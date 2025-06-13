Gamma Lambda Epsilon Sorority Inc Membership Dues

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Please be informed that our sorority membership dues are $200 per year. The due dates are as follows:
National Line (Summer 2024): August 1st
Fall Line: October 1st
Spring Line: April 1st
These fees apply beginning the year after you join. Your first year is covered by your intake fee. For more information, please refer to our Bylaws, ARTICLE VII: Membership Fees and Dues, Section A-G.
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Please be informed that our sorority membership dues are $200 per year. The due dates are as follows:
National Line (Summer 2024): August 1st
Fall Line: October 1st
Spring Line: April 1st
These fees apply beginning the year after you join. Your first year is covered by your intake fee. For more information, please refer to our Bylaws, ARTICLE VII: Membership Fees and Dues, Section A-G.
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Please be informed that our sorority membership dues are $200 per year. The due dates are as follows:
National Line (Summer 2024): August 1st
Fall Line: October 1st
Spring Line: April 1st
These fees apply beginning the year after you join. Your first year is covered by your intake fee. For more information, please refer to our Bylaws, ARTICLE VII: Membership Fees and Dues, Section A-G.
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing