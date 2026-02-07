GO Foundation, Inc.

GO Explore Sponsorship Packages

Community Partner
$500

Start-Up Investment Focus: classroom materials, books, and daily learning supplies.

Partner Experience & Recognition: 

  • Public acknowledgment in a dedicated social media thank-you post
  • Official Certificate of Sponsorship
  • Recognition in the GO Foundation Annual Impact Report
Supporting Partner
$1,000

Start-Up Investment Focus: child-sized furniture, shelving, rugs, and classroom setup needs.

Partner Experience & Recognition:

  • Everything in Community Partner, plus
  • Recognition on the on-site Donor Display inside the center during the opening year
Investing Sponsor
$2,500

Start-Up Investment Focus: outdoor materials, sensory equipment, and shared learning spaces.

Partner Experience & Recognition:

  • Everything in Supporting Partner, plus
  • Logo placement with link on GO Foundation’s website during the opening year
Early Learning Leader
$5,000

Start-Up Investment Focus: teacher workspaces, staff training, administrative technology

Partner Experience & Recognition:

  • Everything in Investing Partner, plus
  • Recognition in GO Foundation email communications and promotional materials during the opening year
  • Invitation to an exclusive pre-opening walk through of the center
Early Learning Champion
$10,000

Start-Up Investment Focus: kitchen equipment, multi-room furnishings, outdoor learning areas

Partner Experience & Recognition: 

  • Everything in Early Learning Leader, plus
  • Participation in a small-group donor briefing with GO Foundation leadership
  • Featured sponsor recognition during the center’s opening year
  • Priority sponsor placement on the GO Foundation website
  • Prominent recognition on the Center Sponsor Wall
Founding Partner Opportunities
Pay what you can

Transformational Giving Opportunities for organizations or individuals interested in making a lasting, transformational investment, GO Foundation offers customized partnership opportunities, which may include:

  • Long-term logo and link on website

  • Dedicated exterior fence banner recognizing your organization’s support

  • Indoor or Outdoor Classroom naming

  • Employee priority childcare wait list

  • Recognition on permanent Founders Wall

    Founding sponsors are not simply donors—they are builders. Your support helps ensure that when families walk through our doors for the first time, classrooms are fully equipped, educators are prepared, and children experience a safe, engaging, and developmentally rich environment from day one.
    Please contact us to build your personalized founding sponsorship package.
