Around Towner
$1,000
Helps support 2-3 local in town projects! THANK YOU: -LOGO & LINK ON “FUR MILES” PAGE ON KODA’S WEBSITE (2025) -BIG THANK YOU ON SOCIAL FOR LOCAL PROJECT -DIGITAL PLAQUE WITH YOUR COMPANY LOGO SHOWING FUR MILES SPONSORED
Statewide
$3,000
Helps support 2-3 Statewide Projects! THANK YOU: -SMALL LOGO & LINK ON TOP OF HOME PAGE ON KODA’S WEBSITE (2025) & FUR MILES PAGE -BIG THANK YOU ON 2 SOCIAL PROJECTS -MEDIUM PLAQUE WITH YOUR COMPANY LOGO SHOWING FUR MILES SPONSORED
The RoadTripper
$5,000
This package allows us to grant last wish requests across the country and grow the program. It could fund 2 national projects/4-5 state wide/9-10 local projects. THANK YOU: -MEDIUM LOGO & LINK ON TOP OF HOME PAGE ON KODA’S WEBSITE (FOR 2025) & FUR MILES PAGE -BIG THANK YOU ON SOCIAL FOR NATIONAL PROJECTS MADE POSSIBLE -LARGE PLAQUE WITH YOUR COMPANY LOGO SHOWING FUR MILES SPONSORED - A VISIT FROM KODA TO YOUR BUSINESS/LOCATION OF CHOICE
