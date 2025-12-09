Gift Memberships

Offered by
About the memberships
Valid for one year
Unlimited Admission for One Person
Valid for one year
• Unlimited Free Admission for One Person
• $5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit)
• Ticketless Admission, No Reservation Required for Members
• Invitations to Member Only Events
• Discounts on Ticketed Events
• 10% off at Opus 40 Gift Shop
• Quarterly E-Newsletter
Valid for one year
• Unlimited Free Admission for Two People
• $5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit)
• Ticketless Admission, No Reservation Required for Members • Invitations to Member Only Events
• Discounts on Ticketed Events
• 10% off at Opus 40 Gift Shop
• E-Newsletter
Valid for one year
• Unlimited Free Admission for Two Adults & Two Children (18 and Under)
• $5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit)
• Ticketless Admission, No Reservation Required for Members
• Invitations to Member Only Events
• Discounts on Ticketed Events
• 10% off at Opus 40 Gift Shop
• E-Newsletter
Valid for one year
Join Us for Unlimited QiGong & Yoga at Opus 40 All Summer Long + Enjoy the Benefits of Individual Membership!
QiGong Friday's and Sunday's @ 10am
Yoga Saturday's @ 9:30am
June to August (and possibly beyond, weather dependent)
Plus all the benefits of Membership!
• Unlimited Free Admission for One Person
• $5 Guest Passes (Up-to 4 Per Visit)
• Ticketless Admission, No Reservation Required for Members
• Invitations to Member Only Events
• Discounts on Ticketed Events
• 10% off at Opus 40 Gift Shop
• E-Newsletter
Valid for one year
Includes all member benefits of Dual Membership, plus:
• 4 Complimentary Guest Passes
• Opus 40 T-Shirt or Tote Bag
• Invitation to Member Only Guided Tours
• Last Minute access to Sold Out Events (As Available)
Valid for one year
Includes all member benefits of Bluestone Membership, plus:
• 8 Complimentary Guest Passes
• Exclusive Artisan T Shirt
• A Private Guided Tour
Valid for one year
Includes all member benefits of Artisan Membership, plus:
• 12 Complimentary Guest Passes
• Exclusive Stone Mason T Shirt
• 4 tickets to select events or workshops, as available. *
• Reserved VIP Parking and Group Seating for Events
• Private Access to Opus 40 During Off Hours Once a Year**
*Excludes Stone Trust Workshops
**As available, small private events, additional costs may apply.
Valid for one year
Includes all member benefits of Stone Mason Membership, plus:
• Unlimited Complimentary Guest Passes
• Exclusive Sculptor T Shirt
• Reserved VIP Parking and Group Seating for Events
• Private Access to Opus 40 During Off Hours Once a Year
• 4 tickets to Select Educational Workshops and Classes
• 2 tickets to all events, as available
• 2 tickets to Annual Fall Gala Fundraiser
*Excludes Stone Trust Workshops
**As available, small private events, additional costs may apply.
Valid for one year
Includes all member benefits of Sculptor Membership, plus:
• Exclusive Legacy T Shirt
• Reserved VIP Parking and Group Seating for Events
• Private Access to Opus 40 During Off Hours Once a Year
• Unlimited tickets Educational Workshops and Classes
• 4 free tickets to all events, as available
• 4 Tickets to Annual Fall Gala Fundraiser
*Excludes Stone Trust Workshops
**As available, small private events, additional costs may apply.
Valid for one year
Includes all member benefits of Legacy Membership, plus:
• Exclusive Fite Club T Shirt
• Reserved VIP Parking and Group Seating for Events
• Private Access to Opus 40 During Off Hours Once a Year
• Unlimited tickets Educational Workshops and Classes
• One Table at the Annual Fall Gala Fundraiser
• Private, Catered Dinner for 10 at Opus 40 After Hours
*Excludes Stone Trust Workshops
**As available, small private events, additional costs may apply.
