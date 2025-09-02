eventClosed

GFES PTA 2026 Fast Pass Auction

auction.pickupLocation

1441 S Business IH 35, New Braunfels, TX 78130, USA

Item #1: Fast Pass - BID TO WIN item
Item #1: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item #2: Fast Pass - BID TO WIN item
Item #2: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item C: Fast Pass - BID TO WIN item
Item C: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item D: Fast Pass - BID TO WIN item
Item D: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item E: Fast Pass - BID TO WIN item
Item E: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item F: Fast Pass - BID TO WIN item
Item F: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item G: Fast Pass - BID TO WIN item
Item G: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item H: Fast Pass - BID TO WIN item
Item H: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item J: Fast Pass - BID TO WIN item
Item J: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item K: Fast Pass - BID TO WIN item
Item K: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item L: Fast Pass - BID TO WIN item
Item L: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item M: Fast Pass - BID TO WIN item
Item M: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item N: Fast Pass - BID TO WIN item
Item N: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item P: Fast Pass - BID TO WIN item
Item P: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item Q: Fast Pass - BID TO WIN item
Item Q: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item R: Fast Pass - BID TO WIN item
Item R: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item S: Fast Pass - BID TO WIN item
Item S: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item T: Fast Pass - BID TO WIN item
Item T: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item U: Fast Pass - BID TO WIN item
Item U: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item V: Fast Pass - BID TO WIN item
Item V: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item W: Fast Pass - BID TO WIN item
Item W: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item X: Fast Pass - BID TO WIN item
Item X: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item Y: Fast Pass - BID TO WIN item
Item Y: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item Z: Fast Pass - BID TO WIN item
Item Z: Fast Pass - BID TO WIN
$50

auctionV2.input.startingBid

Place a bid to win a fast pass.

Item #1: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #1: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #2: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #2: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #3: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #3: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #4: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #4: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #5: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #5: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #6: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #6: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #7: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #7: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #8: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #8: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #9: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #9: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #10: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #10: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #11: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #11: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #12: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #12: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #13: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #13: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #14: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #14: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #15: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #15: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

Item #16: Fast Pass - BUY IT NOW item
Item #16: Fast Pass - BUY IT NOW
$350

auctionV2.input.startingBid

Automatically purchase a fast pass!

common:zeffyTipDisclaimerTicketing