Helps support 2-3 local in town projects!
THANK YOU:
-LOGO & LINK ON “FUR MILES” PAGE ON KODA’S WEBSITE (2025)
-BIG THANK YOU ON SOCIAL FOR LOCAL PROJECT
-DIGITAL PLAQUE WITH YOUR COMPANY LOGO SHOWING
FUR MILES SPONSORED
Statewide
$3,000
Helps support 2-3 Statewide Projects!
THANK YOU:
-SMALL LOGO & LINK ON TOP OF HOME PAGE ON KODA’S WEBSITE (2025) & FUR MILES PAGE
-BIG THANK YOU ON 2 SOCIAL PROJECTS
-MEDIUM PLAQUE WITH YOUR COMPANY LOGO SHOWING FUR MILES SPONSORED
The RoadTripper
$5,000
This package allows us to grant last wish requests across the country and grow the program.
It could fund 2 national projects/4-5 state wide/9-10 local projects.
THANK YOU:
-MEDIUM LOGO & LINK ON TOP OF HOME PAGE ON KODA’S WEBSITE (FOR 2025) & FUR MILES PAGE
-BIG THANK YOU ON SOCIAL FOR NATIONAL PROJECTS MADE POSSIBLE
-LARGE PLAQUE WITH YOUR COMPANY LOGO SHOWING FUR MILES SPONSORED
- A VISIT FROM KODA TO YOUR BUSINESS/LOCATION OF CHOICE
