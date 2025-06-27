Gilchrist PTO

Gilchrist Elementary School Grizzly Givers 2025-2026

Platinum Grizzly Giver
$750

Platinum Grizzly Giver benefits include:Grizzly Pop Socket, Grizzly Giver fence banner, Grizzly Giver umbrella, Grizzly Givers drawstring bag, Grizzly Givers notepad, Grizzly Can Koozie, Grizzly Sticker, Recognition in the Grizzly Gazette

Legacy Grizzly Giver
$500

Legacy Grizzly Giver benefits include: Grizzly Pop Socket, Grizzly Giver umbrella, Book dedicated in Giver’s name to GES Media Center, Grizzly Givers drawstring bag, Grizzly Can Koozie, Grizzly Giver notepad, Grizzly Sticker, Recognition in the Grizzly Gazette

Gold Grizzly Giver
$250

Gold Grizzly Giver benefits include: Grizzly Giver umbrella, Grizzly Givers drawstring bag, Grizzly Can Koozie, Grizzly Giver notepad, Grizzly Sticker, Recognition in the Grizzly Gazette

Red Grizzly Giver
$150

Red Grizzly Giver benefits include: Grizzly Pop Socket, Grizzly Can Koozie, Grizzly Sticker, Recognition in the Grizzly Gazette

Black Grizzly Giver
$75

Black Grizzly Giver benefits include: Grizzly Can Koozie, Grizzly Giver notepad, Grizzly Sticker, Recognition in the Grizzly Gazette

White Grizzly Giver
$25

White Grizzly Giver benefits include: Grizzly Notepad, Grizzly Sticker, Recognition in the Grizzly Gazette

Grizzly Cub Giver
$10

Grizzly Cub Giver benefits include: One Grizzly Sticker and Recognition in the Grizzly Gazette

