eventClosed

Gilroy Morgan Hill Bake Sale

addExtraDonation

$

Peanut Butter Cookies
$10
purchase by the dozen
Peanut Butter Cookies
$15
min purchase 2 dozen
Banana Nut Bread
$10
per Loaf
Brownies w/White Chocolate Chips
$15
8x8 pan
Carmel Snickerdoodles
$10
by the dozen
Carmel Snickerdoodles
$15
min purchase 2 dozen
Cinnamon Roll Cake
$25
Apple Pie
$25
Oreo Truffles
$20
per dozen
Bird Nest Cookies
$10
per dozen
Bird Nest Cookies
$15
min purchase 2 dozen

common:zeffyTipDisclaimerTicketing