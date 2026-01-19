Offered by

GFWC Viera Woman's Club, Inc.

About this shop

Shirt and Merchandise Order Form

Solid Red 3/4 Sleeve (Size XS, S, M, L, or XL)
$34.50

Cotton/Poly Shirt - Wash 'n Wear

Available in XS, S, M, L, XL

1
Micro-Mesh Polo - Red (Size XS, S, M, L, or XL)
$31

100% Poly

Available in XS, S, M, L, XL



1
Full Zip Hoodie (Size XS, S, M, L, or XL)
$42.50

Cotton/Knit Blend/Jersey Knit

Available in XS, S, M, L, XL

Available in Grey or White

1
Solid Red 3/4 Sleeve - Size 2X
$36.50

Cotton/Poly Shirt - Wash 'n Wear

Size 2X (Bust 45-47, Size 20/22)

1
Solid Red 3/4 Sleeve - Size 3X
$37.50

Cotton/Poly Shirt - Wash 'n Wear

Size 3X (Bust 48-51, Size 24/26)

1
Solid Red 3/4 Sleeve - Size 4X
$38.50

Cotton/Poly Shirt - Wash 'n Wear

Size 4X (Bust 52-59, Size 28/30)

1
Micro-Mesh Polo - Red - Size 2X
$33

100% Poly

Size 2X (Bust 45-47, Size 20/22)

1
Micro-Mesh Polo - Red - Size 3X
$34

100% Poly

Size 3X (Bust 48-51, Size 24/26)

1
Micro-Mesh Polo - Red - Size 4X
$35

100% Poly

Size 4X (Bust 52-59, Size 28/30)

1
Full Zip Hoodie - Size 2X
$44.50

Cotton/Knit Blend/Jersey Knit

Size 2X (Bust 45-47, Size 20/22)

Available in Grey or White

1
Full Zip Hoodie - Size 3X
$45.50

Cotton/Knit Blend/Jersey Knit

Size 3X (Bust 48-51, Size 24/26)

Available in Grey or White

1
Full Zip Hoodie - Size 4X
$46.50

Cotton/Knit Blend/Jersey Knit

Size 4X (Bust 52-59, Size 28/30)

Available in Grey or White

1
Cap - w embroidered "VWC"
$12.50

Available in Red or White

1
Visor - VWC embroidered
$13.25

Available in White w/Red Emb. or Red w/White Emb.

1
Medium Red Canvas Tote
$19.50

Black Trim w/zipper closure

14"H x 13"W x 6.5"Deep

1
Unisex Tee Shirt
$21.50

Tri-blend (Poly/Cotton/Rayon)

Available in XS, S, M, L, XL

Available in Grey or Red

1
Unisex Tee Shirt - Size 2X
$23.50

Tri-blend (Poly/Cotton/Rayon)

Size 2X

Bust 52"

1

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!