Fundacion De Mujer A Mujer's Annual Raffle 2026

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About this raffle
🎨✨ ARTE CON PROPÓSITO ✨🎨
La Fundación De Mujer a Mujer presenta la rifa especial de una hermosa obra de arte del reconocido artista plástico Carlos Abad, titulada “Transportando Sueños”. 🕊️
Cada boleto adquirido no solo te da la oportunidad de ganar una pieza artística única… también se convierte en esperanza para muchas mujeres que hoy necesitan apoyo, acompañamiento y una nueva oportunidad para sanar. ❤️
Con esta recaudación de fondos, nuestra fundación podrá continuar ofreciendo:
🌸 Consejerías gratuitas
🌸 Acompañamiento emocional y espiritual
🌸 Apoyo a mujeres víctimas de maltrato
🌸 Orientación para mujeres en depresión y procesos de restauración
Porque creemos que el arte también puede sanar, levantar y transformar vidas.
🖼️ “Transportando Sueños”
Una obra que nos recuerda que aún en medio del dolor, los sueños pueden volver a levantarse.
💫 Tu aporte deja huellas y siembra esperanza.
#ArteConPropósito #FundaciónDeMujerAMujer #TransportandoSueños #CarlosAbad #DejandoHuellas #SembrandoEsperanza #CeroViolenciaDoméstica #MujeresConPropósito
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