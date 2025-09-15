GCGH Foundation Furniture and Appliance Silent Auction

auction.pickupLocation

2000 E State Rd 54, Linton, IN 47441, USA

Metal Cabinet 1
Metal Cabinet 1
$5

Metal Cabinet 2
Metal Cabinet 2
$5

Metal Shelving
Metal Shelving
$5

Wood Office Cabinet
Wood Office Cabinet
$5

Wood Book Case
Wood Book Case
$5

Metal Desk
Metal Desk
$5

Office Desk 1
Office Desk 1
$5

Office Desk 2
Office Desk 2
$5

Office Desk 3
Office Desk 3
$5

Office Chair Set 1
Office Chair Set 1
$5

Office Chair Set 2
Office Chair Set 2
$5

Office Chair Set 3
Office Chair Set 3
$5

Rolling Stool
Rolling Stool
$5

Office Chair 1
Office Chair 1
$5

Office Chair 2
Office Chair 2
$5

Office Chair 3
Office Chair 3
$5

Wheelchair
Wheelchair
$5

Metal Card Cabinet 1
Metal Card Cabinet 1
$5

Small Metal Card Cabinet
Small Metal Card Cabinet
$5

Metal Card Cabinet 2
Metal Card Cabinet 2
$5

Wood Table
Wood Table
$5

Folding Office Tables
Folding Office Tables
$5

Metal Shelving System 1
Metal Shelving System 1
$5

Metal Shelving System 2
Metal Shelving System 2
$5

Wood Bleachers
Wood Bleachers
$5

Office Couch
Office Couch
$5

Office Stools
Office Stools
$5

Wood Tables
Wood Tables
$5

Round Table 1
Round Table 1
$5

Round Table 2
Round Table 2
$5

Round Table 3
Round Table 3
$5

Refrigerator
Refrigerator
$5

Microwave
Microwave
$5

Table Tennis Table
Table Tennis Table
$5

Small AC Window Unit
Small AC Window Unit
$5

Large AC Window Unit
Large AC Window Unit
$5

Metal Storage Shelf
Metal Storage Shelf
$5

Metal Utility Cabinet
Metal Utility Cabinet
$5

Yellow Metal Cabinet
Yellow Metal Cabinet
$5

