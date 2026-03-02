Georgetown I.O.R.G. #107

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Georgetown I.O.R.G. #107

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Georgetown I.O.R.G. #107's Butch's Pizza Fundraiser

12" Thick Crust & Premium Pizza - Thick Super Supreme
$12

Thick Super Supreme (sausage/cheese/mushroom/ olives/green pepper)

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12" Thick Crust & Premium Pizza Thin Bacon & Cheddar Cheese
$12

Thin Bacon & Cheddar Cheese

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12" Thick Crust & Premium Pizza - Thick Sausage & Cheese
$12

Thick Sausage & Cheese

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12" Thick Crust & Premium Pizza - Thin 3 Meat
$12

Thin 3 Meat (sausage/cheese/pepperoni/

Canadian bacon)

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12" Thick Crust & Premium Pizza- Thick Sausage & Pepperoni
$12

Thick Sausage & Pepperoni

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12" Thick Crust & Premium Pizza- Thick Vegetarian
$12

Thick Vegetarian (cheese/mushroom/onion/

green pepper/black olives)

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12" Thick Crust & Premium Pizza- Thick Sausage & Mushroom
$12

Thick Sausage & Mushroom

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12" Thick Crust & Premium Pizza - Thin Mexican Fiesta
$12

Thin Mexican Fiesta

(sausage/taco sauce/olives/green peppers/onion)

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12" Thick Crust & Premium Pizza - Thin Canadian Bacon
$12

Thin Canadian Bacon

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12" Thick Crust & Premium Pizza - Thin White Garlic Deluxe
$12

Thin White Garlic Deluxe (sausage/cheese/mushroom/ pepperoni/green pepper/garlic sauce)

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12" Thin Crust Pizza - Thin Combination
$10

Thin Combination (sausage/cheese/pepperoni/ olives/ mushroom/onion/ green pepper)

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12" Thin Crust Pizza - Thin White Garlic
$10

Thin White Garlic

(sausage/onion/garlic sauce)

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12" Thin Crust Pizza - Thin Sausage & Cheese
$10

Thin Sausage & Cheese

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12" Thin Crust Pizza - Thin Buffalo Style
$10

Thin Buffalo Style

(sausage/hot sauce)

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12" Thin Crust Pizza - Thin Cheese & Pepperoni
$10

Thin Cheese & Pepperoni

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12" Thin Crust Pizza - Thin Potato Bacon
$10

Thin Potato Bacon (potato/cheese/bacon/alfredo sauce)

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12" Thin Crust Pizza - Thin Cheese
$10

Thin Cheese only

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12" Thin Crust Pizza - Thin Three Cheese Jalapeno
$10

Thin Three Cheese Jalapeno (Jalapenos/cream cheese/mozzarella cheese/cheddar cheese)

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12" Thin Crust Pizza - Thin Chili Cheaddar
$10

Thin Chili Cheddar (sausage/cheese/onion/chili sauce with beef)

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Special Topping Seasoning 4.5oz
$6
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Hot Sauce - Sweet Heat 12oz.
$5
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