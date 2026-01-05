Geography Rhythms Semester 1 Tuesdays 3:00-4:00 pm (CST), Jan. 20 - Feb. 24
Geography RHYTHMS Semester 1 (6 weeks)
$180
Six weekly 1 hour interactive lessons meeting on Tuesdays at 3:00 pm CST.
Dates:
January 20
January 27
February 3
February 10
February 17
February 24
Geography RHYTHMS Semester 2 (6 weeks)
$180
Six weekly 1 hour interactive lessons meeting on Tuesdays at 3:00 pm CST.
Dates:
March 3
March 10
March 17
March 31
April 7
April 14
Geography RHYTHMS Semester 1 & 2 (12 weeks)
$350
Twelve weekly 1 hour interactive lessons meeting on Tuesdays at 3:00 pm CST.
Dates:
Semester 1:
January 20
January 27
February 3
February 10
February 17
February 24
Semester 2:
March 3
March 10
March 17
March 31
April 7
April 14
