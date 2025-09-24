Friendsgiving Gala

18234 FM 2090

Conroe, TX 77306, USA

General Admission
$75

Enjoy the full program with access to all main activities.

Presenting sponsor
$5,000

1 premier table for 8, logo displayed on stage screen recognition on program. Logo on social media verbal recognition opportunity to speak receive an award.

Diamond Sponsor
$2,500

1 premier table for 8, logo displayed on stage screen recognition on program. verbal recognition. Opportunity to speak.

Gold sponsor
$1,500

1 table for 8, logo displayed on Table and stage screen.

Silver sponcer
$1,000

1 table for 8, logo displayed on Table and screen.

Bonze sponsor
$600

1 table for 8, logo displayed on Table.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing