A white house with a wraparound porch is surrounded by lush green bushes and vibrant red foliage, with trees and a blue sky in the background.

Offered by

GFWC Marianna Woman's Club Inc

About the memberships

GFWC Marianna Woman's Club Inc's Membership Dues 2026-2027

Active Membership
$150

No expiration

Annual Active Membership Dues, Includes GFWC Dues, GFWC Florida Dues, Local Club Dues, Luncheons and Capital Improvement Account. Membership is active July 1, 2026 - June 30, 2027.

Associate Membership
$100

No expiration

Annual Associate Membership Dues, Includes GFWC Dues, GFWC Florida Dues, Local Dues, and Capital Improvements Account. Does not include Luncheons. Lunch Fees are $10.00 Monthly, Payable at the door upon entering. Membership is active July 1, 2026 - June 30, 2027.


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