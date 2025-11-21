Buy a Gift Certificate for The Sarasota Children's Garden!

Offered by
About this shop
$25 Gift Certificate to The Children’s Garden
Redeemable toward admission, the gift shop, or annual memberships.
Please indicate whether you’d like a physical certificate mailed to you on the next business day, or a digital PDF sent by email within 24 hours.
$50 Gift Certificate to The Children’s Garden
Redeemable toward admission, the gift shop, or annual memberships.
Please indicate whether you’d like a physical certificate mailed to you on the next business day, or a digital PDF sent by email within 24 hours.
$75 Gift Certificate to The Children’s Garden
Redeemable toward admission, the gift shop, or annual memberships.
Please indicate whether you’d like a physical certificate mailed to you on the next business day, or a digital PDF sent by email within 24 hours.
$100 Gift Certificate to The Children’s Garden
Redeemable toward admission, the gift shop, or annual memberships.
Please indicate whether you’d like a physical certificate mailed to you on the next business day, or a digital PDF sent by email within 24 hours.
Rose Membership – $75 + tax
Includes one adult yearly membership card with unlimited admission for the cardholder. The cardholder may bring one guest per visit. A guest can be any person age 3 or older.
Membership must be redeemed within one year of purchase and will be valid for one year from that date.
Membership cards are non-transferable.
Adult cardholders must be 18 or older.
Orchid Membership – $100 + tax
Includes one adult yearly membership card with unlimited admission for the cardholder. The cardholder may bring two guests per visit. A guest can be any person age 3 or older.
Membership must be redeemed within one year of purchase and will be valid for one year from that date.
Membership cards are non-transferable.
Adult cardholders must be 18 or older.
Hibiscus Membership – $125 + tax
Includes two adult yearly membership cards with unlimited admission for the cardholder. The cardholders may bring three guests per visit. A guest can be any person age 3 or older.
Membership must be redeemed within one year of purchase and will be valid for one year from that date.
Membership cards are non-transferable.
Adult cardholders must be 18 or older and live in the same household.
Lantana Membership – $150 + tax
Includes two adult yearly membership cards with unlimited admission for the cardholder. The cardholders may bring five guests per visit. A guest can be any person age 3 or older.
Membership must be redeemed within one year of purchase and will be valid for one year from that date.
Membership cards are non-transferable.
Adult cardholders must be 18 or older and live in the same household.
Adult Admission – $10 + tax
Ages: 13 - 59 years old
Must be redeemed within one year of purchase.
Child Admission – $6 + tax
Ages: 3 - 12 years old
Must be redeemed within one year of purchase.
Senior Admission – $9 + tax
Ages: 60+ years old
Must be redeemed within one year of purchase.
Military Admission – $9 + tax
Valid with ID
Must be redeemed within one year of purchase.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!