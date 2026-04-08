Salinas Police Activities League

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Salinas Police Activities League

About this event

Gala de Boleros y Mariachi

100 Howard St

Salinas, CA 93901, USA

VIP EXPERIENCE
$95

VIP-ONLY AREA WITH A PRIVATE BAR AND FOOD SERVICE IN THE FIRST FIVE ROWS IN THE STAGE AREA. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.

DOUBLE DATE VIP EXPERIENCE
$360
This is a group ticket, it includes 4 tickets

4 RESERVED SEATING TICKETS IN THE VIP-ONLY AREA WITH A PRIVATE BAR AND FOOD SERVICE IN THE FIRST FIVE ROWS IN THE STAGE AREA. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.

CENTER AISLE
$70

CENTER SEATS DOWN THE CENTER AISLE JUST BEHIND VIP SEATING. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.

GENERAL ADMISSION
$45

GENERAL ADMISSION SEATING. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.

SPONSOR WITHOUT ATTENDING THE EVENT
$1,000

PLEASE CONTACT PATRICIA RODRIGUEZ AT (831) 235-1856

SPONSOR ATTENDING THE EVENT
$1,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

2 RESERVED SEATING TICKETS IN THE VIP-ONLY AREA WITH A PRIVATE BAR AND FOOD SERVICE IN THE FIRST FIVE ROWS IN THE STAGE AREA. SPECIAL MENTION IN ALL ADVERTISING AND MARKETING. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.

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