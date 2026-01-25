Girl Scouts of Greater Los Angeles Troop 01301

About this shop
ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, COCONUT, MILK AND SOY INGREDIENTS.
All of our cookies have:
NO High-Fructose Corn Syrup
NO Partially Hydrogenated Oils (PHOs)
Zero Grams Trans Fat per Serving
RSPO Certified (Mass Balance) Palm Oil
ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT AND SOY INGREDIENTS.
ALLERGY INFO
CONTAINS MILK AND SOY INGREDIENTS.
ALLERGY INFO
CONTAINS PEANUT, WHEAT, SOY AND MILK INGREDIENTS.
ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, PEANUT, MILK AND SOY INGREDIENTS.
ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, MILK AND SOY INGREDIENTS.
ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, SOY AND MILK.
ALLERGY INFO
CONTAINS WHEAT, SOY AND MILK INGREDIENTS.
The Cookies for the Community (C4C) program is a council-wide service project that gives Girl Scouts the opportunity to learn philanthropy, and the community the chance to donate cookies to military troops overseas and GSGLA nonprofit partners.
It’s the perfect zero sugar way to support Girl Scouts!
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!