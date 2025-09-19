Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 9/27

14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA
auctionV2.input.startingBid
ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.
auctionV2.input.startingBid
ANORA POSTER
13x19 INCHES
SIGNED BY 4 TIME ACADEMY AWARD/OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER AT OUR 5/30/25 SCREENING OF ANORA AT GARDENA CINEMA
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE VINYL SOUNDTRACK FROM WAXWORK RECORDS
NEW, IN SHRINKWRAP
NOT SIGNED
auctionV2.input.startingBid
SIGNED BY TROMA FOUNDER & SGT KABUKIMAN CODIRECTOR, WRITER & PRODUCER LLOYD KAUFMAN
auctionV2.input.startingBid
SIGNED BY TROMA FOUNDER & THE TOXIC AVENGER CODIRECTOR & PRODUCER LLOYD KAUFMAN
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
Some minor edge damage, as pictured
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
SOME CORNER DAMAGE, AS PICTURED
auctionV2.input.startingBid
DAMAGED, AS PICTURED
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
SOME CORNER DAMAGE, AS PICTURED
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
common:zeffyTipDisclaimerTicketing