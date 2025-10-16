FY 2026 Membership Dues

Retained Membership FY26
$507

Member in good standing with the chapter FY25

Life Member
$382

Life members - chapter dues plus district dues

Retained Membership w/late fee
$517

Member in good standing with the chapter FY25. Dues received after December 13, 2025. $10 late fee

Life Member w/late fee
$387

Dues received after December 13, 2025. $5 late fee.

Reclaimed Member
$510

Member who has been non-financial for the last two years. $3 reinstatement fee

Reclaimed Member w/late fee
$520

Member who has been non-financial for the last two years. Dues received after December 13, 2025. $3 reinstatement fee + $10 late fees for District and IHQ

