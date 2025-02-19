eventClosed

G-Elite basketball's Silent Auction

auction.pickupLocation

7670 SW Barnard Dr, Beaverton, OR 97007, USA

PS 5 item
PS 5
$250

auctionV2.input.startingBid

Sony - PlayStation 5 PRO Slim Console Digital Edition - White
Lanphere Cellars Wine item
Lanphere Cellars Wine
$25

auctionV2.input.startingBid

The Lanphere family has been serving the Oregon community for many generations and we are excited to share our wines with you. 2 Bottle gift box .
4 seats 100 level tickets with parking pass item
4 seats 100 level tickets with parking pass
$200

auctionV2.input.startingBid

4 tickets 100 level to the Portland Trailblazers VS Cleveland Cavilers 3/25/2025 7:001 pm. Plus a parking pass. Donated by James and Lacey Amano
Haircut at Empyre Barber item
Haircut at Empyre Barber
$20

auctionV2.input.startingBid

1 Men's haircut at Empyre Barbershop in Tigard OR with Zach KUZENS. Book on Booksy
5 training sessions item
5 training sessions
$200

auctionV2.input.startingBid

Aaron woods owner and operator of Grind time Fit donated a 5 session training pack, it is a $400.00 value Grind Time Fit 11000 SW 11th St. Beaverton, OR 97005 Tel: 971-732-2958 [email protected]
Sound bath Experience for 2 item
Sound bath Experience for 2
$60

auctionV2.input.startingBid

Sound bath Experience for 2 people 90 minutes sound bath followed by a hot beverage and locally sourced Artisan chocolates.
Haircut at Empyre Barber item
Haircut at Empyre Barber
$20

auctionV2.input.startingBid

1 Men's haircut at Empyre Barbershop in Tigard OR with Zach KUZENS. Book on Booksy
AirPods Pro 2 item
AirPods Pro 2
$100

auctionV2.input.startingBid

Apple - AirPods Pro 2, Wireless Active Noise Cancelling Earbuds with Hearing Aid Feature - White
Haircut Men or Women item
Haircut Men or Women
$25

auctionV2.input.startingBid

1 Haircut for a man or women at Vitality beauty salon with Noel Tucci 7321 SW Barnes RD. Portland, OR> 503+547-3839.
Wine gift box item
Wine gift box
$25

auctionV2.input.startingBid

The Lanphere family has been serving the Oregon community for many generations and we are excited to share our wines with you. 2 Bottle gift box .
5 training sessions item
5 training sessions
$200

auctionV2.input.startingBid

Aaron woods owner and operator of Grind time Fit donated a 5 session training pack, it is an $400.00 value Grind Time Fit 11000 SW 11th St. Beaverton, OR 97005 Tel: 971-732-2958 [email protected]
Coach 4 piece purse set item
Coach 4 piece purse set item
Coach 4 piece purse set item
Coach 4 piece purse set
$200

auctionV2.input.startingBid

Coach set 1 Hobo purse, Umbrella, Wallet, and Travel bathroom bag.
Basketball Training item
Basketball Training
$25

auctionV2.input.startingBid

1hour of basketball training with Coach Gehrke. https://www.instagram.com/coachgehrke23/
2 bottle wine box item
2 bottle wine box
$25

auctionV2.input.startingBid

The Lanphere family has been serving the Oregon community for many generations and we are excited to share our wines with you. 2 Bottle gift box .
Air Jordan Basketball item
Air Jordan Basketball
$40

auctionV2.input.startingBid

Jordan hyperlite full size basketball
Air Jordan backpack item
Air Jordan backpack
$50

auctionV2.input.startingBid

Jordan collectors backpack
Kobe Bryant art Piece
$100

auctionV2.input.startingBid

Nike employee pass item
Nike employee pass
$25

auctionV2.input.startingBid

1 pass to get into the Nike employee store.
Hawks view winery item
Hawks view winery
$40

auctionV2.input.startingBid

3 bottles of wine from hawks view winery

common:zeffyTipDisclaimerTicketing