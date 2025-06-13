Gamma Lambda Epsilon Sorority Inc Membership Dues

NL Membership Dues
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Please be informed that our sorority membership dues are $200 per year. The due dates are as follows:
National Line (Summer 2024): August 1st
Fall Line: October 1st
Spring Line: April 1st
These fees apply beginning the year after you join. Your first year is covered by your intake fee. For more information, please refer to our Bylaws, ARTICLE VII: Membership Fees and Dues, Section A-G.

Fall membership Dues
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Please be informed that our sorority membership dues are $200 per year. The due dates are as follows:
National Line (Summer 2024): August 1st
Fall Line: October 1st
Spring Line: April 1st
These fees apply beginning the year after you join. Your first year is covered by your intake fee. For more information, please refer to our Bylaws, ARTICLE VII: Membership Fees and Dues, Section A-G.

Spring membership Dues
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Please be informed that our sorority membership dues are $200 per year. The due dates are as follows:
National Line (Summer 2024): August 1st
Fall Line: October 1st
Spring Line: April 1st
These fees apply beginning the year after you join. Your first year is covered by your intake fee. For more information, please refer to our Bylaws, ARTICLE VII: Membership Fees and Dues, Section A-G.

Gamma Lambda Delta Youth Fall
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

Gamma Lambda Delta Youth Spring
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing