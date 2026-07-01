GHPA Membership Fall 26

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Mondays at 9am. Teacher approval required. Musical Theater for experienced dancers. Taught by Miss Josephine.
Mondays at 10am. Beginning tap for ages 4-7. Taught by Miss Anna.
Mondays at 11am. Introduction to tap for ages 6+. Taught by Miss Anna.
Mondays at 1:00. Teacher approval required. Foundational ballet for experienced dancers ages 6+. Taught by Miss Beth.
Mondays at 2pm. Foundational Ballet for teen and tween dancers. Taught by Miss Beth.
Tuesdays at 10am. Beginning ballet for the littlest dancers, ages 3-6. Taught by Miss Heather.
Tuesdays at 11am. Foundational ballet for dancers ages 6+. Taught by Miss Heather.
Wednesdays at 9am. Teacher approval required. Taught by Miss Amanda.
Wednesdays at 10am. Teacher approval required. Taught by Miss Amanda.
Annual fee to offset extra costs related to lyra equipment. Students may pay this or opt in to a fund raiser.
Wednesdays at 11am. Teacher approval required. Beginning ballet for experienced dancers ages 4-6. Taught by Miss Anna.
Wednesdays at 2:30. Teacher approval required. Taught by Miss Anna
Wednesdays at 3:30. Teacher approval required.
Thursdays at 9am. Intro to contemporary dance for ages 8+. Taught by Miss Josephine.
Thursdays at 10am. Intro to HipHop for ages 6+. Taught by Miss Josephine.
Thursdays at 11am. Intro to jazz dance for ages 6+. Taught by Miss Josephine.
Thursdays at 12:30. Beginning musical theater for ages 6+. Taught by Miss Josephine.
Annual family registration fee.
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