GO Explore Sponsorship Packages

Hosted by
About this event
Start-Up Investment Focus: classroom materials, books, and daily learning supplies.
Partner Experience & Recognition:
Start-Up Investment Focus: child-sized furniture, shelving, rugs, and classroom setup needs.
Partner Experience & Recognition:
Start-Up Investment Focus: outdoor materials, sensory equipment, and shared learning spaces.
Partner Experience & Recognition:
Start-Up Investment Focus: teacher workspaces, staff training, administrative technology
Partner Experience & Recognition:
Start-Up Investment Focus: kitchen equipment, multi-room furnishings, outdoor learning areas
Partner Experience & Recognition:
Transformational Giving Opportunities for organizations or individuals interested in making a lasting, transformational investment, GO Foundation offers customized partnership opportunities, which may include:
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!