Gate City Alumni Chapter of North Carolina A&T State University
Gate City Alumni Chapter Membership Form (2025 - 26)
General Membership
$55
Membership category for individuals who attended NC A&T SU for at least one semester. (Expires June 30.)
Lifetime Membership Paid-in-Full
$600
Choose this option to become a lifetime member of Gate City Alumni Chapter.
Life Membership Sustainability Fee
$20
Membership fee for existing paid-in-full Life Members (since 2019) who continue to support Gate City.
Associate Membership
$50
Membership category for individuals who did not attend NC A&T SU and act as friends of the University. (Expires June 30.)
First-Year Graduate
free
This category of membership is for individuals who join Gate City Alumni Chapter within one year of their graduation date. (Membership is waived for first year and expires June 30 one year after graduation.)
