Glen Burnie Pearls of Service, Inc.

GBPS 3rd Annual Pearl Classic Golf Tournament

9010 Fort Smallwood Rd

Pasadena, MD 21122, USA

BBQ Lunch Sponsor
$2,000

Sponsorship includes: Recognition at Lunch, Signage at Registration & Lunch, One(1) Representative at Lunch, Logo on Website, two (2) golfers per purchase.

Beverage Cart Sponsor
$1,500

Sponsorship includes: Recognition at Lunch, Signage at Registration & on Drink Cart, Logo on website, one (1) golfer per purchase.

Hole In One Sponsor
$1,000

Sponsorship includes: Recognition at Lunch, Signage at Registration & Lunch, Logo on Website, one (1) golfer per purchase.

Breakfast Sponsor
$750

Sponsorship includes: Recognition at Breakfast & Lunch, Signage at Registration & Breakfast, one (1) representative at Breakfast, Logo on Website.

Putting Contest Sponsor
$500

Sponsorship includes: Recognition at Lunch, Signage at Registration, Logo on Website.

Prizes and Awards Sponsor
$500

Sponsorship includes: Recognition at Lunch, Signage at Registration, Logo on Website.

Hole Sponsor
$200

Sponsorship includes: Recognition at Lunch, Signage at Tee Box, Logo on Website, One (1) Representative at Tee Box.

Individual Golfer
$150

Registration includes: Breakfast, Lunch, One(1) Swag Bag.

Foursome (Individual Golfer x 4)
$600
This is a group ticket, it includes 4 tickets

This option is for teams of 4. Registration includes: Breakfast, Lunch & One(1) Swag Bag for each.

Non-Golfer
$50

Registration includes: Lunch and Activities.

Non-Golfer (With Golf Clinic)
$75

Registration includes: Lunch, (1) hour Golf Clinic with golf instructor, Swag Bag and Activities.

