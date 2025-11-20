Global Fashion Week Supporting Kids battling Cancer

9151 S Texas 6

Houston, TX 77083, USA

Diamond Sponsorship
$10,000

Support 25 kids battling Cancer & families ( 75 Beneficaries) for 1 month with free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counselling


Platinum Sponsorship
$5,000

Support 12 kids battling Cancer & families (36 Beneficaries) for 1 month with free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counselling

Gold Sponsorship
$2,500

Support 6 kids battling Cancer & families (18 Beneficaries) for 1 month with free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counselling

Silver Sponsorship
$1,200

Support 3 kids battling Cancer & families (9 Beneficaries) for 1 month with free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counselling

Bronze Sponsorship
$500

Support 1 kids battling Cancer & families (3 Beneficaries) for 1 month with free Accommodation, Medical Transportation, Food & Nutrition, Education for kids & Counselling

Add a donation for Access Life America Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!