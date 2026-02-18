Geography Rhythms Semester 1 Tuesdays 3:00-4:00 pm (CST), Jan. 20 - Feb. 24 (copy)
Geography RHYTHMS Semester 2 (6 weeks)
$180
Six weekly 1 hour interactive lessons meeting on Tuesdays at 3:00 pm CST.
Dates:
March 3
March 10
March 17
March 31
April 7
April 14
Six weekly 1 hour interactive lessons meeting on Tuesdays at 3:00 pm CST.
Dates:
March 3
March 10
March 17
March 31
April 7
April 14
Add a donation for Optimal Rhythms Inc
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!