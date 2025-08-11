Gaston Market 11/8/25

Swahlee Harmony Trousers- Linen item
Swahlee Harmony Trousers- Linen item
Swahlee Harmony Trousers- Linen item
Swahlee Harmony Trousers- Linen
$146
Swahlee Trousers - Cotton Denim
$120
Swahlee Luna Top item
Swahlee Luna Top item
Swahlee Luna Top
$74
Swahlee Terra Linen Jumpsuit item
Swahlee Terra Linen Jumpsuit item
Swahlee Terra Linen Jumpsuit
$210
Swahlee Terra Cotton Jumpsuit In Denim
$158
Swahlee Terra Denim Dress
$158
Swahlee Eri Silk Blouse item
Swahlee Eri Silk Blouse item
Swahlee Eri Silk Blouse
$168
Swahlee Chrysanthemum Block Print Top item
Swahlee Chrysanthemum Block Print Top item
Swahlee Chrysanthemum Block Print Top
$72
Swahlee Button Midi Skirt item
Swahlee Button Midi Skirt
$90
Swahlee Wrap Maxi Skirt item
Swahlee Wrap Maxi Skirt
$55
Swahlee Onyx Top item
Swahlee Onyx Top
$55.50
Swahlee Square Neck Top
$74
Swahlee Bubble Sleeve Top
$86
Swahlee Zephyr Dress item
Swahlee Zephyr Dress item
Swahlee Zephyr Dress
$140
Swahlee Oasis Pant
$78
Swahlee Oasis Top
$52
Swahlee Peace Silk Pillowcase item
Swahlee Peace Silk Pillowcase item
Swahlee Peace Silk Pillowcase item
Swahlee Peace Silk Pillowcase
$120
Swahlee Peace Silk Scrunchie item
Swahlee Peace Silk Scrunchie
$12
Swahlee Corner Bookmarks item
Swahlee Corner Bookmarks item
Swahlee Corner Bookmarks
$13
Swahlee Cable Wraps item
Swahlee Cable Wraps item
Swahlee Cable Wraps
$30
Swahlee Apron item
Swahlee Apron
$30
Swahlee Travel Bag Set- Striped item
Swahlee Travel Bag Set- Striped
$26
Swahlee Napkin Set- White item
Swahlee Napkin Set- White
$34
Swahlee Headband item
Swahlee Headband item
Swahlee Headband item
Swahlee Headband
$16
Swahlee Zero Waste Makeup Rounds item
Swahlee Zero Waste Makeup Rounds
$15
Swahlee Eye Mask- Aegean Stripe item
Swahlee Eye Mask- Aegean Stripe
$19.50
Swahlee Glasses Pouch item
Swahlee Glasses Pouch
$12
Swahlee Tote Bag
$68
Swahlee Bamboo Star -Small item
Swahlee Bamboo Star -Small
$16
Swahlee Bamboo Star - Large item
Swahlee Bamboo Star - Large
$18
The Loyal Workshop- Dorothy Mini - Black item
The Loyal Workshop- Dorothy Mini - Black item
The Loyal Workshop- Dorothy Mini - Black
$190
The Loyal Workshop Companion Satchel- Black item
The Loyal Workshop Companion Satchel- Black item
The Loyal Workshop Companion Satchel- Black
$220
The Loyal Workshop Alongsider Wallet item
The Loyal Workshop Alongsider Wallet item
The Loyal Workshop Alongsider Wallet
$110
The Loyal Workshop Keeper Wallet item
The Loyal Workshop Keeper Wallet item
The Loyal Workshop Keeper Wallet
$60
The Loyal Workshop Passport Cover item
The Loyal Workshop Passport Cover item
The Loyal Workshop Passport Cover
$55
The Loyal Workshop Wristband- Assorted Sizes/Colors/Words item
The Loyal Workshop Wristband- Assorted Sizes/Colors/Words
$16
The Loyal Workshop Stars- Set of 4 item
The Loyal Workshop Stars- Set of 4
$25
Wella Elephant- Small item
Wella Elephant- Small
$10
Wella Elephant - Large item
Wella Elephant - Large
$15
Rahab's Rope Bread Warming Basket
$56
Mended Block Print Tea Towel
$20
Mended Block Print Tea Towels(2 or more)
$18
Add a donation for Endeavor Collective

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!