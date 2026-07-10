Garvey School Gala

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About this event
Table for 10 people + Full Sheet Journal Ad + Logo on Event Materials
Journal Ad and Logo Entries due by September 21, 2026
ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.
Table for 10 people + Full Sheet Journal Ad
Journal Ad Entries due by September 21, 2026
ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.
Table for 10 people + Half Sheet Journal Ad
Journal Ad Entries due by September 21, 2026
ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.
Table for 10 people
ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.
Journal Ad Entries due by September 21, 2026
ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.
Journal Ad Entries due by September 21, 2026
ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.
Journal Ad Entries due by September 21, 2026
ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.
ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.
This is a PARTIAL PAYMENT. Payment MUST be made in full NO LATER than September 28. FULL PAYMENT is REQUIRED for entry to this event. ALL SALES ARE FINAL. NO REFUNDS.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!