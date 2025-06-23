eventClosed

Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 7/12

14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA

ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison
ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison
$200

ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison. Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.
ANORA POSTER 13x19 INCH SIGNED BY SEAN BAKER
$125

ANORA POSTER 13x19 INCHES SIGNED BY 4 TIME ACADEMY AWARD/OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER AT OUR 5/30/25 SCREENING OF ANORA AT GARDENA CINEMA
ANORA JAPANESE MINI POSTER SIGNED BY SEAN BAKER 7x11 INCH
$50

ANORA JAPANESE MINI POSTER 7x11 INCHES SIGNED BY 4 TIME ACADEMY AWARD/OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER AT OUR 5/30/25 SCREENING OF ANORA AT GARDENA CINEMA
RED ROCKET BLU RAY SIGNED BY SEAN BAKER NEW
$50

SIGNED BY 4 TIME ACADEMY AWARD/OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER AT OUR 5/30/25 SCREENING OF ANORA AT GARDENA CINEMA
THE ODYSSEY MOVIE THEATER POSTER NOLAN NEW 27x40 IN D/S
$75

KILLER KLOWNS SOUNDTRACK SIGNED JOHN MASSARI & THE DICKIES item
KILLER KLOWNS SOUNDTRACK SIGNED JOHN MASSARI & THE DICKIES
$50

KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE VINYL SOUNDTRACK FROM WAXWORK RECORDS SIGNED BY FILM SCORE COMPOSER JOHN MASSARI & ALL OF THE CURRENT MEMBERS OF THE DICKIES, INCLUDING SINGER STAN LEE
THE DICKIES KILLER KLOWNS RECORD SIGNED BY SINGER STAN LEE
$40

THE DICKIES VINYL RECORD SIGNED BY LEAD SINGER STAN LEE SIDE ONE: “KILLER KLOWNS” “BOOBY TRAP” SIDE TWO: “JIM BOWIE” “MAGOOMBA” “EEP OPP ORK (UH, UH)”
KILLER KLOWNS 2-LP SOUNDTRACK MUSIC BY JOHN MASSARI NEW
$30

KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE VINYL SOUNDTRACK FROM WAXWORK RECORDS NEW, IN SHRINKWRAP NOT SIGNED
KILLER KLOWNS BLU RAY SIGNED BY JOHN MASSARI & THE DICKIES
$40

KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE BLU RAY NEW, UNUSED SIGNED BY FILM SCORE COMPOSER JOHN MASSARI & ALL OF THE CURRENT MEMBERS OF THE DICKIES, INCLUDING SINGER STAN LEE SIGNED AT GARDENA CINEMA “KILLER KLOWNS…” EVENT SCREENING ON 6/21/25
KILLER KLOWNS BLU RAY SIGNED BY JOHN MASSARI & ADAM GOMEZ
$30

SIGNED BY FILM SCORE COMPOSER JOHN MASSARI & THE DICKIES DRUMMER ADAM “GOGO” GOMEZ SIGNED AT GARDENA CINEMA “KILLER KLOWNS…” EVENT SCREENING ON 6/21/25
F9 JAPANESE MINI POSTER SIGNED BY SUNG KANG 7x10 INCHES item
F9 JAPANESE MINI POSTER SIGNED BY SUNG KANG 7x10 INCHES
$40

BRICK (2005) DVD SIGNED BY WRITER-DIRECTOR RIAN JOHNSON item
BRICK (2005) DVD SIGNED BY WRITER-DIRECTOR RIAN JOHNSON
$30

SIGNED BY BRICK WRITER-DIRECTOR RIAN JOHNSON (LOOPER, KNIVES OUT) SIGNATURE IS ON OUTER PLASTIC COVER
HELLBOY 2 DVD SIGNED BY GUILLERMO DEL TORO item
HELLBOY 2 DVD SIGNED BY GUILLERMO DEL TORO
$30

SIGNED ON OUTER PLASTIC SLEEVE OF DVD
SINNERS ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER 1 27x40 INCHES D/S
$30

SINNERS ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER 2 27x40 IN D/S
$30

SINNERS ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER 3 27x40 IN D/S item
SINNERS ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER 3 27x40 IN D/S
$20

SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED
28 DAYS LATER ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S
$30

28 WEEKS LATER 2-PACK MOVIE THEATER POSTERS 27x40 IN D/S item
28 WEEKS LATER 2-PACK MOVIE THEATER POSTERS 27x40 IN D/S
$30

FANTASTIC 4 FIRST STEPS MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S
$20

SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE MOVIE POSTER 27x40 INCH item
SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE MOVIE POSTER 27x40 INCH
$20

SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED
WICKED 2 FOR GOOD MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S item
WICKED 2 FOR GOOD MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S
$20

NEW, GREAT CONDITION SOME LIGHT EDGE DAMAGE, AS PICTURED
ANORA MOVIE “LITTLE WIFEY” THONG NEW SIZE LARGE NEON FILMS item
ANORA MOVIE "LITTLE WIFEY" THONG NEW SIZE LARGE NEON FILMS
$15

BACKDRAFT POSTER SIGNED BY WILLIAM “BILLY” BALDWIN 11x17 IN item
BACKDRAFT POSTER SIGNED BY WILLIAM "BILLY" BALDWIN 11x17 IN
$75

MIMI ROGERS SIGNED PHOTO 8x10 INCHES item
MIMI ROGERS SIGNED PHOTO 8x10 INCHES
$20

KELLY HU SIGNED PHOTO 10x8 INCHES NEW item
KELLY HU SIGNED PHOTO 10x8 INCHES NEW
$20

SHEILA E SIGNED PHOTO 5x7 INCHES NEW item
SHEILA E SIGNED PHOTO 5x7 INCHES NEW
$20

ZOOTOPIA 2 POSTER 27x40 INCHES NEW DISNEY DOUBLE SIDED
$15

DANGEROUS ANIMALS MOVIE POSTER 27x40 IN HORROR SHARK MOVIE
$15

PREDATOR BADLANDS MOVIE POSTER ORIGINAL 27x40 D/S SEQUEL item
PREDATOR BADLANDS MOVIE POSTER ORIGINAL 27x40 D/S SEQUEL
$15

PREDATOR BADLANDS (2025) MOVIE POSTER PREDATOR FRANCHISE, SEQUEL FROM THE DIRECTOR OF PREY ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER 27x40 INCHES, DOUBLE SIDED GOOD CONDITION, SOME EDGE WEAR, AS PICTURED
LILO AND STITCH X ELIO 2 SIDED MINI POSTER 13x19 INCH DISNEY item
LILO AND STITCH X ELIO 2 SIDED MINI POSTER 13x19 INCH DISNEY
$10

MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING MINI POSTER 14x20 IN item
MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING MINI POSTER 14x20 IN
$10

MISSION IMPOSSIBLE THE FINAL RECKONING MINI POSTER 14x20 INCHES 2 SIDED, WITH IMAGES ON BOTH SIDES LIMITED EDITION
KARATE KID LEGENDS MINI POSTER 11x17 INCHES SINGLE SIDED
$10

GUILLERMO DEL TORO PINOCCHIO POSTER 13X18 IN GOOD CONDITION item
GUILLERMO DEL TORO PINOCCHIO POSTER 13X18 IN GOOD CONDITION
$20

GUILLERMO DEL TORO’ S PINOCCHIO POSTER/ART PRINT PRINTED ON THICK PAPER/CARDSTOCK PERFECT FOR FRAMING NETFLIX ANIMATED MOVIE, STOP MOTION, OSCAR NOMINEE GOOD CONDITION, SOME CORNER DAMAGE AS PICTURED
THE IRISHMAN COFFEE TABLE BOOK ASSOULINE SCORSESE DE NIRO item
THE IRISHMAN COFFEE TABLE BOOK ASSOULINE SCORSESE DE NIRO
$50

POWER OF THE DOG COFFEE TABLE BOOK ASSOULINE JANE CAMPION item
POWER OF THE DOG COFFEE TABLE BOOK ASSOULINE JANE CAMPION
$20

TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES (2018) POSTER SIGNED 27x40 D/S item
TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES (2018) POSTER SIGNED 27x40 D/S
$10

TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES (2018) POSTER SIGNED BY CO-WRITER & PRODUCER MICHAEL JELENIC DC COMICS, CARTOON NETWORK KID’S/FAMILY/ANIMATED FILM ORIGINAL MOVIE THEATER POSTER, NOT A REPRODUCTION 27x40 INCHES, DOUBLE SIDED OK CONDITION, DAMAGED (AS PICTURED)
CRUST mini poster 17x23 Signed by Director/Actor Sean Whalen item
CRUST mini poster 17x23 Signed by Director/Actor Sean Whalen
$10

CRUST mini poster 17x23 signed by Director and Actor Sean Whalen and Actress Rebekah Kennedy.
DISNEY MICKEY MOUSE MATTERHORN PIN DISNEY PARKS COLLECTION item
DISNEY MICKEY MOUSE MATTERHORN PIN DISNEY PARKS COLLECTION
$10

DISNEY MICKEY MOUSE MATTERHORN PIN DISNEY PARKS COLLECTION GREAT CONDITION
DISNEY MICKEY MOUSE WITH BALLOONS DISNEYLAND PIN item
DISNEY MICKEY MOUSE WITH BALLOONS DISNEYLAND PIN
$10

DISNEY MICKEY MOUSE WITH BALLOONS DISNEYLAND PIN DISNEY PARKS COLLECTION GREAT CONDITION
KNUCKLES (SONIC) GOO JIT ZU STRETCHY FIGURE + KEYCHAIN item
KNUCKLES (SONIC) GOO JIT ZU STRETCHY FIGURE + KEYCHAIN
$10

STAR WARS THE MANDALORIAN FUNKO POP NEW item
STAR WARS THE MANDALORIAN FUNKO POP NEW
$10

STAR WARS OFFWORLD JAWA ACTION FIGURE NEW
$10

STAR WARS AT ST RAIDER TOY FIGURE NEW item
STAR WARS AT ST RAIDER TOY FIGURE NEW
$10

SPENCER MOVIE PHOTO BOOK PRINCESS DIANA KRISTEN STEWART NEW item
SPENCER MOVIE PHOTO BOOK PRINCESS DIANA KRISTEN STEWART NEW
$15

PHOTOS BY FILM’S DIRECTOR PABLO LARRAIN
DER GOLEM T SHIRT SIZE MEDIUM GLOW IN DARK INK NEW item
DER GOLEM T SHIRT SIZE MEDIUM GLOW IN DARK INK NEW
$20

DER GOLEM T SHIRT SIZE LARGE GLOW IN DARK INK NEW item
DER GOLEM T SHIRT SIZE LARGE GLOW IN DARK INK NEW
$20

DER GOLEM TOTE BAG NEW GLOW IN THE DARK INK item
DER GOLEM TOTE BAG NEW GLOW IN THE DARK INK
$15

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S item
FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S
$20

SOME MINOR DAMAGE, AS PICTURED
FREAKIER FRIDAY MOVIE THEATER POSTER NEW 27x40 INCHES D/S
$20

BLACK PHONE 2 MOVIE THEATER POSTER 27x40 IN D/S
$20

NEW, GOOD CONDITION SOME DAMAGE ON LEFT EDGE OF POSTER
THE MUMMY 3 PACK BLU RAYS AND DVD NEW
$20

BLU RAYS: THE MUMMY RETURNS THE MUMMY: TOMB OF THE DRAGON EMPEROR DVD: THE SCORPION KING
FIRST MAN ANNOTATED SCREENPLAY BY JOSH SINGER HARDCOVER NEW item
FIRST MAN ANNOTATED SCREENPLAY BY JOSH SINGER HARDCOVER NEW
$20

DEATH RECORDS T SHIRT SIZE SMALL PHANTOM OF THE PARADISE item
DEATH RECORDS T SHIRT SIZE SMALL PHANTOM OF THE PARADISE
$20

PRINTED WITH GLOW IN THE DARK INK SIZE SMALL
DEATH RECORDS T SHIRT SIZE MEDIUM PHANTOM OF THE PARADISE item
DEATH RECORDS T SHIRT SIZE MEDIUM PHANTOM OF THE PARADISE
$20

PRINTED WITH GLOW IN THE DARK INK SIZE MEDIUM
DEATH RECORDS T SHIRT SIZE SIZE XL PHANTOM OF THE PARADISE
$20

PRINTED WITH GLOW IN THE DARK INK SIZE EXTRA LARGE/XL

