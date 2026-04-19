Genio Jubiliejinė Loterija | Genys' Anniversary Raffle 2026 (Antra dalis)

Hosted by
About this event
LT:
Atminimo fotoknyga „Pergalės legenda“, skirta 2010 m. pasaulio vyrų krepšinio čempionatui Turkijoje, kuriame Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškovojo bronzos medalius. Knygoje gausu aukštos kokybės nuotraukų ir tekstų lietuvių bei anglų kalbomis, atskleidžiančių įtemptas rungtynių akimirkas, emocingus momentus ir pergalių džiaugsmą.
Vertė: $35
Dovaną skyrė Aurelija Bolšakova.
EN:
A commemorative photo book titled Pergalės legenda (The Legend of Victory), capturing thrilling moments from the 2010 World Men’s Basketball Championship in Turkey, where the Lithuanian national team won bronze. Filled with high-quality photos and narratives in both Lithuanian and English, this book showcases intense game action, emotional highlights, and the excitement of competition.
Valued at $35.
Donated by Aurelija Bolšakova.
LT:
Balta kepurė su lietuvių keliautojo ir nuotykių ieškotojo Aurimo Mockaus autografu, skirta jo legendiniam solo irklavimo per vandenyną iššūkiui laivu „Kuršis“ įamžinti. A. Mockus leidosi į maždaug 12 000 km kelionę per Ramųjį vandenyną – nuo San Diego (Kalifornija, JAV) iki Brisbano (Australija), siekdamas įveikti išskirtinį solo vandenyno kirtimą. Jo kelionė sulaukė tarptautinio dėmesio kaip ištvermės, drąsos ir stiprios dvasios simbolis, o kepurė su „Kuršis“ logotipu įamžina šį įspūdingą nuotykį.
Vertė: $70
Dovaną skyrė Vilma Sakalauskaitė.
EN:
White autographed cap signed by Lithuanian adventurer Aurimas Mockus, celebrating his legendary solo ocean-rowing challenge aboard his boat “Kuršis.” Mockus set out to row approximately 12,000 km across the Pacific Ocean from San Diego, California, to Brisbane, Australia, aiming to complete an extraordinary solo ocean crossing. His journey drew international attention as a symbol of endurance, courage, and spirit, and his hat with the “Kuršis” logo captures this bold adventure.
Valued at $70.
Donated by Vilma Sakalauskaitė.
LT:
„Mini Elisa Gold Satellite Short“ pakabukas su grandinėle, dramblio kaulo spalvos perlamutras, prekės ženklas Kendra Scott. Šis elegantiškas kaklo papuošalas pagamintas iš žalvario, padengto 14K geltonuoju auksu, su subtiliu perlamutro pakabuku ir dekoratyvine „satellite“ tipo grandinėle. Uždarymas – omaro tipo segtukas su reguliuojamu slankiojančiu karoliuku; 15 colių ilgio grandinėlė su 4 colių prailginimu, kad būtų galima pritaikyti norimą ilgį. Laikui nepavaldi klasika kasdienai ar ypatingoms progoms.
Vertė: $55
Dovaną skyrė Kendra Scott (www.kendrascott.com).
EN:
Mini Elisa Gold Satellite Short Pendant Necklace in Ivory Mother of Pearl by Kendra Scott. This elegant necklace features 14K yellow gold over brass, a delicate ivory mother-of-pearl pendant, and subtle satellite chain detailing. Designed with a lobster clasp and adjustable slider bead, it includes a 15" chain with a 4" extender for the perfect fit. A timeless piece ideal for everyday wear or special occasions.
Valued at $55.
Donated by Kendra Scott at www.kendrascott.com.
LT:
Patirkite gyvo teatro magiją su dviem bilietais į vieną iš San Francisko prestižiškiausių scenų. Šis kuponas galioja bet kuriam „American Conservatory Theater“ (A.C.T.) peržiūriniam (preview) spektakliui, suteikdamas galimybę išvysti aukščiausio lygio pastatymus dar prieš oficialią premjerą.
Galite rinktis spektaklius garsiajame Toni Rembe Theater (buvusiame Geary teatre), „The Strand Theater“ ar „The Rueff“ salėje „Strand“ teatre – visose šiose erdvėse pristatomi drąsūs, įkvepiantys ir aukščiausios meninės kokybės kūriniai.
Nuo įtaigių dramų iki novatoriškų naujų pastatymų – A.C.T. kuria nepamirštamas teatro patirtis, kviečiančias pasinerti į istorijas intymioje ir įkvepiančioje aplinkoje. Tai puiki proga ypatingam vakarui mieste.
Galioja iki 2027 m. balandžio 19 d.
Vertė: $160
Dovaną skyrė American Conservatory Theater (https://www.act-sf.org).
EN:
Experience the magic of live theater with two tickets to a preview performance at one of San Francisco’s premier stages. This voucher is valid for any American Conservatory Theater (A.C.T.) preview show, offering you the chance to enjoy world-class productions before opening night.
Choose from performances at the iconic Toni Rembe Theater (formerly the Geary Theater), The Strand Theater, or The Rueff at A.C.T.’s Strand Theater, each known for bold storytelling, exceptional talent, and unforgettable stage experiences.
From powerful dramas to innovative new works, A.C.T. delivers captivating performances that bring stories to life in an intimate and inspiring setting—perfect for a memorable night out in the city.
Expires on April 19, 2027.
Valued at $160.
Donated by American Conservatory Theater at https://www.act-sf.org.
LT:
Penkių naktų viešnagė vienam asmeniui garsiajame Grand SPA Lietuva, apsistojant viešbutyje „Lietuva“*** PLIUS.
Į šį poilsio ir sveikatinimo paketą įskaičiuota:
Po gydytojo konsultacijos bus sudarytas individualus sveikatos stiprinimo planas, skirtas atsipalaidavimui, atsigavimui ir bendrai savijautai gerinti.
Išskirtinė galimybė atgauti jėgas ir patirti vieną geriausių sveikatinimo kurortų Lietuvoje. www.grandspa.lt
Galioja iki 2026 m. rugsėjo 3 d.
Vertė: $1,200
Dovaną skyrė Druskininkai.
EN:
A five-night stay for one at the renowned Grand SPA Lietuva, with accommodation at Hotel Lietuva*** PLUS.
This restorative retreat includes:
Following your physician consultation, a customized health improvement plan will be created to support relaxation, recovery, and overall well-being.
An exceptional opportunity to reset, recharge, and experience one of Lithuania’s premier wellness destinations. www.grandspa.lt
Expires on September 3, 2026.
Valued at $1,200.
Donated by the City of Druskininkai.
LT:
M dydžio, juodi atminimo marškinėliai su oficialiu Dainų Šventė Cleveland 2025 logotipu – mažas logotipas priekyje ir didelis nugaroje. Specialus suvenyras, įamžinantis 2025 m. dainų festivalį Clevelande.
Vertė: $40
Dovaną skyrė Vanesa Kašelionytė.
EN:
Size M black commemorative t-shirt featuring the official Dainų Šventė Cleveland 2025 logo — small print on the front and large print on the back. A special keepsake celebrating the 2025 festival in Cleveland.
Valued at $40.
Donated by Vanesa Kašelionytė.
LT:
XL dydžio, juodi atminimo marškinėliai su oficialiu Dainų Šventė Cleveland 2025 logotipu – mažas logotipas priekyje ir didelis nugaroje. Specialus suvenyras, įamžinantis 2025 m. Dainų festivalį Clevelande.
Vertė: $40
Dovaną skyrė Vanesa Kašelionytė.
EN:
Size XL black commemorative t-shirt featuring the official Dainų Šventė Cleveland 2025 logo — small print on the front and large print on the back. A special keepsake celebrating the 2025 festival in Cleveland.
Valued at $40.
Donated by Vanesa Kašelionytė.
LT:
Oficialūs žali atminimo polo marškinėliai (L dydžio) su mažu siuvinėtu Dainų Šventė Cleveland 2025 – Viena Šeima, Viena Tauta logotipu priekyje. Tokius marškinėlius dėvėjo dalyviai per Dainų šventės pasirodymą – reikšmingas suvenyras iš 2025 m. šventės.
Vertė: $45
Dovaną skyrė Vanesa Kašelionytė.
EN:
Official forest green commemorative polo shirt featuring a small embroidered Dainų Šventė Cleveland 2025 – Viena Šeima, Viena Tauta logo on the front. Worn by attendees during the Song Festival performance, this shirt is a meaningful keepsake from the 2025 celebration.
Valued at $45.
Donated by Vanesa Kašelionytė.
LT:
Oficiali Dainų Šventė Cleveland 2025 – Viena Šeima, Viena Tauta atminimo programėlė. Ši ypatinga festivalio publikacija apima visą renginio programą bei pristato visas dalyvaujančias choro, atlikėjų ir menines grupes. Reikšmingas istorinis suvenyras iš 2025 m. Dainų šventės Clevelande.
Vertė: $30
Dovaną skyrė Vanesa Kašelionytė.
EN:
Official Dainų Šventė Cleveland 2025 – Viena Šeima, Viena Tauta commemorative program book. This special festival publication includes the full event program and presentations of all participating choirs, performers, and artistic groups. A meaningful historical keepsake from the 2025 Song Festival in Cleveland.
Valued at $30.
Donated by Vanesa Kašelionytė.
LT:
Laminuota kolekcinė kortelė su lietuvių krepšininku Mantu Juzėnu, #6, žaidžiančiu Saint Mary's College of California. Kortelėje yra jo nuotrauka, Lietuvos vėliava, užrašas „Lithuanian Community Proud“ ir autentiškas parašas. Šiek tiek mažesnė nei 8,5" x 11", ši pasirašyta kortelė yra ypatingas suvenyras krepšinio gerbėjams ir lietuviškų sportininkų palaikymo entuziastams.
Vertė: $45
Dovaną skyrė lietuviška šeštadieninė mokykla „Genys“.
EN:
Laminated collectible card featuring Lithuanian basketball player Mantas Juzėnas, #6 at Saint Mary's College of California. The card includes his photo, the Lithuanian flag, the “Lithuanian Community Proud” message, and his authentic signature. Slightly smaller than 8.5" x 11", this signed keepsake is a special item for basketball fans and supporters of Lithuanian athletes.
Valued at $45.
Donated by the Lithuanian Saturday School Genys.
LT:
Laminuota kolekcinė kortelė su lietuvių krepšininku Pauliu Murausku, #23, žaidžiančiu Saint Mary's College of California. Kortelėje yra jo nuotrauka, Lietuvos vėliava, užrašas „Lithuanian Community Proud“ ir autentiškas parašas. Šiek tiek mažesnė nei 8,5" x 11", ši pasirašyta kortelė yra puikus papildymas kolekcijai krepšinio gerbėjams ir lietuviškų sportininkų palaikymo entuziastams.
Vertė: $50
Dovaną skyrė lietuviška šeštadieninė mokykla „Genys“.
EN:
Laminated collectible card featuring Lithuanian basketball player Paulius Murauskas, #23 at Saint Mary's College of California. The card includes his photo, the Lithuanian flag, the “Lithuanian Community Proud” message, and his authentic signature. Slightly smaller than 8.5" x 11", this signed keepsake is a great addition for basketball fans and supporters of Lithuanian athletes.
Valued at $50.
Donated by the Lithuanian Saturday School Genys.
LT:
Šeimos bilietas į USS Hornet Sea, Air & Space Museum — legendinį lėktuvnešį ir Nacionalinį istorinį paminklą Alamedoje, Kalifornijoje. Šis bilietas suteikia bendrą įėjimą dviem suaugusiesiems ir dviem vaikams (7–17 m.). Aplankykite istorinį laivą, pasivaikščiokite skrydžių denyje, apžiūrėkite istorinius orlaivius ir susipažinkite su įspūdingomis jūrų aviacijos bei kosmoso tyrinėjimų ekspozicijomis.
Negalioja liepos 4 d. ir specialių renginių metu.
Galioja iki 2027 m. balandžio 19 d.
Vertė: $80
Dovaną skyrė USS Hornet Sea, Air & Space Museum (https://uss-hornet.org).
EN:
Family boarding pass to the USS Hornet Sea, Air & Space Museum — a legendary aircraft carrier and National Historic Landmark in Alameda, CA. This pass covers general admission for two adults and two youth (ages 7–17). Explore the historic ship, walk the flight deck, view vintage aircraft, and discover fascinating exhibits on naval aviation and space exploration.
Not valid on July 4th or during special events.
Expires April 18, 2027.
Valued at $80.
Donated by the USS Hornet Sea, Air & Space Museum at https://uss-hornet.org.
LT:
Laimėkite keturis bendro įėjimo bilietus į legendinį USS Midway Museum — vieną žymiausių JAV karinių lėktuvnešių, tapusį įspūdingu muziejumi San Diege. Tai unikali galimybė apsilankyti istoriniame laive, pasivaikščioti skrydžių denyje, apžiūrėti restauruotus orlaivius ir iš arti susipažinti su jūrininkų gyvenimu tarnyboje.
Bilietai galioja bendram įėjimui į muziejų įprastomis darbo valandomis. Į kainą įskaičiuota prieiga prie visų ekspozicijų ir veiklų, savarankiška audio ekskursija, gidų (docentų) pristatymai, taip pat galimybė apsilankyti suvenyrų parduotuvėje ir kavinėje.
Negalioja specialių renginių metu ar už įprastų darbo valandų ribų. Perparduoti draudžiama.
Daugiau informacijos apie darbo laiką, parkavimą ir kaip nuvykti rasite svetainėje www.midway.org.
Galioja iki 2027 m. balandžio 19 d.
Vertė: $164
Dovaną skyrė USS Midway Museum.
EN:
Enjoy four general admission tickets to the legendary USS Midway Museum — one of the most iconic aircraft carriers in American naval history. Docked in San Diego, this historic ship offers an unforgettable, hands-on experience where you can explore the flight deck, step inside restored aircraft, and discover life at sea aboard a real Navy carrier.
Admission includes access to all museum exhibits and activities, docent presentations, a self-guided audio tour, and entry to the gift store and café. Valid during regular museum hours only. Not valid for special events or activities outside normal operating hours, or for resale.
For directions, parking, and hours of operation, please visit www.midway.org.
Expires April 19, 2027.
Valued at $164.
Donated by the USS Midway Museum at www.midway.org.
LT:
Rankų darbo medžiaginis maišas, pasiūtas iš tradicinio lietuviško austo lovatiesės audinio, kuris anksčiau buvo plačiai naudojamas Lietuvos namuose. Maišas pagamintas namuose naudojant siuvimo mašiną ir pasižymi klasikiniu lietuvišku geometriniu raštu bei tvirtomis rankenomis. Jo matmenys – apie 13.5" pločio ir 12" aukščio (be rankenų. Puikiai tinka nešiotis knygoms, pirkiniams ar kasdieniams daiktams. Gražus lietuviško paveldo ir praktiško dizaino derinys.
Vertė: $40
Dovaną skyrė Agnės Adukaitės šeima.
EN:
A handmade tote bag crafted from a traditional Lithuanian woven bedspread fabric, once commonly used in Lithuanian homes. Created by hand using a sewing machine, this unique bag features a classic Lithuanian geometric pattern and sturdy handles. Measuring approximately 13.5" wide by 12" tall (excluding handles), it is perfect for carrying books, groceries, or everyday essentials. A beautiful blend of heritage craftsmanship and practical design.
Valued at $40.
Donated by Agnė Adukaitė's family.
LT:
Rankų darbo medžiaginis maišas, pasiūtas iš tradicinio lietuviško austo lovatiesės audinio, anksčiau naudoto Lietuvos namuose. Maišas pasižymi šviesiu klasikiniu lietuvišku raštu ir platesnėmis integruotomis rankenomis. Jo matmenys – apie 18" pločio ir 13.5" aukščio (be rankenų), todėl jis talpesnis ir puikiai tinka knygoms, pirkiniams ar kasdieniams daiktams nešiotis. Gražus lietuviško paveldo ir praktiško dizaino derinys.
Vertė: $45
Dovaną skyrė Agnės Adukaitės šeima.
EN:
A handmade fabric tote crafted from traditional Lithuanian woven bedspread material, once commonly used in Lithuanian homes. The bag features a light, classic Lithuanian woven pattern and wider integrated handles. Measuring approximately 18" wide by 13.5" tall (excluding handles), it is roomier and perfect for carrying books, groceries, or everyday items. A beautiful blend of Lithuanian heritage and practical design.
Value: $45
Donated by Agnė Adukaitė's family.
LT:
Įneškite Lietuvos gamtos grožio į savo namus su šiuo žavingu šešių dalių rėmelių su nuotraukomis rinkiniu! Kiekvienas baltas rėmelis su kreminiu pasu turi tikras spalvotas fotografijas, kurios užfiksuoja ramius Lietuvos miškus, sezoninius stebuklus ir subtilias kaimo detales.
Šie kūriniai primena taikius miškus, įkvepiančius lietuviškas tradicijas ir virtuvę – idealu galerijos sienai, prieškambariui ar jaukiai erdvei. Matoma nuotraukos sritis: 7.5" x 9.5" (su didesnėmis nuotraukomis už paso).
Matmenys (kiekvienas): 15" A x 12" P
Būklė: Labai gera; paruošta kabinti
Vertė: $250
Dovaną skyrė Vaidas Šukys @ Mama Papa Lithuania (mylimo lietuviško restorano, buvusio Park Street gatvėje Alamedoje, žinomo autentiškais patiekalais ir šilta atmosfera, deja, uždaryto nuo 2020 m.; šie rėmeliai ten buvo išdidžiai eksponuojami)
EN:
Add a touch of Lithuania’s natural beauty to your home with this charming six-piece framed photo set! Each white frame with off-white mat features real, full-color photographs capturing the serene forests, seasonal wonders, and delicate details of the Lithuanian countryside.
These pieces evoke the peaceful woodlands that inspire Lithuanian traditions and cuisine—perfect for a gallery wall, entryway, or cozy space. Visible photo area: 7.5” x 9.5” (with larger prints behind the mat).
A unique treasure with deep sentimental value for our Lithuanian community!
Dimensions (each): 15” H x 12” W
Condition: Very good; ready to hang
Valued at $250.
Donated by Vaidas Šukys at Mama Papa Lithuania (the beloved Lithuanian restaurant formerly on Park Street in Alameda, known for its authentic dishes and warm atmosphere—sadly closed since 2020, but these frames were proudly displayed there).
LT:
Mėgaukitės keturiais bendro įėjimo bilietais į The Walt Disney Family Museum, įsikūrusį vaizdingame San Francisko Presidio rajone. Šis išskirtinis muziejus pasakoja įkvepiančią istoriją apie Walt Disney – jo kūrybiškumą, atkaklumą ir vaizduotę, pakeitusią pasakojimo bei pramogų pasaulį. Interaktyviose ekspozicijose, per istorines nuotraukas, originalius piešinius, filmus ir retus eksponatus lankytojai gali susipažinti su žmogumi, kurio kūryba įkvėpė daugybę mylimiausių animacinių filmų.
Šis sertifikatas apima keturis bendro įėjimo bilietus (kiekvieno vertė iki 25 $). Bilietai galioja suaugusiųjų, senjorų, studentų arba vaikų įėjimui, o vaikai iki 5 metų įleidžiami nemokamai su suaugusiuoju.
Sertifikatą būtina iškeisti asmeniškai muziejaus bilietų kasoje, o visi keturi bilietai turi būti panaudoti vieno apsilankymo metu. Į pinigus nekeičiamas, už nepanaudotus bilietus pinigai negrąžinami. Negalima derinti su kitais pasiūlymais ar taikyti muziejaus narystei. Negalioja specialiems renginiams ar programoms su papildomu mokesčiu, taip pat muziejaus parduotuvėje ar automobilių stovėjimui. Gali būti taikomi ir kiti apribojimai.
Muziejaus darbo laiką ir kitą lankytojams skirtą informaciją rasite www.waltdisney.org.
Galiojimo pabaigos datos nėra.
Vertė: $100
Dovaną skyrė The Walt Disney Family Museum.
EN:
Enjoy four general admission tickets to the inspiring The Walt Disney Family Museum, located in the scenic Presidio of San Francisco. This extraordinary museum tells the remarkable story of Walt Disney—his creativity, perseverance, and the imagination that changed the world of storytelling and entertainment. Through interactive galleries, historic photographs, original drawings, films, and rare memorabilia, visitors of all ages can explore the life and legacy behind some of the most beloved animated films ever created.
This certificate includes four general admission tickets (each valued up to $25). Tickets may be used for adult, senior, student, or child admission, and children aged 5 and under are free with adult admission.
The certificate must be redeemed in person at the museum ticket desk, and all four tickets must be used during one visit. Not redeemable for cash; no refunds for unused tickets. Cannot be combined with other offers or applied toward a membership. Not valid for special surcharged events or programs, museum store purchases, or parking. Other restrictions may apply.
For museum hours and visitor information, visit www.waltdisney.org.
No expiration date.
Valued at $100.
Donated by The Walt Disney Family Museum.
LT:
Šis unikalus įrėmintas kūrinys “MŪSŲ LIETUVĖLĖ” vaizduoja Lietuvos kontūrą, kruopščiai užpildytą įvairiomis natūraliomis sėklomis, kurios sukuria gražų ir tekstūrišką Lietuvos žemėlapį. Darbą su meile sukūrė lietuviškos šeštadieninės mokyklos Genys mokiniai – tai kūrybinis projektas, atspindintis meilę Lietuvai ir lietuviškam paveldui.
Pats kūrinys yra 16" × 20" dydžio ir įrėmintas 20" × 24" „Studio Decor“ rėmelyje su baltu pasportu, todėl yra paruoštas kabinti ir puošti namus.
Tai prasmingas, vienetinis kūrinys, sukurtas jaunųjų menininkų, kuris taps gražia puošmena bet kuriuose namuose.
Vertė: $85
Dovaną skyrė lietuviška šeštadieninė mokykla „Genys“.
EN:
This unique framed artwork features the outline of Lithuania carefully filled with a variety of natural seeds, creating a beautiful textured map of the country. The piece was lovingly handmade by the students of the Lithuanian Saturday School Genys as a creative project celebrating Lithuanian heritage and pride.
The artwork measures 16" × 20" and is professionally displayed in a 20" × 24" Studio Decor frame with a white mat, making it ready to hang and enjoy.
A meaningful one-of-a-kind piece created by the school’s young artists and a wonderful addition to any home.
Valued at $85.
Donated by the Lithuanian Saturday School Genys.
LT:
Šis gražus rankų darbo kūrinys vaizduoja garsųjį Gedimino pilies bokštą Vilniuje – vieną žinomiausių Lietuvos simbolių. Pilis, kalnas, saulė ir Lietuvos vėliava kruopščiai sukurti iš įvairių natūralių sėklų, kurios suteikia darbui įdomią tekstūrą ir spalvas.
Šį kūrinį sukūrė lietuviškos šeštadieninės mokyklos „Genys“ mokiniai – tai kūrybinis projektas, skirtas Lietuvos istorijai ir paveldui paminėti.
Įrėminto darbo dydis – 29.5" × 23.5", todėl jis taps įspūdinga ir prasminga puošmena jūsų namuose.
Unikalus vienetinis kūrinys, sukurtas jaunųjų menininkų.
Vertė: $120
Dovaną skyrė lietuviška šeštadieninė mokykla „Genys“.
EN:
This beautiful, handmade artwork depicts the iconic Gediminas Castle Tower in Vilnius, one of Lithuania’s most recognized national symbols. The castle, hill, sun, and Lithuanian flag are carefully created using a variety of natural seeds, giving the piece rich texture and vibrant color.
The artwork was lovingly created by the students at the Lithuanian Saturday School Genys as a creative project celebrating Lithuanian history and heritage.
The framed piece measures 29.5" × 23.5", making it a striking decorative display ready to hang in your home.
A unique one-of-a-kind artwork and a meaningful tribute to Lithuania, created by the school’s young artists.
Valued at $120.
Donated by the Lithuanian Saturday School Genys.
LT:
Ši išskirtinė apyrankė „Karalienės Mortos ametistas“, sukurta iš natūralių ametisto akmenų, alsuoja ramybe, elegancija ir paslaptinga istorija. Gilūs violetiniai atspalviai susilieja su švelniais šviesiais raštais, suteikdami kiekvienam akmeniui unikalų charakterį.
Įkvėpta legendos apie išmintingą ir kilnią karalienę Mortą, ši apyrankė simbolizuoja vidinę stiprybę, aiškų protą ir širdies ramybę. Nuo seno tikima, kad ametistas padeda išlaikyti pusiausvyrą, stiprina intuiciją ir saugo nuo neigiamos energijos.
Tai ne tik papuošalas – tai prasminga detalė moteriai, kuri vertina grožį, ramybę ir subtilią galią.
Vertė: $85
Dovaną skyrė Aušra Shtarka @MyFlowerCrownBoutique.
EN:
This exquisite "Queen Morta's Amethyst" bracelet, crafted from natural amethyst stones, radiates calm, elegance, and a sense of mystery. Deep violet tones blend with soft, light marbling, giving each stone a unique and captivating character.
Inspired by the legend of the wise and noble Queen Morta, this bracelet symbolizes inner strength, clarity of mind, and peace of heart. Amethyst has long been believed to promote balance, enhance intuition, and protect against negative energy.
More than just a piece of jewelry, it is a meaningful accessory for a woman who values beauty, serenity, and quiet strength.
Value: $85
Donated by Aušra Shtarka @MyFlowerCrownBoutique.
LT:
Išskirtinis meno ir elegancijos derinys – šis laikrodininko Vismanto rožinio aukso spalvos laikrodis yra tikras akį traukiantis aksesuaras. Ciferblatas dekoruotas subtiliu korio raštu, kurio centre – detaliai išdirbtas bitės motyvas, simbolizuojantis bendruomeniškumą, darbštumą ir meistriškumą.
Laikrodžio rėmelį puošia žėrinčių kristalų juosta, suteikianti papildomo spindesio ir rafinuotumo. Priderinta rožinio aukso spalvos metalinė tinklelio tipo apyrankė išlaiko modernų, tačiau kartu ir laikui nepavaldų stilių, užtikrina patogumą bei eleganciją.
Šis unikalus laikrodis yra ne tik funkcionalus laiko matavimo prietaisas, bet ir nešiojamas meno kūrinys – puikus pasirinkimas vertinantiems išskirtinį dizainą ir prasmingas detales.
Vertė: $300
Dovaną skyrė Vita Gailiūnaitė.
EN:
A striking blend of artistry and elegance, this rose gold-tone bee watch by Watchmaker Vismantas is a true statement piece. The dial features an intricate honeycomb pattern, beautifully accented by a detailed bee motif at its center—symbolizing community, resilience, and craftsmanship.
Encircling the face is a delicate ring of sparkling crystal accents, adding a touch of refined brilliance. The sleek mesh band in matching rose gold enhances its modern yet timeless appeal, offering both comfort and sophistication.
This unique design makes the watch not only a functional timepiece but also a wearable work of art—perfect for those who appreciate distinctive details and meaningful design.
Valued at $300.
Donated by Vita Gailiunaite.
LT:
Šie alyvuogių žalios spalvos, 100 % medvilnės marškinėliai, sukurti menininko Tautvydo Kaltenio, simbolizuoja stiprybę, paveldą ir vienybę. Marškinėliai skirti San Francisko Lietuvos šaulių kuopai (Defenders of Freedom) ir sujungia prasmingą simboliką su kasdieniu patogumu.
Priekyje, kairėje pusėje, yra subtilus Šaulių logotipas. Nugaroje – ryškus kunigaikščio Algirdo atvaizdas. Algirdas buvo vienas žymiausių Lietuvos valdovų – Lietuvos didysis kunigaikštis. Dizainą papildo įkvepiantis šūkis „Vienybė – jėga“ ir „Širdyje – Lietuva“, atspindintys pasididžiavimą, stiprybę ir gilias lietuviškas šaknis.
Patogūs ir kvėpuojantys, šie S dydžio marškinėliai puikiai tinka kasdieniam dėvėjimui ir kartu leidžia išreikšti savo tapatybę bei bendrystę.
Vertė: $30
Dovaną skyrė Vita Gailiūnaitė.
EN:
This olive green, 100% cotton T-shirt by artist Tautvydas Kaltenis represents strength, heritage, and unity. Created for the San Francisco Lithuanian Riflemen (Šaulių kuopa), also known as the Defenders of Freedom, this piece blends meaningful symbolism with everyday wear.
The front features a subtle emblem on the left chest displaying the Šaulių logo. The back showcases a bold graphic of Algirdas—one of Lithuania’s most prominent historical rulers, a Grand Duke (kunigaikštis) of Lithuania—accompanied by the powerful slogan “Unity is Strength” and “In the Heart – Lithuania,” reflecting pride, resilience, and deep cultural roots.
Comfortable and breathable, this size S shirt is perfect for casual wear while making a meaningful statement of identity and solidarity.
Valued at $30.
Donated by Vita Gailiūnaitė.
LT:
Mėgaukitės nepamirštama išvyka Great Wolf Lodge, Mantekoje, Kalifornijoje, su vienos nakties nemokama nakvyne erdviame „Northwoods“ šeimos liukso kambaryje (įskaičiuoti kambarys ir mokesčiai), taip pat vandens parko bilietais keturiems svečiams.
Pasinerkite į 84°F (apie 29°C) temperatūros uždarą vandens parką su įspūdingomis vandens pramogomis visai šeimai. Viešnagės metu galėsite dalyvauti kasdienėse veiklose, tokiose kaip „Wolf Walk“ ir pasakų laikas, apsilankyti „Cub Club“ kūrybos ir užsiėmimų centre bei mėgautis įvairiais teminiais restoranais.
Vandens parko bilietai galioja nuo 10:00 val. atvykimo dieną iki vandens parko uždarymo išvykimo dieną.
Galioja iki 2027 m. kovo 31 d.
Vertė: $450
Dovaną skyrė Great Wolf Lodge Manteca www.greatwolf.com/northern-california.
EN:
Enjoy an unforgettable getaway with a complimentary one-night stay in a spacious Northwoods family suite at Great Wolf Lodge in Manteca, California. This experience includes room and tax, plus water park passes for four guests.
Dive into the resort’s 84°F indoor water park, featuring thrilling slides and family-friendly attractions. Your stay also includes access to daily activities such as the Wolf Walk and story time, as well as the Cub Club craft and activity center. Enjoy on-site dining at a variety of specialty-themed restaurants and take advantage of everything the lodge has to offer.
Water park passes are valid starting at 10:00 a.m. on the day of arrival through park closing on the day of departure.
Expires on March 31, 2027.
Valued at $450.
Donated by Great Wolf Lodge Manteca at www.greatwolf.com/northern-california.
LT:
Šis įspūdingas lino raižinio darbas „Į tolimas šalis“, sukurtas menininkės Danguolės Kuolas, įkvėptas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis kelionių ir sugrįžimo į Lietuvą. Kūrinys perteikia kelionės, ilgesio ir sugrįžimo temas, kviesdamas žiūrovą į simbolinę, sapnišką erdvę tarp pasaulių.
Juodos ir baltos spalvų kontrastas išryškina sluoksniuotą kompoziciją: viršuje – abstrakčios, judėjimą ir tyrinėjimą primenančios formos, apačioje – tamsesnis horizontas, primenantis miestovaizdį po žvaigždėtu dangumi. Rankų darbo raižinio tekstūros suteikia kūriniui išskirtinio gylio ir ekspresijos.
16" x 24" vertikalus formatas, kūrinys įrėmintas ir paruoštas kabinti – puikiai tiks kaip išskirtinis akcentas bet kurioje erdvėje bei prasmingas pasirinkimas meno ir lietuviškos kultūros gerbėjams.
Vertė: $500
Dovaną skyrė Danguolė Kuolas.
EN:
This captivating linocut artwork, “I tolimas šalis” (“To Distant Lands”), by artist Danguolė Kuolas, is inspired by the journeys and return to Lithuania of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Rich in symbolism, the composition evokes a dreamlike passage between distant worlds and home.
Rendered in striking black and white, the piece features a layered landscape—flowing, abstract forms above that suggest movement and exploration, contrasted with a darker, grounded horizon below, reminiscent of a cityscape under a vast, star-filled sky. The interplay of light and shadow, along with the hand-carved textures, highlights the expressive depth unique to the linocut technique.
Measuring 16” x 24” in a vertical format and professionally framed, this artwork is both bold and contemplative—an eye-catching centerpiece for any space and a meaningful addition for collectors and admirers of Lithuanian-inspired art.
Valued at $500.
Donated by Danguolė Kuolas.
LT:
Pasimėgaukite kasdieniais malonumais su šiuo kruopščiai sukomplektuotu Amway kūno priežiūros rinkiniu. Šis jaukus dovanų krepšelis apima švelnius kūno prausiklius, drėkinančius kremus, rankų muilą, rankų kremą bei papildomus SPA aksesuarus, tokius kaip kūno kempinė ir muilas.
Subtilių spalvų ir estetiškai pateiktas rinkinys sukuria tikrą namų SPA patirtį – puikiai tiks tiek atsipalaidavimui po ilgos dienos, tiek kaip dėmesinga dovana artimam žmogui.
Vertė: $65
Dovaną skyrė Vilma Gedgaudaitė (Amway produktų platintoja, „Dreams Unlimited“).
EN:
Enjoy everyday indulgence with this thoughtfully curated Amway body care set. This cozy gift basket includes gentle body washes, moisturizing creams, hand soap, hand cream, and spa accessories, such as a bath sponge and soap.
Beautifully presented in soft, calming tones, this set creates a relaxing at-home spa experience—perfect for unwinding after a long day or as a thoughtful gift for someone special.
Valued at $65.
Donated by Vilma Gedgaudaitė (Amway distributor, Dreams Unlimited).
LT:
Palengvinkite kasdienius namų ruošos darbus su šiuo kokybišku Amway „Home“ linijos rinkiniu. Dovanų krepšelyje rasite efektyvias ir universalias valymo priemones, skirtas virtuvei ir visiems namams: virtuvės valiklį, universalų paviršių valiklį, indų plovimo skystį, taip pat išankstinio plovimo purškalą bei šveitimo kempinėles.
Rinkinys papildytas ir praktiškais priedais – specialiais buteliais, skirtais valymo priemonių maišymui, kad galėtumėte dar patogiau ir efektyviau naudoti produktus kasdienėje buityje.
Tai praktiška ir vertinga dovana kiekvieniems namams, užtikrinanti švarą, patogumą ir patikimą rezultatą.
Vertė: $100
Dovaną skyrė Vilma Gedgaudaitė (Amway produktų platintoja, „Dreams Unlimited“).
EN:
Make everyday cleaning easier with this high-quality Amway Home care collection. This gift basket includes effective and versatile cleaning products for the kitchen and entire home, such as kitchen cleaner, multi-purpose cleaner, dishwashing liquid, prewash spray, and scouring pads.
The set is also complemented with practical accessories, including special bottles for mixing cleaning solutions, making it even more convenient and efficient for everyday use.
A practical and valuable gift for any household, designed to deliver cleanliness, convenience, and reliable results.
Valued at $100.
Donated by Vilma Gedgaudaitė (Amway distributor, Dreams Unlimited).
LT:
Palaikykite aktyvų gyvenimo būdą su šiuo aukštos kokybės sporto ir sveikatingumo rinkiniu, kuriame rasite Amway produktus. Kruopščiai sukomplektuotas krepšelis apjungia mitybą, hidrataciją ir atsistatymą – viską, ko reikia gerai savijautai ir energijai kasdien.
Rinkinyje rasite universalų augalinės kilmės baltymą (21 g baltymų porcijoje), žole šertų karvių išrūgų (whey) baltymą, multivitaminus bei gaivų ananasų ir kokoso skonio hidratacinį gėrimo mišinį. Taip pat įtraukti energiniai gėrimai, baltyminiai batonėliai ir CBD kremai, padedantys atsistatymui ir bendram kūno komfortui.
Tai visapusiškas rinkinys, puikiai tinkantis tiek sportuojantiems, tiek norintiems sustiprinti savo kasdienę sveikatos ir geros savijautos rutiną.
Vertė: $170
Dovaną skyrė Vilma Getgaudaitė (Amway produktų platintoja, „Dreams Unlimited“).
EN:
Support your active lifestyle with this premium fitness and wellness bundle featuring products from Amway. Carefully curated for both performance and recovery, this basket offers a balanced mix of nutrition, hydration, and self-care essentials.
Included is a versatile unflavored plant-based protein (21g protein per serving), grass-fed whey protein, a multivitamin supplement, and a refreshing pineapple coconut hydration drink mix. You’ll also find energy drinks, protein bars, and CBD creams designed to support muscle recovery and overall well-being.
Whether you’re fueling workouts, staying hydrated, or focusing on recovery, this all-in-one set is perfect for fitness enthusiasts or anyone looking to elevate their daily health routine.
Valued at $170.
Donated by Vilma Gedgaudaitė (Amway distributor, Dreams Unlimited).
LT:
Mėgaukitės įkvepiančia kultūrine patirtimi su dviem bilietais į San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) – vieną iš pirmaujančių modernaus ir šiuolaikinio meno muziejų pasaulyje. Kiekvienas bilietas suteikia vienkartinį įėjimą vienam asmeniui, leidžiantį atrasti išskirtinę daugiau nei 33 000 meno kūrinių kolekciją – nuo architektūros ir dizaino iki medijų meno, tapybos, fotografijos ir skulptūros.
Atraskite įspūdingas ekspozicijas, įskaitant prestižinę Doris ir Donald Fisher kolekciją – vieną reikšmingiausių privačių pokario ir šiuolaikinio meno kolekcijų pasaulyje. Nesvarbu, ar jus domina klasikinė tapyba ir skulptūra, išskirtinė fotografija, novatoriška architektūra ar modernios multimedijos instaliacijos – čia kiekvienas ras ką nors įkvepiančio.
Apsilankymo metu taip pat galėsite pasimėgauti muziejaus siūlomomis erdvėmis: kavinėmis, poilsio zonomis bei muziejaus parduotuve.
Galioja iki 2027 m. balandžio 30 d.
Vertė: $60
Dovaną skyrė San Francisco Museum of Modern Art www.sfmoma.org
EN:
Enjoy an inspiring cultural experience with two admission passes to the San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), one of the world’s leading modern and contemporary art museums. Each ticket grants one-time entry for a single visit, offering the opportunity to explore an extraordinary collection of over 33,000 works spanning architecture, design, media arts, painting, photography, and sculpture.
Discover renowned exhibitions, including works from the prestigious Doris and Donald Fisher Collection—one of the most significant private collections of post-war and contemporary art. Whether you’re drawn to classic forms or cutting-edge installations, there is something to captivate every visitor.
Enhance your visit with on-site amenities, including dining options, a café, and the museum store.
Valid through April 30, 2027.
Valued at $60.
Donated by San Francisco Museum of Modern Art at www.sfmoma.org.
LT:
Atraskite unikalų meno, istorijos ir pasakojimo derinį su kolekcine kortų kalade „Lietuvos valdovai: Karališkasis dvaras“, sukurta lietuvių menininko ir dizainerio Tautvydo Kaltenio.
Ši išskirtinio dizaino kaladė atgaivina Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovus, karalienes, riterius ir simbolius. Sukurta drąsiu medžio raižinio (woodcut) stiliumi, kiekviena korta yra ne tik funkcionali, bet ir meninė – tarsi mažas kūrinys, savyje talpinantis šimtmečių lietuvišką paveldą.
Tūzai dekoruoti alegoriniais motyvais, įkvėptais senovės pagoniškos simbolikos, o karaliai, damos ir bartukai atspindi Lietuvos viduramžių laikotarpio asmenybes ir galią. Tai puikus pasirinkimas kolekcionieriams, meno mylėtojams ir visiems, vertinantiems prasmingą dizainą.
Vertė: $25
Dovaną skyrė Tautvydas Kaltenis.
EN:
Discover a unique blend of art, history, and storytelling with “The Monarchs of Lithuania: The Royal Court”—a collectible playing card deck designed by Lithuanian artist and Bay Area resident Tautvydas Kaltenis.
This beautifully illustrated deck brings to life the rulers, queens, knights, and symbols of the Grand Duchy of Lithuania. Created in a bold woodcut style, each card is both functional and artistic—a miniature work of art that reflects centuries of Lithuanian heritage.
The aces feature allegorical designs inspired by ancient pagan motifs, while the kings, queens, and jacks capture the character and power of Lithuania’s medieval past. Perfect for collectors, art lovers, or anyone who appreciates meaningful design, this deck transforms a classic game into a cultural experience.
Valued at $25.
Donated by Tautvydas Kaltenis.
LT:
Pasinerkite į jaukią namų SPA patirtį su šiuo kruopščiai sukomplektuotu Baltic Pacific dovanų rinkiniu. Visi produktai yra rankų darbo, sukurti su meile ir dėmesiu kokybei bei natūraliam grožiui.
Dėžutėje rasite pilno dydžio „Pacifica“ aromato rankų darbo muilą, pusės dydžio „Sparkling Rosé“ aromato muilą, „Tea Time“ kvapo namų ir patalynės purškiklį, lūpų balzamą, medinę muilinę bei specialų muilo maišelį.
Šis rinkinys suteikia subtilų prabangos ir atsipalaidavimo pojūtį – puikiai tiks tiek kasdieniam pasilepinimui, tiek kaip išskirtinė dovana.
Vertė: $50
Dovaną skyrė Baltic Pacific Soap
www.instagram.com/balticpacificsoap
EN:
Indulge in a cozy at-home spa experience with this thoughtfully curated Baltic Pacific gift set. Each item is handcrafted with care, highlighting quality ingredients and artisan craftsmanship.
This box includes one full-size handcrafted “Pacifica” soap, one half-size “Sparkling Rosé” soap, a “Tea Time” room and linen fragrance spray, a nourishing lip balm, a wooden soap dish, and one soap saver bag.
Designed to bring a touch of everyday luxury and relaxation, this set is perfect for personal pampering or as a thoughtful gift.
Valued at $50
Donated by Baltic Pacific Soap at www.instagram.com/balticpacificsoap.
LT:
Įsigykite išskirtinį sporto kolekcinį daiktą – oficialius NBA „Toronto Raptors“ 100 % medvilnės marškinėlius, pasirašytus Jono Valančiūno, vieno žymiausių Lietuvos krepšininkų.
Šie 2XL dydžio marškinėliai tampa ypatinga vertybe dėl autentiško J. Valančiūno parašo, kuris suteikia jiems kolekcinę ir emocinę reikšmę. Tai puikus pasirinkimas tiek krepšinio gerbėjams, tiek kolekcionieriams, vertinantiems unikalius sporto suvenyrus.
Drąsus „Toronto Raptors“ dizainas ir legendinis numeris 17 primena žaidėjo laikotarpį komandoje ir jo indėlį į NBA istoriją.
Vertė: $100
Dovaną skyrė Kristina Mattis.
EN:
Own a unique piece of basketball history with this official NBA “Toronto Raptors” 100% cotton T-shirt, personally signed by Jonas Valančiūnas.
This size 2XL shirt becomes a true collector’s item with the authentic autograph of one of Lithuania’s most prominent NBA players. Featuring the iconic Raptors design and Valančiūnas’ number 17, it represents a memorable era of his career with the Toronto Raptors.
Perfect for basketball fans and collectors alike, this piece combines everyday style with meaningful memorabilia—ideal for display or wear.
Valued at $100.
Donated by Kristina Mattis.
LT:
Švęskite lietuvišką tapatybę su šiais elegantiškais baltais moteriškais marškinėliais, papuoštais subtiliu pienės dizainu. Centre pavaizduotas ryškus pienės siluetas, apsuptas sklandančių pūkų Lietuvos vėliavos spalvomis – geltona, žalia ir raudona, simbolizuojančiomis laisvę, tapatybę ir ryšį su gimtine. Žodis „Lietuva“ harmoningai įkomponuotas dizaine, suteikdamas jam dar daugiau prasmės.
Papildomi lengvai ore sklandantys pienės elementai ties pečiu kuria lengvumo ir modernumo įspūdį.
Pagaminti iš 100% poliesterio, S dydžio, šie marškinėliai yra lengvi, patogūs ir puikiai tinkantys kasdienai ar kultūriniams renginiams.
Tai prasmingas ir stilingas pasirinkimas kiekvienam, nešiojančiam Lietuvą širdyje.
Vertė: $25
Dovaną skyrė Dalia Grybinas.
EN:
Celebrate Lithuanian heritage with this elegant white women’s T-shirt featuring a beautifully stylized dandelion design. At the center, a bold dandelion silhouette is surrounded by drifting seeds in the colors of the Lithuanian flag—yellow, green, and red—symbolizing freedom, identity, and connection to homeland. The word “Lietuva” is gracefully incorporated into the design, adding a meaningful cultural touch.
Additional floating dandelion elements near the shoulder create a light, airy composition that gives the shirt a modern and artistic feel.
Made from 100% polyester and sized S, this T-shirt is lightweight, comfortable, and perfect for everyday wear or cultural events.
A meaningful and stylish piece for anyone who carries Lithuania close to heart.
Valued at $25.
Donated by Dalia Grybinas.
LT:
Praturtinkite savo garderobą žaismingu lietuviškos kultūros akcentu su šiais žavingais moteriškais marškinėliais, papuoštais užrašu Šaltibarščiai – vienu mylimiausių tradicinių lietuviškų patiekalų. Linksmi ir mieli burokėlių piešiniai suteikia dizainui išskirtinumo ir šypseną keliančio charakterio.
Tai smagus ir originalus būdas išreikšti lietuvišką tapatybę – puikiai tinkantis tiek kasdienai, tiek kultūriniams renginiams. Šie marškinėliai neabejotinai taps pokalbių pradžia ir atpažįstamu simboliu tiems, kurie pažįsta lietuvišką virtuvę.
Pagaminti iš 100 % poliesterio, S dydžio – lengvi, patogūs ir malonūs dėvėti visais metų laikais.
Vertė: $25
Dovaną skyrė Dalia Grybinas.
EN:
Add a playful touch of Lithuanian culture to your wardrobe with this charming women’s T-shirt featuring the word Šaltibarščiai—Lithuania’s beloved cold beet soup—brought to life with adorable, whimsical beet illustrations.
Lighthearted and uniquely cultural, this shirt is a fun conversation starter and a perfect way to celebrate Lithuanian heritage with a bit of humor and style. Whether worn casually or to a cultural event, it’s sure to bring smiles and recognition from those in the know.
Made from 100% polyester, size S, this T-shirt is lightweight, comfortable, and easy to wear year-round.
Valued at $25.
Donated by Dalia Grybinas.
LT:
Įsigykite išskirtinį sporto atributą – krepšinio kamuolį, pasirašytą vieno garsiausių Lietuvos krepšininkų, Jonas Valančiūnas.
Šis autografu pažymėtas kamuolys – tai ne tik vertingas kolekcinis daiktas, bet ir prasmingas ryšys su sportininku, garsinančiu Lietuvą pasaulinėje National Basketball Association lygoje. Tai puiki dovana krepšinio gerbėjams, kolekcininkams ar visiems, vertinantiems Lietuvos sporto pasiekimus.
Puikiai tinkamas eksponuoti namuose ar biure, šis kamuolys taps įkvepiančiu simboliu tiek sporto, tiek lietuviško pasididžiavimo.
Vertė: $150
Dovaną skyrė Kristina Mattis.
EN:
Own a standout piece of basketball memorabilia with this basketball personally signed by Lithuanian NBA star Jonas Valančiūnas.
This autographed ball represents a meaningful connection to one of Lithuania’s most accomplished professional athletes, known for his strength, consistency, and impact in the NBA. A true collector’s item, it holds both sentimental and display value—perfect for basketball enthusiasts, fans, and collectors alike.
Whether showcased in a home, office, or sports collection, this signed basketball is a lasting symbol of the game and of Lithuanian pride on the global stage.
Valued at $150.
Donated by Kristina Mattis.
LT:
Papuoškite savo erdvę istorija ir menu su šiuo išskirtiniu keturių įrėmintų grafikos darbų rinkiniu, įkvėptu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir kilmingųjų. Šiuos kūrinius sukūrė lietuvių menininkas Tautvydas Kaltenis, remdamasis savo „Monarchs of Lithuania“ kolekcija.
Drąsaus, medžio raižinio stiliaus įkvėpti darbai perteikia Lietuvos istorinių asmenybių stiprybę, simboliką ir charakterį. Kiekvienas kūrinys alsuoja detalių gausa ir kultūriniu pasakojimu, jungiančiu viduramžių paveldą su šiuolaikine menine raiška.
Elegantiškai įrėminti ir paruošti kabinti, šie darbai taps išskirtiniu akcentu namuose, biure ar kultūrinėje erdvėje – puikus pasirinkimas meno mylėtojams ir visiems, vertinantiems Lietuvos istoriją bei tapatybę.
Vertė: $200
Dovaną skyrė Tautvydas Kaltenis
EN:
Bring history and artistry into your space with this striking set of four framed prints inspired by the rulers and noble figures of the Grand Duchy of Lithuania. Designed by Lithuanian artist Tautvydas Kaltenis, these works draw from his original Monarchs of Lithuania collection.
Rendered in a bold, woodcut-inspired style, each print captures the strength, symbolism, and character of Lithuania’s historical leaders. Rich in detail and cultural storytelling, the compositions reflect both medieval heritage and contemporary design, making them a powerful visual tribute to Lithuania’s past.
Elegantly framed and ready to hang, this cohesive set makes a sophisticated addition to any home, office, or cultural space—perfect for art collectors and those who cherish Lithuanian history and identity.
Valued at $200.
Donated by: Tautvydas Kaltenis.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!