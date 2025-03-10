eventClosed

GBA Scholarship Silent Auction B

47. Dakine Volleyball Club Gift Certificate item
$15

Gift certificate for a single, two-hour rental $250 Value
48. Sapphireskies Designs item
$15

Sterling silver polymer heart wire wrap pendant, sterling silver prasiolite double sided disc cut pendant $200 Value
49. 3D Printed Dragon Basket item
$10

3-D Printed Dragon Basket: extra large dragon, large dragon egg, medium dra3-D Printed Dragon Basket: extra large dragon, large dragon egg, medium dragon, small dragon, extra small dragon, mini baby dragon, basketgon, small dragon, extra small dragon, mini baby dragon, basket Value $250
50. Margarita Night Basket item
$15

Basket with glass pitcher, shaker, two glass cups, salt, and CasAmigos tequila Value $100
51. Tea Party Basket item
$10

Tea pot, plates, cups, $25 gift card, and tea Value $75
52. Movie Night! Basket item
$15

14 movie sized candies, 3 popcorn pans, 6 hot cocoa packets, candy land, life, uno, phase 10, crazy 8’s, garbage monster, slap jack, Hulu gift card $25
53. Children's Family Museum and Family Night item
$20

Board games, Legos, Hands On Children’s Museum Family Admission Value $400
54. Family Game Night! item
$15

Basket with 20+ movie theater size snacks, and connect 4, and monopoly board games
55. BBQ Night from RRE item
$15

Portable grill, bbq prep tub, grill tool set, meat claws, thermometer, cutting board, apron, hot pads, bbq sauce, bbq seasoning, cedar planks, wood chips, grill brush , skewers Value $250
56. Comfy Cozy Cupcake Basket item
$5

Cupcake squish mellow, throw blanket, coloring book, 2 packs of colored pens, 4 pairs of socks, cupcake sticky note pads, wanna cupcake gift card $25, Starbucks gift card $25 Value $120
57. Cards and Game Night! item
$10

$25 gift card, four games, game book, four packs of cards, and card shuffler from Old Main Street Antiques! Value $60
58. Ladies Gift Basket item
$15

Hair brush, hair clips, Stanley, candle bar gift card, makeup travel kit, socks, soaps, glass cups, sunglasses, self care package, other various home goods. Value $400
59. Snack Bar Basket! item
$15

Delicious candy and snack basket with some of everyone’s all time favorites. Milk Duds, Whoppers, Sour Patch Kids, Takis and much more! Value $100
60. Relaxing Teas item
$5

Tea bags: lemongrass, green tea, assorted biscotti, plate, honey jar dipper Value $60
61. Firehouse Pet Basket item
$5

Dog and cat food, pet treats, pet toys 4, pet stress reducer pad, pet house candle, leash, gift voucher $10 Value $150
62. Gift Card Basket item
$15

P&J Waffle Delight $25 gift card, Woven $125 gift card, Fiesta Taqueria and Tequila Bar $100, Los Pinos $100, Howdy Bagel gift card, Karma Indian Cuisine $50, winter blend coffee, candle, tote Value $625
63. PLU Volleyball Basket item
$15

PLU volleyball camp, metal insulated water bottle, volleyball Value $250
64. Sterling Silver Jewelry item
$15

Sterling Silver Polymer Heart Wire Wrap Pendant; Sterling Silver Prasiolitr Double Sided Disc Cut Pendant $200
65. Tea Towel Gift Basket item
$10

$25 gift card, tea, towel, tea candies, coasters Value $50
66. DHFLIP neck and shoulder heating pad item
$5

DHFLIP neck and shoulder heating pad Value $30
67. OBK Basket item
$10

OBK Beanie- $20 OBK signature candle (100%soy) -$15 OBK wine tasting, 2for1 - $50 OBK tumbler- holds entire bottle of wine $35 Value $120
68. Wine Gifts item
$5

1 bottle (Josh) Sauvignon blanc, 1 bottle (Josh) Red Blend, macadamia nuts Value $80
69. Christmas Basket item
$15

Christmas countdown, gnome Germanic canister, tea light snowman, wrapping paper, snowman wreath hanger Value $200
70. Washington State Spring Fair Basket item
$15

4 spring fair tickets, 4 five ride tickets, 1 parking pass, 1 dozen scones, tote bags, t shirt, mug
71. Spa Basket item
$10

Spa Basket: Eye masks, foot masks, face masks, mini candles, sugar scrub, combs and brush, hand sanitizer, water bottle, bath bombs Value $80
72. Fun Night of Games item
$15

Fun Night In Basket filled with board and card games, popcorn, candy, and other snacks. Value $150
73. Pizza and Wine Basket item
$15

1 bottle of Cabernet, 1 bottle of Red Wine, 2 Farrell’s hat, 2 Farrelli’s shirts (med, lrg), 2 tumblers (white, black) , 2 Farrelli’s gift cards (50 each) Value $250
74. Fourth of July Basket item
$15

4th of July Wreath, pillow, bag, dog yard stake, 2 cups, plates, napkins, popcorn cups, gummy bears, jelly belly’s, 2 star picks Value $130
101. Coffee Basket item
$5

Coffee Basket: 2 syrups, 6 bags of coffee, French press, frothier, tiny mug, K-Cups, 2 coasters Value $50
102. Elisen Salon and Spa item
$10

Elisen Salon and Spa - renight oil, remedy serum, body active cream, active pureness gel, dry was finishing spray, blow dry primer, bath salts, swimmers wellness hair remedy, smoothing instant mask, alchemic creative conditioner, Loma shampoo and conditioner, luxury haircut gift card Value $475
103. Essential Oils Gifts item
$5

Four essential oil candles, pack of essential oils, troll stuffed animal, bath soak, and a mug with teas Value $50
104. Washington State Fair Basket item
$15

Washington State Fair Basket: 4 admission vouchers for the spring fair, assorted Washington state fair items (hat, tshirt, pen, mug, canvas bag)
105. Custom Chairs and Basket item
$5

Two custom folding chairs, folding thermal basket, $25 gift card to Panera Value $75
106. Spa Gift Basket item
$10

Lotion bar, socks, lotion, Louis, eye patches, hair clips, headband set, face masks, facial tissues, candle, soaps, trinket dish, socks, makeup bag, facial massager, and body brush Value $150
107. Dermatology Basket item
$15

Dermatology Basket: Dermaplaning Facial Cert, Assorted Skincare Products (bath salts, cleansing gel, remedy serum, renight oil, enzymatic powder, recharging mist, hydramemory mask, defense cream) Value $525
108. Spa Basket item
$10

Spa basket: purple/white bath bomb, brown socks, green pedi in a box, pink face wash headband, aqua di gio, journal, reed diffuser
109. Creative Industries Basket item
$10

Two gondola tickets, $100 gift certificate and some Crystal Mountain swag: water bottle, hat, and long sleeved shirt, 4 hand knitted beanies from Creative Inventories. A favorite local destination.
110. Couples Spa Basket item
$15

Couples Spa Basket: Slippers, bath bombs, shower aromatherapy, candles, water bottles, $100 gift certificate for a massage, body wash, chocolates, Moscato, and other bath essentials Value $600
112. Roy Tavern Gift Set item
$10

Drink mat, miller light game night gift pack, 2 Roy Tavern shirts (m), 1 Roy Tavern Sweatshirt (XL), 2 beer buckets, 1 set of Kracken on the rocks glasses, 1 Kahlua mug
113. Le Schwab Emergency Kit item
$10

Emergency road kit (black and red) #2
114. Bird in Flight item
$15

Artwork: Bird in Flight. Acrylic paint lacquer, certificate of authenticity #0026510
116. LeMay Family Collection at Marymount item
$15

Four general admission tickets for LeMay Family Collection at Marymount
117. Personal Spa Day item
$10

Personal Spa Day: A Court of Thorns and Roses, Moscato D’Asti, chocolate, aromatherapy, face masks, candles, and self care items
118. HH Style super Stratocaster Guitar item
$15

HH Style super Stratocaster, barrel body and maple neck with bird inlay. 3 way selector
119. Silver Tone P- Bass Guitar item
$15

Silver Tone P- Bass Guitar
120. Brown guitar with bird inlay item
$15

Brown guitar with bird inlay
121. XBOX Series X Madden 25 Basket item
$15

XBOX Series X Madden 25, 500 piece puzzle, Connect 4,, Yeti in My Spaghetti, Sorry, Classic Ladderball
122. Wine and Jewelry item
$10

Bottle of wine, two wine glasses, and necklace/ earrings
123. Paul Chalk: Northwest Artist Painting item
$15

Paul Chalk: Northwest Artist Painting
124. Wine and Plate Set item
$15

Two bottles of wine, corkscrew, necklace, cork, and plate
125. Paul Chalk original painting - Rainier Winter item
$15

Paul Chalk original painting - Rainier Winter
126. Paul Chalk: Springtime Mt Rainier item
$15

Paul Chalk: Springtime Mt Rainier
127. “Radiant Reflection” Multicolored Quilt 75” x 83” item
$15

“Radiant Reflection” Multicolored Quilt 75” x 83”
129. Western saddle, saddle pads, bridles item
$15

15” western saddle, saddle pads, bridles
130. Three (3) Month YMCA Membership item
$15

3 month adult membership to the YMCA community centers in both Pierce and Kitsap counties
131. Four (4) Oil Changes Graham Auto Repair item
$15

4 oil changes; 1 provided for each season (spring, summer, fall, winter)
132. Seattle Storm Tickets and Basket item
$15

4 tickets to a 2025 Seattle Storm regular season home game. This also includes a player autographed 8x10 photograph
133. BBQ Afternoon Basket item
$15

Cooler with BBQ Essentials, Smores Kit, Lawn Games, and pair of camping chairs Value $250
137. LRI Basket item
$15

LRI hat, coloring book, toy bulldozer, flashlight, pens, reusable bag, 2 vouchers up to 1 free yard truck bed of compost, 2 vouchers free disposal up to 1 ton residential garbage
136. Mystery Basket item
$15

A mysterious Mystery Basket from Red Canoe Credit Union
147. Keurig Basket
$15

Keurig K-mini, candle, k-cups, coffee mug and chocolates
138. Fritz & Floyd Santa’s Kitchen Compote
$10

Fritz & Floyd Santa’s Kitchen Compote
139. Fritz & Floyd Santa’s Kitchen Compote
$10

Fritz & Floyd Santa’s Kitchen Compote
152. Asst Superintendent Certificate item
152. Asst Superintendent Certificate
$15

Jennifer Bethmen Assistant Superintendent Certificate
149. Lakewood Playhouse
$10

Four tickets to a performance this season, gift certificate to The Lakewood Playhouse
150. Insight Dog Training
$10

Gift certificate for one hour of one on one dog training
151. Tacoma Comedy Club
$10

Gift certificate for free admission for four to Tacoma Comedy Club
148. Brother Love Wine
$15

2 bottles of wine
155. Spanaflight
$15

Spanaflight Discovery Flight

