A pink and green schedule with floral accents lists dance classes by day and time, with a disclaimer at the bottom.
Grateful Hearts Educational Resource Center

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GHPA Membership Fall 26

Musical Theater B
$375

Mondays at 9am. Teacher approval required. Musical Theater for experienced dancers. Taught by Miss Josephine.

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Beginning Tap
$375

Mondays at 10am. Beginning tap for ages 4-7. Taught by Miss Anna.

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Foundational Tap
$375

Mondays at 11am. Introduction to tap for ages 6+. Taught by Miss Anna.

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Foundational Ballet B
$375

Mondays at 1:00. Teacher approval required. Foundational ballet for experienced dancers ages 6+. Taught by Miss Beth.

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Teen Ballet
$375

Mondays at 2pm. Foundational Ballet for teen and tween dancers. Taught by Miss Beth.

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Beginning Ballet A
$375

Tuesdays at 10am. Beginning ballet for the littlest dancers, ages 3-6. Taught by Miss Heather.

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Foundational Ballet A
$375

Tuesdays at 11am. Foundational ballet for dancers ages 6+. Taught by Miss Heather.

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Lyra A
$375

Wednesdays at 9am. Teacher approval required. Taught by Miss Amanda.

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Lyra B
$375

Wednesdays at 10am. Teacher approval required. Taught by Miss Amanda.

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Lyra Equipment Fee
$100

Annual fee to offset extra costs related to lyra equipment. Students may pay this or opt in to a fund raiser.

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Beginning Ballet B
$375

Wednesdays at 11am. Teacher approval required. Beginning ballet for experienced dancers ages 4-6. Taught by Miss Anna.

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Intermediate Tap
$375

Wednesdays at 2:30. Teacher approval required. Taught by Miss Anna

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Intermediate Ballet
$375

Wednesdays at 3:30. Teacher approval required.

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Contemporary Dance
$375

Thursdays at 9am. Intro to contemporary dance for ages 8+. Taught by Miss Josephine.

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HipHop
$375

Thursdays at 10am. Intro to HipHop for ages 6+. Taught by Miss Josephine.

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Jazz
$375

Thursdays at 11am. Intro to jazz dance for ages 6+. Taught by Miss Josephine.

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Musical Theater A
$375

Thursdays at 12:30. Beginning musical theater for ages 6+. Taught by Miss Josephine.

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REQUIRED Annual Registration Fee
$150

Annual family registration fee.

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