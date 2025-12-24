Genesee Cat Fanciers

Hosted by

Genesee Cat Fanciers

About this event

Genesee Cat Fanciers March 2026

4927 Lake Rd S

Brockport, NY 14420, USA

FIRST ENTRY
$80

Single entry must purchase extra 1/2 cage

SECOND ENTRY
$70

SAME OWNER

THIRD ENTRY
$55

SAME OWNER

FOUR PACK SPECIAL
$225

SAME OWNER

ADD'L ENTRIES
$30

SAME OWNER

DOUBLE CAGE (EXTRA 1/2 CAGE)
$20

NOTE THAT ALL SECURITY CAGES MUST PURCHASE EXTRA HALF CAGE. SINGLE ENTRY MUST PURCHASE EXTRA HALF CAGE.

END OF ROW
$15

NON MEDICAL

GROOMING/SALES SPACE
$25
AGILITY (PER DAY - ENTERED IN SHOW)
$15

IF YOU ARE ENTERING YOUR CAT IN AGILITY FOR BOTH DAYS, MAKE SURE YOU ARE PUTTING QUANTITY 2 FOR THIS

AGILITY (PER DAY - NOT ENTERED IN SHOW)
$30

IF YOU ARE ENTERING YOUR CAT IN AGILITY FOR BOTH DAYS, MAKE SURE YOU ARE PUTTING QUANTITY 2 FOR THIS

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!