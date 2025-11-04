Gateway Pointe Elementary School PTO's Silent Auction

2069 S Delatorre Dr, Gilbert, AZ 85295, USA
Value: $75
Details:
Value: $100
Details:
Value: $50 Gift Card
Value: $25 Gift Card
Description:
Value: $50 Game Play Gift Card
Description:
Value: $30 Gift Card
Value: $75
Description: Pass for 2 players, 18 holes of golf (x2)
Value: $80
Description: 2 General admission tickets
Value: $250
Description: 2 1-hour lessons with Golf Coach Justin Searles
Value: $225
Description: Family four pack for bowling, laser tag, and game time
Value: $400
Description: Free king room for one night certificate
Value: $149
Description: Membership Certificate for 1
Value: $90
Description: 2 Tickets for Odysea Aquarium
