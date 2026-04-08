Gala de Boleros y Mariachi

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VIP-ONLY AREA WITH A PRIVATE BAR AND FOOD SERVICE IN THE FIRST FIVE ROWS IN THE STAGE AREA. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.
4 RESERVED SEATING TICKETS IN THE VIP-ONLY AREA WITH A PRIVATE BAR AND FOOD SERVICE IN THE FIRST FIVE ROWS IN THE STAGE AREA. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.
CENTER SEATS DOWN THE CENTER AISLE JUST BEHIND VIP SEATING. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.
GENERAL ADMISSION SEATING. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.
PLEASE CONTACT PATRICIA RODRIGUEZ AT (831) 235-1856
2 RESERVED SEATING TICKETS IN THE VIP-ONLY AREA WITH A PRIVATE BAR AND FOOD SERVICE IN THE FIRST FIVE ROWS IN THE STAGE AREA. SPECIAL MENTION IN ALL ADVERTISING AND MARKETING. FOR CHECK-IN PURPOSES, EACH ATTENDEE'S NAME IS REQUIRED.
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