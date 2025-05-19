Gem State Jammin VIP Seats Silent-->Live Auction

VIP Seats Game 2 (TVRD All Stars v. Bellingham All Stars)
$5
Whistle at 11am. Watch TVRD #33 WFTDA Ranked Team take on Bellingham's #56 WFTDA Ranked Team. Package includes 2 VIP seats, a drink on TVRD, and snacks!
VIP Seats Game 3 (TVRD Capital City Chaos v. Emerald City C)
$5
Whistle at 1pm. Watch TVRD's Newest Team Capital City Chaos take on Emerald City's C Team. Package includes 2 VIP seats, a drink on TVRD, and snacks!
VIP Seats Game 4
$5
Whistle at 3pm. Watch Boulder's Phoenix WFTDA Ranked #48 take on Bellingham's All Stars WFTDA Ranked #56. Package includes 2 VIP seats, a drink on TVRD, and snacks!
VIP Seats Game 5 (TVRD Boise River Rollers v. Emerald City B
$5
Whistle at 5pm. Watch TVRD's Boise River Rollers take on Emerald City's B Team. Package includes 2 VIP seats, a drink on TVRD, and snacks!
VIP Seating Game 6 (TVRD All Stars v. Boulder Phoenix)
$10
Whistle at 7pm. Watch TVRD #33 WFTDA Ranked Team take on the Boulder Phoenix WFTDA Ranked #48. Don't miss this headliner, this will be a battle to the end. Package includes 2 VIP seats, a drink on TVRD, and snacks!
