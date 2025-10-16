FY 2026 Membership Dues

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Member in good standing with the chapter FY25
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Life members - chapter dues plus district dues
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Member in good standing with the chapter FY25. Dues received after December 13, 2025. $10 late fee
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Dues received after December 13, 2025. $5 late fee.
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Member who has been non-financial for the last two years. $3 reinstatement fee
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Member who has been non-financial for the last two years. Dues received after December 13, 2025. $3 reinstatement fee + $10 late fees for District and IHQ
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing