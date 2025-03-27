eventClosed

Friends of Whipple Free Library's ONLINE Auction 2025

67 Mont Vernon Rd, New Boston, NH 03070, USA

Two Pats Peak midweek 2026 tickets - $158 value
$50

Enjoy the fresh powder at Pats Peak! $158 value. Midweek tickets, holiday blacked out. Valid until end of season 2026. https://www.patspeak.com
All Star Driving school
$200

Driver's Ed Course! All Star Driving School https://www.allstardrivingnh.com/. Value $875
18 Holes of Golf for two plus cart!
$30

Stonebridge Country Club- Goffstown 18 Holes of Golf for two. Donated by Stonebridge Country Club & Donna Mombourquette Value $189,
MAXTMakerspace, $150 Gift Card.
$40

A makerspace, https://www.maxtmakerspace.org/, is a gathering point for people -children to adults- to share resources and knowledge, work on projects, network, and build businesses. Classes and workshops. MAXT Makerspace (Peterborough) has 10,000 square feet of offices, studio spaces, and dedicated workshops for woodworking, metal working, jewelry, textiles, printmaking, laser cutting, 3D printing and more.
Hot Air Balloon Ride for 2 at A&A Balloon Rides, $600 value
$325

$600 value! Up, Up and Away in our beautiful Hot Air Balloon! Take to the skies at Sunrise for a fascinating experience that lasts approximately one hour ~ floating with the winds, looking down on trees and lakes in our shared basket. The complete excursion is approximately 3 hours. The flight experience concludes with a Champagne toast and crackers and cheese.
Science Week at Roots & Wings School - $300 value
$50

Children ages 3-13 enjoy experiments, STEAM challenges, scavenger hunts and more during Science Week at Roots and Wings School, 6/23-6/27. $300 value. https://www.rootsandwingsschool.com/
The Zoo Health Club Milford 6-month membership, $350 value
$35

Enjoy a 6-month membership to The Zoo Health Club in Milford, NH, a $350 value!!
Two hours IT services - $200 value
$25

Receive two hours of IT support from Tyler Brace, a $200 value.
Two hours of Tutoring with Barbara Perry
$25

Get your child the help they need with math and reading! Barbara Perry, a retired Special Ed teacher with over 20 years of experience, will provide two hours of tutoring for a student K-6.
Allison Hope Photography Session Value $150
$45

Capture your family with lovely photos by New Boston photographer Allison Hope. You won't be disappointed! Session value $150. https://www.allisonhopephotography.com/
2 yards delivered compost Dodge's farms
$50

Value $110. Get a great start with wonderful compost from Dodge's Farm. Delivered right to you (locally).
Hand painted telephone table
$25

A beautifully hand-painted (by Vicki Smerekanicz, valued at $275 or priceless) vintage telephone table would make a great addition to any room in your home.
Explore Watercolor Art class 1 1/2 hour Gift card Value $75
$30

Melody Russell is a delight! Experienced art educator with charming style. No experience needed to explore watercolor. All ages are welcome. You can learn about her experience with art therapy at https://fourwindscommunitynh.org/Activities%20and%20Programs/PaintingTherapy.html
Prince Edward Island Rental - $1000 value
$500

Enjoy a visit to stunning Prince Edward Island. Stay at this adorable cedar shanty just steps from Thunder Cove! Available October 5-10, 2025. With 4 bedrooms and 1.5 baths there is room for the whole family! $1000 value. See more details: Note: $150 cleaning fee mentioned in website is covered). (https://www.airbnb.com/rooms/714308163831977546?source_impression_id=p3_1743122467_P31gxQkGHg8yZyEG
Hand carved walking stick - $150 value
$35

One of a kind hand carved walking stick created by local New Boston carver Gary Filiault. Actual photos of this year's stick just added! $150 value
Two 3-day passes to Highland Games Value $200
$75

Get your Scot on at the Highland Games at Loon Mountain! September 19-21st. Includes two 3-day passes. (These tickets can be split between the three days and 3 different couples) https://nhscot.org
Chicago Band Saw box by Kelly Socia - $125 value
$40

Mother's Day is coming up! Made with Walnut, Baltic Birch, Pine and a "Walrus" tung oil finish. This was beautifully crafted by local woodworker, the handy professor, Kelly Socia. Value $125
Capitol Center for the Arts Membership - $120 value
$45

Enjoy an exclusive membership to Capitol Center of the Arts! $120 value. Membership benefits can be found here: https://www.ccanh.com/membership
New Boston Recreation Yoga Session - $72 value
$25

Experience the many benefits of yoga through the New Boston Recreation Department. These sessions are held at 6pm on Wednesdays at the Whipple Free Library. This certificate is good for any 1 session (6-7 weeks) in 2025. Suitable for all skill levels! $72 value
New Boston Recreation Tai Chi Session - $72 value
$25

Discover the art of gentle movement and relaxation with Tai Chi and Qigong! Enjoy 1 session (6-7 weeks) with this certificate good anytime in 2025. Classes are held Wednesdays from 10-11am in the White Buildings. Value $72
Back-on-Track Massage by Kim Lowell - $75 value
$40

Enjoy a relaxing massage by Kim Lowell. Check her website. https://backontracknh.com/about. $75 value
Ghost Train Quilt
$50

This beautiful handmade lapsize quilt by New Boston Piscatquog quilter Donna Ducharme truly captures the New Boston 4th of July spirit featuring the infamous ghost train. Pictures don't do justice for the intricate detail of this masterpiece! Priceless
Flexible Flyer Child's Pull Sled, Value $139.
$20

Beautiful classic pull sled- great Christmas card photo with your little one(s) sitting tight, excellent condition.
Palace Theatre Year Membership Value $100
$50

Family Lead Level, one-year Membership. Two tickets to Performing Arts Series, Marquee Club, reception and events, 10% youth production fees discount and more. https://palacetheatre.org/. 80 Hanover St Manchester
Kaffe Fassett Fabric Table Runner or Wall Hanging, $85 value
$35

"Spring Floral" table runner made with Fassett designer fabric. Pieced and Quilted by Piscataquog Quilters. Value $85
$25 to Concord Beef and Seafood
$15

Enjoy delicious beef and fresh seafood from Concord Beef & Seafood for your next dinner party!
Genuine Bavarian Lederhosen Value $75
$10

Not a costume! Waist 32" Leather lederhosen with beautiful carved antler emblem. The stag design represents leadership and Regalness. It also represents the German forests and masculine power in German mythology.
At home hairstyle by Roxanne - $50 value
$25

In your home (in New Boston) licensed stylist Roxanne Hubert. $50 value
Sterling Necklace - $25 value
$10

Not costume jewelry - Sterling silver with lovely detail and opal. $25 value.
New Boston Hardware, $25 Gift Card
$10

Local Hardware - Central Square, New Boston, . In the community since 1995. Owner Steve Young is there everyday. https://www.newbostonhardware.com/
Classic Cobra fold-up bicycle
$10

This classic Cobra bicycle has both comfort and style! It even folds in half for easy transport!
Delivered cord of firewood - Value $300
$100

Jon Strong Low Impact Logging will deliver (locally) a cord of firewood! Stay toasty warm!
$100 Certificate Molly's Tavern
$50

Donated by New Boston Democratic Committee. Bring friends and family for good time at Molly's! Chef owned and operated - good food, music, events. https://www.mollystavernnh.com/
$50 Gift Card Tates Gallery
$25

$50 Gift card from Tate's Gallery in New Boston, a selection of jewelry and lovely handcrafted items. Custom jewelry by goldsmith James T Cook https://www.tatesgallery.com/
Penumbra Plants & Gifts $25 gift card
$10

Penumbra started as a purveyor of plants and plant accessories, and that has since expanded to jewelry, cards, candles, and many more! Located in Goffstown and Concord. https://www.penumbra.shop
Flight Coffee $50 gift card
$10

Owned by local veteran, Flight Coffee does not disappoint! Formerly Apotheca in Goffstown there are 4 businesses under one roof! Enjoy good company and coffee while you check it out. https://flightcoffeeco.com/pages/goffstown-cafe
Five cups coffee card from The Cure Cafe
$7

Enjoy 5 delicious cups of coffee from the new The Cure Cafe on Mill Street.
New Boston Pizza Take & Bake Dinner
$20

Enjoy a delicious New Boston Pizza Take & Bake meal of your choice! See their Facebook page for menu options. $40 value
New Boston Pizza Take & Bake Dinner (yes this is a second !)
$20

Enjoy a delicious New Boston Pizza Take & Bake meal of your choice! See their Facebook page for menu options. $40 value
EZ Express Car Wash, $50 Gift Card
$25

EZ Express Car Wash is an independent and locally owned business that is bringing a new environmentally friendly car washing experience to the Goffstown area. We invite you to come get the world class clean and shine and "service with a smile" you deserve! 186 Mast Rd Goffstown EZ car wash. https://ezexpresscarwash.com/
Just a donation! Your generosity is appreciated.
$1

Perhaps you just want to support the Friends and give a donation. Kind thanks for that action! Minimum bid increment $1.00

