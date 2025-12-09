Opus 40 Inc

About the memberships

Gift Memberships

Tomorrow Membership (Students, Seniors, and Vets)
$45

Valid for one year

Unlimited Admission for One Person

Quarryman Individual Membership
$65

Valid for one year

Unlimited Free Admission for One Person
$5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit)
Ticketless Admission, No Reservation Required for Members
Invitations to Member Only Events
Discounts on Ticketed Events
10% off at Opus 40 Gift Shop
Quarterly E-Newsletter

Quarryman Dual Membership
$100

Valid for one year

• Unlimited Free Admission for Two People
• $5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit)
• Ticketless Admission, No Reservation Required for Members • Invitations to Member Only Events
• Discounts on Ticketed Events
• 10% off at Opus 40 Gift Shop
• E-Newsletter

Quarry Family Membership
$175

Valid for one year

Unlimited Free Admission for Two Adults & Two Children (18 and Under)
$5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit)
Ticketless Admission, No Reservation Required for Members
Invitations to Member Only Events
Discounts on Ticketed Events
10% off at Opus 40 Gift Shop
E-Newsletter

Wellness Pass + Membership
$250

Valid for one year

Join Us for Unlimited QiGong & Yoga at Opus 40 All Summer Long + Enjoy the Benefits of Individual Membership!

QiGong Friday's and Sunday's @ 10am
Yoga Saturday's @ 9:30am
June to August (and possibly beyond, weather dependent)

Plus all the benefits of Membership!
Unlimited Free Admission for One Person
$5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit)
Ticketless Admission, No Reservation Required for Members
Invitations to Member Only Events
Discounts on Ticketed Events
10% off at Opus 40 Gift Shop
E-Newsletter

Bluestone Membership
$250

Valid for one year

Includes all member benefits of Dual Membership, plus:
• 4 Complimentary Guest Passes
Opus 40 T-Shirt or Tote Bag
Invitation to Member Only Guided Tours
Last Minute access to Sold Out Events (As Available)

Artisan Membership
$500

Valid for one year

Includes all member benefits of Bluestone Membership, plus:
• 8 Complimentary Guest Passes
Exclusive Artisan T Shirt
A Private Guided Tour

Stone Mason Membership
$1,000

Valid for one year

Includes all member benefits of Artisan Membership, plus:
• 12 Complimentary Guest Passes
Exclusive Stone Mason T Shirt
4 tickets to select events or workshops, as available. *
Reserved VIP Parking and Group Seating for Events
Private Access to Opus 40 During Off Hours Once a Year**

*Excludes Stone Trust Workshops
**As available, small private events, additional costs may apply.

Sculptor Membership
$2,500

Valid for one year

Includes all member benefits of Stone Mason Membership, plus:
• Unlimited Complimentary Guest Passes
Exclusive Sculptor T Shirt
Reserved VIP Parking and Group Seating for Events
Private Access to Opus 40 During Off Hours Once a Year
4 tickets to Select Educational Workshops and Classes
2 tickets to all events, as available
2 tickets to Annual Fall Gala Fundraiser

*Excludes Stone Trust Workshops
**As available, small private events, additional costs may apply.

Legacy Membership
$5,000

Valid for one year

Includes all member benefits of Sculptor Membership, plus:
Exclusive Legacy T Shirt
Reserved VIP Parking and Group Seating for Events
Private Access to Opus 40 During Off Hours Once a Year
Unlimited tickets Educational Workshops and Classes
4 free tickets to all events, as available
4 Tickets to Annual Fall Gala Fundraiser

*Excludes Stone Trust Workshops
**As available, small private events, additional costs may apply.

Fite Club
$10,000

Valid for one year

Includes all member benefits of Legacy Membership, plus:
Exclusive Fite Club T Shirt
Reserved VIP Parking and Group Seating for Events
Private Access to Opus 40 During Off Hours Once a Year
Unlimited tickets Educational Workshops and Classes
One Table at the Annual Fall Gala Fundraiser
Private, Catered Dinner for 10 at Opus 40 After Hours

*Excludes Stone Trust Workshops
**As available, small private events, additional costs may apply.

