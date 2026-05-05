GFWC Marianna Woman's Club Inc's Membership Dues 2026-2027

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About the memberships
No expiration
Annual Active Membership Dues, Includes GFWC Dues, GFWC Florida Dues, Local Club Dues, Luncheons and Capital Improvement Account. Membership is active July 1, 2026 - June 30, 2027.
No expiration
Annual Associate Membership Dues, Includes GFWC Dues, GFWC Florida Dues, Local Dues, and Capital Improvements Account. Does not include Luncheons. Lunch Fees are $10.00 Monthly, Payable at the door upon entering. Membership is active July 1, 2026 - June 30, 2027.
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