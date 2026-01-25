Girl Scouts of Greater Los Angeles Troop 01301

Offered by

Girl Scouts of Greater Los Angeles Troop 01301

About this shop

Girl Scouts of Greater Los Angeles Troop 01301

samoas item
samoas
$6

Crisp cookies with caramel, coconut, and chocolaty stripes

ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, COCONUT, MILK AND SOY INGREDIENTS.


All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil

thin mints item
thin mints
$6

Crisp, chocolaty cookies made with natural oil of peppermint

made with vegan ingredients

ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT AND SOY INGREDIENTS.


All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil

*NEW* exploremores item
*NEW* exploremores
$6

Rocky Road ice cream-inspired cookies filled with flavors of chocolate, marshmallow and toasted almond crème.

ALLERGY INFO
CONTAINS SOY, WHEAT, PEANUT, AND MILK INGREDIENTS.


All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil

toffee-tastic item
toffee-tastic
$7

Rich, buttery cookies with sweet, crunchy toffee bits

GLUTEN-FREE
NO artificial flavors

ALLERGY INFO
CONTAINS MILK AND SOY INGREDIENTS.


All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil

tagalongs item
tagalongs
$6

Crispy cookies layered with peanut butter and covered with a chocolaty coating

ALLERGY INFO
CONTAINS PEANUT, WHEAT, SOY AND MILK INGREDIENTS.


All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil

do-si-dos item
do-si-dos
$6

Oatmeal sandwich cookies with peanut butter filling

made with natural flavors

ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, PEANUT, MILK AND SOY INGREDIENTS.


All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil

Trefoils item
Trefoils
$6

Iconic shortbread cookies inspired by the original Girl Scout recipe

ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, MILK AND SOY INGREDIENTS.


All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil

adventurefuls item
adventurefuls
$6

Indulgent brownie-inspired cookies with caramel flavored crème and a hint of sea salt

ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, SOY AND MILK. 


All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil

lemon-ups item
lemon-ups
$6

Crispy lemon flavored cookies with inspiring messages to lift your spirits

NATURALLY FLAVORED WITH OTHER NATURAL FLAVORS

ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, SOY AND MILK INGREDIENTS.   


All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil

Cookies for the Community (C4C) item
Cookies for the Community (C4C)
$6

The Cookies for the Community (C4C) program is a council-wide service project that gives Girl Scouts the opportunity to learn philanthropy, and the community the chance to donate cookies to military troops overseas and GSGLA nonprofit partners.

It’s the perfect zero sugar way to support Girl Scouts!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!