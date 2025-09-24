Friendsgiving Gala

Enjoy the full program with access to all main activities.
1 premier table for 8, logo displayed on stage screen recognition on program. Logo on social media verbal recognition opportunity to speak receive an award.
1 premier table for 8, logo displayed on stage screen recognition on program. verbal recognition. Opportunity to speak.
1 table for 8, logo displayed on Table and stage screen.
1 table for 8, logo displayed on Table and screen.
1 table for 8, logo displayed on Table.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing