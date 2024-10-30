Sales closed

FWRFC 20th Anniversary Silent Auction

Pick-up location

5708 Catoctin Overlook Dr, Mt Airy, MD 21771

OG Jersey #1 item
OG Jersey #1
$20

Starting bid

No specific size, larger. Number is black, white portion has since fallen off.
OG Jersey # 2 item
OG Jersey # 2
$20

Starting bid

No specific size, larger. Number is black, white portion has since fallen off.
OF Jersey # 4 item
OF Jersey # 4
$20

Starting bid

No specific size, larger. Number is black, white portion has since fallen off.
OG Jersey # 5 item
OG Jersey # 5
$20

Starting bid

No specific size, larger. Number is black, white portion has since fallen off.
OG Jersey # 6 item
OG Jersey # 6
$20

Starting bid

No specific size, larger.
OG Jersey # 7 item
OG Jersey # 7
$20

Starting bid

No specific size, larger. Number is black, white portion has since fallen off.
OG Jersey # 8 item
OG Jersey # 8
$20

Starting bid

No specific size, mediumish. Number has faded from black to gray & white portion has since fallen off.
OG Jersey # 9 item
OG Jersey # 9
$20

Starting bid

No specific size, mediumish. Number has black outline with white number.
OG Jersey # 10 item
OG Jersey # 10
$20

Starting bid

No specific size, mediumish. Number has black outline with white number.
OG Jersey # 11 item
OG Jersey # 11
$20

Starting bid

No specific size, small to medium. Number is black, white portion has fallen off.
OG Jersey # 12 item
OG Jersey # 12
$20

Starting bid

No specific size, small to medium. Number is black & gray, white portion has fallen off.
OG Jersey #13 item
OG Jersey #13
$20

Starting bid

No specific size, small to medium. Number is white & black, “3” white portion has fallen off.
OG Jersey #14 item
OG Jersey #14
$20

Starting bid

No specific size, smaller. Number is black, white portion has fallen off.
OG Jersey # 15 item
OG Jersey # 15
$20

Starting bid

No specific size, smaller. Number “1” is black & number “5” is white
OG Jersey # 16 item
OG Jersey # 16
$20

Starting bid

No specific size, smaller. Number “1” is black & number “6” is white
OG Jersey # 17 item
OG Jersey # 17
$20

Starting bid

No specific size, mediumish. Number “1” is black & number “7” is white
OG Jersey # 19 item
OG Jersey # 19
$20

Starting bid

No specific size, medium to large. Number “1” is white & number “9” is black
OG Jersey # 20 item
OG Jersey # 20
$20

Starting bid

No specific size, larger. Number “2” has faded to gray & number “0” is white
Hoops Jersey # 1 item
Hoops Jersey # 1 item
Hoops Jersey # 1
$25

Starting bid

Size - XL
Hoops Jersey # 1 item
Hoops Jersey # 1
$25

Starting bid

Size - 2XL (yes we have 2 #1’s)
Hoops Jersey # 2 item
Hoops Jersey # 2
$25

Starting bid

Size - 2XL
Hoops Jersey #3 item
Hoops Jersey #3
$25

Starting bid

Size - 2XL
Hoops Jersey # 4 item
Hoops Jersey # 4
$25

Starting bid

Size - 2XL
Hoops Jersey #5 item
Hoops Jersey #5
$25

Starting bid

Size - 2XL
Hoops Jersey # 6 item
Hoops Jersey # 6
$25

Starting bid

Size - L
Hoops Jersey # 7 item
Hoops Jersey # 7
$25

Starting bid

Size - L
Hoops Jersey # 8 item
Hoops Jersey # 8
$25

Starting bid

Size - M
Hoops Jersey # 9 item
Hoops Jersey # 9
$25

Starting bid

Size - L
Hoops Jersey # 10 item
Hoops Jersey # 10
$25

Starting bid

Size - M
Hoops Jersey # 11 item
Hoops Jersey # 11
$25

Starting bid

Size - M
Hoops Jersey # 12 item
Hoops Jersey # 12
$20

Starting bid

Size - M, has a small hole on the right hand side
Hoops Size 13 item
Hoops Size 13
$25

Starting bid

Size - M
Hoops Jersey # 14 item
Hoops Jersey # 14
$25

Starting bid

Size - M
Hoops Jersey # 16 item
Hoops Jersey # 16
$25

Starting bid

Size - S
Hoops Jersey # 17 item
Hoops Jersey # 17
$25

Starting bid

Size - S
Hoops Jersey # 18 item
Hoops Jersey # 18
$25

Starting bid

Size - M
Hoops Jersey # 19 item
Hoops Jersey # 19
$25

Starting bid

Size - M
Hoops Jersey # 20 item
Hoops Jersey # 20
$25

Starting bid

Size - L
Hoops Jersey # 21 item
Hoops Jersey # 21
$25

Starting bid

Size - L
Hoops Jersey # 22 item
Hoops Jersey # 22
$25

Starting bid

Size - XL
Hoops Jersey # 23 item
Hoops Jersey # 23
$25

Starting bid

Size - 2XL
Hoops Jersey # 24 item
Hoops Jersey # 24
$20

Starting bid

Size - 3XL, small hole on front of jersey just above H in Bushwallers.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!