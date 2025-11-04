Gateway Pointe Elementary School PTO's Silent Auction

2069 S Delatorre Dr, Gilbert, AZ 85295, USA

Cardinals Gift Basket
$25

Value: $75

Classic Gator Spirit Wear
$30

Value: $100

Joes BBQ $50 Gift Card
$15

Value: $50 Gift Card

Hot Potato Art Studio $25 Gift Card
$5

Value: $25 Gift Card

Top Golf $50 Game Play Gift Card
$15

Value: $50 Game Play Gift Card

Oregano's $30 Gift Card
$5

Value: $30 Gift Card

Augusta Ranch Golf Club
$25

Value: $75

Description: Pass for 2 players, 18 holes of golf (x2)

Phoenix Zoo - General Admission for 2
$25

Value: $80

Description: 2 General admission tickets

Justin Searles - Golf Coach 2 1-hour long lessons
$50

Value: $250

Description: 2 1-hour lessons with Golf Coach Justin Searles

Main Event 4 pack
$50

Value: $225

Description: Family four pack for bowling, laser tag, and game time

Remi Hotel
$100

Value: $400

Description: Free king room for one night certificate

Desert Botannical Gardens Membership
$40

Value: $149

Description: Membership Certificate for 1

Odysea Aquarium Tickets
$25

Value: $90

Description: 2 Tickets for Odysea Aquarium

