GFWC ILLINOIS DISTRICT 11 - 12 OFFICIAL CALL FALL MEETING

80 N Garfield St

Coal City, IL 60416, USA

Registration & lunch fee
$20

Meeting includes lunch

ONLINE REGISTRATION DEADLINE 10/04/2025


Salad Buffett Menu:

 

Spinach Salad with Garlic Dressing with Chicken:

Spinach, garlic and herb croutons, hard boiled eggs, sliced red onion, cherry tomatoes, creamy garlic dressing

 

Chef’s Salad:

Iceberg lettuce, shredded cheddar, smoked ham, hard boiled eggs, tomatoes, cucumbers, ranch dressing

 

Harvest Salad:

Spinach, sliced pears, toasted walnuts, crumbled feta, dried cranberries, tangy apple cider vinaigrette

 

Summer Berry Salad:

Mixed lettuce, sliced strawberries, fresh blueberries, toasted walnuts, crumbled feta, strawberry vinaigrette

 

Italian Sub Salad:

Iceberg lettuce, mozzarella pearls, salami, pepperoni, bell peppers, cucumber, banana peppers, olives, red onion, Italian vinaigrette

 

Small cucumber and egg salad sandwiches and Charcuterie Cups

Dinner rolls, corn bread & butter

Coffee, Tea, Hot Cider

Bottled Water

Dessert

