Georgetown I.O.R.G. #107's Butch's Pizza Fundraiser

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Thick Super Supreme (sausage/cheese/mushroom/ olives/green pepper)
Thin Bacon & Cheddar Cheese
Thick Sausage & Cheese
Thin 3 Meat (sausage/cheese/pepperoni/
Canadian bacon)
Thick Sausage & Pepperoni
Thick Vegetarian (cheese/mushroom/onion/
green pepper/black olives)
Thick Sausage & Mushroom
Thin Mexican Fiesta
(sausage/taco sauce/olives/green peppers/onion)
Thin Canadian Bacon
Thin White Garlic Deluxe (sausage/cheese/mushroom/ pepperoni/green pepper/garlic sauce)
Thin Combination (sausage/cheese/pepperoni/ olives/ mushroom/onion/ green pepper)
Thin White Garlic
(sausage/onion/garlic sauce)
Thin Sausage & Cheese
Thin Buffalo Style
(sausage/hot sauce)
Thin Cheese & Pepperoni
Thin Potato Bacon (potato/cheese/bacon/alfredo sauce)
Thin Cheese only
Thin Three Cheese Jalapeno (Jalapenos/cream cheese/mozzarella cheese/cheddar cheese)
Thin Chili Cheddar (sausage/cheese/onion/chili sauce with beef)
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