Gardena Cinema Fundraising Auction for Nancy Kim Day - Ends 11/30

ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison item
ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison
$100

Starting bid

ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.

AIRPLANE! DVD NEW SIGNED BY DIRECTOR DAVID ZUCKER
$20

Starting bid

SIGNED BY AIRPLANE! CO-WRITER & CO-DIRECTOR DAVID ZUCKER

MESSIAH OF EVIL DVD SIGNED BY WRITER DIRECTOR WILLARD HUYCK
$20

Starting bid

SIGNED BY MESSIAH OF EVIL CO-WRITER & CO-DIRECTOR WILLARD HUYCK (AMERICAN GRAFFITI, HOWARD THE DUCK)

ANORA JAPANESE MINI POSTER 7x10 IN SIGNED BY SEAN BAKER
$30

Starting bid

SIGNED BY FILMMAKER SEAN BAKER

BIGFOOT OR BUST BLU RAY SIGNED BY JIM WYNORSKI CHOPPING MALL
$20

Starting bid

SIGNED BY FILMMAKER JIM WYNORSKI (CHOPPING MALL)

STARDUST FUTURE MINI POSTER 12x18 SIGNED FILMMAKER YI ZHOU item
STARDUST FUTURE MINI POSTER 12x18 SIGNED FILMMAKER YI ZHOU
$20

Starting bid

STARDUST FUTURE MINI POSTER

12x18 INCHES

SIGNED BY FILMMAKER YI ZHOU

THE MIST DVD SIGNED BY ACTOR THOMAS JANE NEW
$20

Starting bid

THE PUNISHER DVD (BOOKLET) SIGNED BY ACTOR THOMAS JANE
$20

Starting bid

THE PUNISHER DVD BOOKLET SIGNED BY LEAD ACTOR THOMAS JANE

CAN BE DISPLAYED ON EITHER THE INSIDE OR OUTSIDE OF DVD CASE (AS PICTURED)

RED ROCKET BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER & SIMON REX
$40

Starting bid

FRANKENSTEIN MINI POSTER NEW 11x17 INCHES GUILLERMO DEL TORO item
FRANKENSTEIN MINI POSTER NEW 11x17 INCHES GUILLERMO DEL TORO
$10

Starting bid

WICKED FOR GOOD MINI POSTER NEW 11x17 INCHES item
WICKED FOR GOOD MINI POSTER NEW 11x17 INCHES
$10

Starting bid

NIGHTMARE ALLEY MINI POSTER 13x20 INCHES GUILLERMO DEL TORO
$10

Starting bid

MANDY MINI POSTER 11x17 INCHES NICOLAS CAGE item
MANDY MINI POSTER 11x17 INCHES NICOLAS CAGE
$10

Starting bid

CRUST MINI POSTER 11x17 SIGNED BY DIRECTOR/ACTOR SEAN WHALEN
$10

Starting bid

IT’S NEVER OVER JEFF BUCKLEY MINI POSTER (1) 11x17 INCHES item
IT’S NEVER OVER JEFF BUCKLEY MINI POSTER (1) 11x17 INCHES
$10

Starting bid

IT’S NEVER OVER JEFF BUCKLEY MINI POSTER (2) 11x17 INCHES item
IT’S NEVER OVER JEFF BUCKLEY MINI POSTER (2) 11x17 INCHES
$10

Starting bid

BATMAN DAY GARDENA CINEMA MINI POSTER 11x17 INCHES
$10

Starting bid

SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED

LISA FRANKENSTEIN MINI POSTER 10.5 x 16.5 INCHES
$10

Starting bid

WAS USED FOR DISPLAY

SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED

THE BRUTALIST MINI POSTER 16x24 INCHES 70MM VISTA THEATRE
$10

Starting bid

HITCHCOCK SERIES AT EGYPTIAN THEATRE MINI POSTER 11x17 INCH item
HITCHCOCK SERIES AT EGYPTIAN THEATRE MINI POSTER 11x17 INCH
$10

Starting bid

ULTRAMAN MINI POSTER 12x18 INCHES item
ULTRAMAN MINI POSTER 12x18 INCHES
$10

Starting bid

EVERYTHING IS TERRIBLE MINI POSTER 12x18 INCHES
$10

Starting bid

KINGDOM OF HEAVEN DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 11x17 INCHES
$10

Starting bid

NOSFERATU CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW UNUSED
$15

Starting bid

HOT BUTTERY POPCORN SMALL CANDLE SCENTS OF CINEMA NEW UNUSED
$8

Starting bid

WICKED FOR GOOD ZIP UP BAG 18x24 IN NEW CINEMACON
$10

Starting bid

SOME DISCOLORATION ON INSIDE, AS PICTURED

NEW

1 MGM METAL TUMBLER WITH PLASTIC STRAW NEW UNUSED
$10

Starting bid

2 MGM METAL TUMBLERS W/ PLASTIC STRAWS NEW UNUSED
$15

Starting bid

SONY PICTURES SMALL TRAVEL TOILETRY BAG NEW UNUSED
$5

Starting bid

SUPPORT YOUR LOCAL CINEMA/FILM FEST SMALL ZIP BAG 4x6 NEW item
SUPPORT YOUR LOCAL CINEMA/FILM FEST SMALL ZIP BAG 4x6 NEW item
SUPPORT YOUR LOCAL CINEMA/FILM FEST SMALL ZIP BAG 4x6 NEW
$5

Starting bid

CINEMA 360 METAL TUMBLER NEW UNUSED
$5

Starting bid

INDEPENDENT FILM CONFERENCE/FILMBOT SMALL NOTEBOOK & PEN NEW
$5

Starting bid

WWE SETH ROLLINS GRAPHIC NOVEL VOLUME ONE NEW
$10

Starting bid

STRAY DOGS COMIC BOOK NEW IMAGE COMICS item
STRAY DOGS COMIC BOOK NEW IMAGE COMICS
$5

Starting bid

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM FROM STAFE TO SCREEN BOOK NEW
$10

Starting bid

SINNERS IMAX 70MM MINI POSTER 13x19 INCHES
$10

Starting bid

MISSION IMPOSSIBLE FINAL RECKONING MINI POSTER 14x20 INCHES
$10

Starting bid

SCREAM 6 MINI POSTER 11x17 INCHES item
SCREAM 6 MINI POSTER 11x17 INCHES
$10

Starting bid

TURNSTILE NEVER ENOUGH MINI POSTER 18x24 INCHES
$10

Starting bid

REBEL MOON DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 12.5x8.5 INCHES item
REBEL MOON DIRECTOR’S CUT MINI POSTER 12.5x8.5 INCHES
$10

Starting bid

BRING HER BACK MINI POSTER 13x19 INCHES DAMAGED
$5

Starting bid

THE FIRST OMEN MINI POSTER 13x19 INCHES DAMAGED item
THE FIRST OMEN MINI POSTER 13x19 INCHES DAMAGED
$5

Starting bid

WAKE UP DEAD MAN MINI POSTER RIAN JOHNSON item
WAKE UP DEAD MAN MINI POSTER RIAN JOHNSON
$10

Starting bid

JAY KELLY MINI POSTER GEORGE CLOONEY ADAM SANDLER item
JAY KELLY MINI POSTER GEORGE CLOONEY ADAM SANDLER
$10

Starting bid

NO OTHER CHOICE FULL SIZE POSTER 27x40 INCHES PARK CHAN WOOK item
NO OTHER CHOICE FULL SIZE POSTER 27x40 INCHES PARK CHAN WOOK
$25

Starting bid

