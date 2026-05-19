Fundacion De Mujer A Mujer

Hosted by

Fundacion De Mujer A Mujer

About this raffle

Fundacion De Mujer A Mujer's Annual Raffle 2026

ARTE CON PROPOSITO
$10

🎨✨ ARTE CON PROPÓSITO ✨🎨

La Fundación De Mujer a Mujer presenta la rifa especial de una hermosa obra de arte del reconocido artista plástico Carlos Abad, titulada “Transportando Sueños”. 🕊️

Cada boleto adquirido no solo te da la oportunidad de ganar una pieza artística única… también se convierte en esperanza para muchas mujeres que hoy necesitan apoyo, acompañamiento y una nueva oportunidad para sanar. ❤️

Con esta recaudación de fondos, nuestra fundación podrá continuar ofreciendo:
🌸 Consejerías gratuitas
🌸 Acompañamiento emocional y espiritual
🌸 Apoyo a mujeres víctimas de maltrato
🌸 Orientación para mujeres en depresión y procesos de restauración

Porque creemos que el arte también puede sanar, levantar y transformar vidas.

🖼️ “Transportando Sueños”
Una obra que nos recuerda que aún en medio del dolor, los sueños pueden volver a levantarse.

💫 Tu aporte deja huellas y siembra esperanza.

#ArteConPropósito #FundaciónDeMujerAMujer #TransportandoSueños #CarlosAbad #DejandoHuellas #SembrandoEsperanza #CeroViolenciaDoméstica #MujeresConPropósito

Add a donation for Fundacion De Mujer A Mujer

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!