Gardena Cinema Fundraising Auction - Ends 9/27

14948 Crenshaw Blvd, Gardena, CA 90249, USA

ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison item
ANORA POSTER 13x19 in. signed by Sean Baker & Mikey Madison
$125

ANORA 13x19 inch poster signed by 4-time Academy Award winning filmmaker Sean Baker & Academy Award winner for Best Actress Mikey Madison.
Poster is printed on cardstock that cannot be rolled. It is perfect for framing and displaying for movie memorabilia collectors.

ANORA POSTER 13x19 INCH SIGNED BY SEAN BAKER item
ANORA POSTER 13x19 INCH SIGNED BY SEAN BAKER
$50

ANORA POSTER
13x19 INCHES
SIGNED BY 4 TIME ACADEMY AWARD/OSCAR WINNING FILMMAKER SEAN BAKER AT OUR 5/30/25 SCREENING OF ANORA AT GARDENA CINEMA

THE ODYSSEY MOVIE THEATER POSTER NOLAN NEW 27x40 IN D/S item
THE ODYSSEY MOVIE THEATER POSTER NOLAN NEW 27x40 IN D/S
$30

KILLER KLOWNS 2-LP SOUNDTRACK MUSIC BY JOHN MASSARI NEW item
KILLER KLOWNS 2-LP SOUNDTRACK MUSIC BY JOHN MASSARI NEW
$20

KILLER KLOWNS FROM OUTER SPACE VINYL SOUNDTRACK FROM WAXWORK RECORDS
NEW, IN SHRINKWRAP
NOT SIGNED

SGT KABUKIMAN NYPD BLU RAY SIGNED BY LLOYD KAUFMAN
$25

SIGNED BY TROMA FOUNDER & SGT KABUKIMAN CODIRECTOR, WRITER & PRODUCER LLOYD KAUFMAN

THE TOXIC AVENGER (1984) DVD SIGNED BY LLOYD KAUFMAN
$25

SIGNED BY TROMA FOUNDER & THE TOXIC AVENGER CODIRECTOR & PRODUCER LLOYD KAUFMAN

THE TOXIC AVENGER (1984) BLU RAY NEW UNOPENED NOT SIGNED item
THE TOXIC AVENGER (1984) BLU RAY NEW UNOPENED NOT SIGNED
$20

TOXIE GLOW IN DARK PIN THE TOXIC AVENGER (1984) NEW item
TOXIE GLOW IN DARK PIN THE TOXIC AVENGER (1984) NEW
$15

ALIEN DIRECTOR’S CUT (2003) POSTER MINOR DAMAGE 27x40 D/S item
ALIEN DIRECTOR’S CUT (2003) POSTER MINOR DAMAGE 27x40 D/S
$50

PIRATES OF THE CARIBBEAN FINAL POSTER (2003) 27x40 IN D/S
$100

TRON ARES FINAL POSTER NEW 27x40 INCHES D/S JARED LETO
$20

EENIE MEANIE POSTER SIGNED KARL GLUSMAN MIKE O’MALLEY 27x40 item
EENIE MEANIE POSTER SIGNED KARL GLUSMAN MIKE O’MALLEY 27x40
$20

BATMAN BEGINS POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S CHRIS NOLAN
$20

LOTR RETURN OF THE KING POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

HARRY POTTER POSTER 1 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

HARRY POTTER POSTER 2 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

HARRY POTTER POSTER 3 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

HARRY POTTER POSTER 4 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

MY BLOODY VALENTINE 3-D POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S HORROR
$20

30 DAYS OF NIGHT POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S HORROR
$20

DAWN OF THE DEAD (2004) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S REMAKE
$20

LAND OF THE DEAD POSTER ORIGINAL GEORGE ROMERO 27x40 IN D/S item
LAND OF THE DEAD POSTER ORIGINAL GEORGE ROMERO 27x40 IN D/S
$20

Some minor edge damage, as pictured

INDIANA JONES & KINGDOM OF CRYSTAL SKULL POSTER 27x40 IN D/S
$20

INDIANA JONES AND KINGDOM OF CRYSTAL SKULL POSTER 2 27x40 DS
$20

KNOCKED UP POSTER 1 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

UNDERWORLD (2003) FINAL POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

MR & MRS SMITH POSTER 1 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

MR & MRS SMITH POSTER 2 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

WAITRESS POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S KERI RUSSELL
$20

SMOKIN’ ACES POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

DEAD SILENCE POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S HORROR
$20

THE HOUSE BUNNY POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S ANNA FARIS
$20

DEATH SENTENCE POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S JAMES WAN
$20

DOWN WITH LOVE POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

13 GOING ON 30 POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

HAPPY FEET POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

UNDERWORLD TEASER POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

FINDING NEMO POSTER ORIGINAL PIXAR DISNEY 27x40 IN D/S
$40

SIN NOMBRE POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

WAR OF THE WORLDS POSTER 1 ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

WAR OF THE WORLDS POSTER 2 ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

OCEAN’S 13 POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

DESPICABLE ME (2010) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S item
DESPICABLE ME (2010) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

SOME CORNER DAMAGE, AS PICTURED

DESPICABLE ME (2010) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S item
DESPICABLE ME (2010) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$10

DAMAGED, AS PICTURED

KNOCKED UP POSTER 2 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

PREDATORS (2010) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

AVP REQUIEM (AVP 2) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

THE A TEAM POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

THE HAUNTED MANSION (2003) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

X2 (X-MEN 2) POSTER 1 ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

X2 (X-MEN 2) POSTER 2 ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

X-MEN FIRST CLASS POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

LAST HOUSE ON THE LEFT (2009) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

QUARANTINE POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S HORROR
$20

BRIDESMAIDS POSTER ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

LOONEY TUNES BACK IN ACTION POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

SCOOBY DOO 2 (2004) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

SING (2016) POSTER 1 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

SING (2016) POSTER 2 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

SING (2016) POSTER 3 ORIGINAL 27x40 INCHES D/S
$20

PIGLET’S BIG MOVIE (2003) POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

SHREK THE FINAL CHAPTER MOVIE POSTER ORIGINAL 27x40 IN D/S
$20

MY FIRST HOLLYWOOD MUSICAL BOOK NEW item
MY FIRST HOLLYWOOD MUSICAL BOOK NEW
$10

TRANSFORMERS RISE OF BEASTS BLU RAY & TRANS. ONE KEYCHAIN
$10

BLUE BEETLE POPCORN BUCKET BACKPACK NEW UNUSED MARVEL item
BLUE BEETLE POPCORN BUCKET BACKPACK NEW UNUSED MARVEL
$10

GLADIATOR II POPCORN BUCKET NEW UNUSED COLISSEUM item
GLADIATOR II POPCORN BUCKET NEW UNUSED COLISSEUM
$10

JANUS FILMS BUTTON NEW INDIE ARTHOUSE FOREIGN FILM item
JANUS FILMS BUTTON NEW INDIE ARTHOUSE FOREIGN FILM
$5

G KIDS PIN NEW ANIMATED MOVIE DISTRIBUTIR STUDIO GHIBLI item
G KIDS PIN NEW ANIMATED MOVIE DISTRIBUTIR STUDIO GHIBLI
$5

MINIONS PIN NEW UNUSED RISE OF GRU item
MINIONS PIN NEW UNUSED RISE OF GRU
$5

MUBI GO TOTE BAG NEW UNUSED MOVIE STREAMER DISTRIBUTOR item
MUBI GO TOTE BAG NEW UNUSED MOVIE STREAMER DISTRIBUTOR
$10

JOHN WATERS TOTE BAG NEW UNUSED 17x15 INCHES POPE OF TRASH item
JOHN WATERS TOTE BAG NEW UNUSED 17x15 INCHES POPE OF TRASH
$20

JOHN WATERS GREETINGS FROM BALTIMORE HAT NEW UNUSED item
JOHN WATERS GREETINGS FROM BALTIMORE HAT NEW UNUSED
$20

UNOFFICIAL PRINCESS BRIDE COOKBOOK NEW UNUSED item
UNOFFICIAL PRINCESS BRIDE COOKBOOK NEW UNUSED
$15

THE COEN BROTHERS THIS BOOK TIES THE FILMS TOGETHER BOOK NEW item
THE COEN BROTHERS THIS BOOK TIES THE FILMS TOGETHER BOOK NEW
$20

SOME CORNER DAMAGE, AS PICTURED

ANORA LITTLE WIFEY THING SIZE L (LARGE) NEW UNWORN item
ANORA LITTLE WIFEY THING SIZE L (LARGE) NEW UNWORN
$10

PO PLUSH NEW KUNG FU PANDA 4 DREAMWORKS JACK BLACK item
PO PLUSH NEW KUNG FU PANDA 4 DREAMWORKS JACK BLACK
$10

THE HOUSEMAID BOOK HARDCOVER NEW SYDNEY SWEENEY’S NEW FILM
$10

SUNRISE ON THE REAPING BOOK NEW HARDCOVER HUNGER GAMES FILM
$10

FANDANGO POPCORN SOCKS NEW MOVIE TICKET BUYING SERVICE item
FANDANGO POPCORN SOCKS NEW MOVIE TICKET BUYING SERVICE
$10

TMNT MUTANT MAYHEM PIN NEW TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES item
TMNT MUTANT MAYHEM PIN NEW TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
$5

VIVA VARDA BUTTON NEW IN BAG AGNES VARDA FRENCH NEW WAVE item
VIVA VARDA BUTTON NEW IN BAG AGNES VARDA FRENCH NEW WAVE
$5

DRAFTHOUSE FILMS PIN NEW UNUSED FILM DISTRIBUTOR ALAMO item
DRAFTHOUSE FILMS PIN NEW UNUSED FILM DISTRIBUTOR ALAMO
$5

JOHN WATERS HAND TOWEL 15x24 INCHES NEW UNUSED POPE OF TRASH item
JOHN WATERS HAND TOWEL 15x24 INCHES NEW UNUSED POPE OF TRASH
$10

JOHN WATERS BEACH TOWEL 30x60 IN NEW UNUSED POPE OF TRASH item
JOHN WATERS BEACH TOWEL 30x60 IN NEW UNUSED POPE OF TRASH
$20

