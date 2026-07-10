A stylized tree with blue branches and golden leaves stands in the foreground, set against a white background with a blue circular banner above it that reads "Nurturing the Spirit of Excellence" and the text "The Garvey School" below.
The Garvey School

Hosted by

The Garvey School

About this event

Garvey School Gala

1703 Bronxdale Ave

Bronx, NY 10462, USA

Platinum Sponsorship
$2,500

Table for 10 people + Full Sheet Journal Ad + Logo on Event Materials


Journal Ad and Logo Entries due by September 21, 2026

ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.


Gold Sponsor Table Package
$1,750

Table for 10 people + Full Sheet Journal Ad


Journal Ad Entries due by September 21, 2026

ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.

Silver Sponsor Table Package
$1,600
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Table for 10 people + Half Sheet Journal Ad


Journal Ad Entries due by September 21, 2026

ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.

Bronze Sponsor Table Package
$1,450
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Table for 10 people


ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.

Full Page Journal Ad
$350

Journal Ad Entries due by September 21, 2026


ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.

Half Page Journal Ad
$190

Journal Ad Entries due by September 21, 2026


ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.

Quarter Page Journal Ad
$100

Journal Ad Entries due by September 21, 2026


ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.

General Admission
$150

ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.

General Admission Half Payment (2 Payments of $75)
$75

This is a PARTIAL PAYMENT. Payment MUST be made in full NO LATER than September 28. FULL PAYMENT is REQUIRED for entry to this event. ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!