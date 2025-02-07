South Prairie PTO
eventClosed
Fun Fair Tickets Friday February 7
820 Borden Ave
Sycamore, IL 60178
General Admission Wristband
$5
All children participating in Fun Fair events need a wristband. Wristbands are good for unlimited play at all activities.
All children participating in Fun Fair events need a wristband. Wristbands are good for unlimited play at all activities.
seeMoreDetailsMobile
closed
Tickets for Food and Raffle Prizes
$1
Tickets are sold in $1 bundles. $1 = 2 Fun Fair Tickets.
Tickets are sold in $1 bundles. $1 = 2 Fun Fair Tickets.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout