$110 gift certificate item
$110 gift certificate
$35

Starting bid

https://paintballjungle.com/
4 general admission tickets item
4 general admission tickets
$25

Starting bid

https://happyhollow.org/. Value: $72
2-hour group surf lesson item
2-hour group surf lesson
$40

Starting bid

Club Ed Surf School. https://club-ed.com/ Value: $120+
